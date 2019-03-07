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13:41 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Неймару грозит дисквалификация за критику судейства матча ПСЖ с «МЮ»

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар может быть дисквалифицирован УЕФА на три матча за критику работы арбитров в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед», сообщает sport.es.

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Ответная встреча, состоявшаяся на поле парижской команды в среду, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, которые по сумме двух игр вышли в четвертьфинал.

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Решающий гол был забит в добавленное ко второму тайму время с пенальти, назначенного за игру рукой в своей штрафной Преснеля Кимпембе после того, как рефери воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR).

«Это позор. Они выбирают четырех человек, не разбирающихся в футболе, чтобы смотреть замедленный повтор эпизода», — приводит АП слова Неймара, который разместил комментарий в одной из социальных сетей. Футболист также использовал нецензурное выражение.

Sport.es утверждает, что в ближайшие дни УЕФА примет решение об открытии дела в отношении Неймара, который не участвовал в матче из-за травмы. Если УЕФА посчитает, что бразильский форвард оскорбил судью, он может быть отстранен на три игры, говорится в материале.

ПСЖ
1:3
Первый тайм: 1:2
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала6.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes, 47441 зритель
Главные тренеры
Томас ТухельУле Гуннар Сульшер
Голы
Хуан Бернат(Кильян Мбаппе)12′
Ромелу Лукаку2′
Ромелу Лукаку30′
Маркус Рэшфорд90+4′
Составы команд
1Джанлуиджи Буффон
1Давид де Хеа
14Хуан Бернат
2Виктор Линделеф
2Тиагу Силва
23Люк Шоу
90+9′
3Преснель Кимпембе
12Крис Смоллинг
11Анхель Ди Мария
34′
39Скотт Мактоминэй
7Кильян Мбаппе
9Ромелу Лукаку
5Маркиньюс
90+4′
17Фред
6Марко Верратти
10Маркус Рэшфорд
4Тило Керер
70′
3Эрик Байи
36′
12Тома Менье
20Диогу Далот
13Дани Алвес
90′
15Андреас Перейра
80′
9Эдинсон Кавани
44Тахит Чонг
23Юлиан Дракслер
70′
18Эшли Янг
87′
8Леандро Паредес
75′
54Мэйсон Гринвуд
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)5
4Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
4Угловые0
9Фолы15
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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