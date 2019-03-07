СМИ: Неймару грозит дисквалификация за критику судейства матча ПСЖ с «МЮ»

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Ответная встреча, состоявшаяся на поле парижской команды в среду, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, которые по сумме двух игр вышли в четвертьфинал.

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Решающий гол был забит в добавленное ко второму тайму время с пенальти, назначенного за игру рукой в своей штрафной Преснеля Кимпембе после того, как рефери воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR).

«Это позор. Они выбирают четырех человек, не разбирающихся в футболе, чтобы смотреть замедленный повтор эпизода», — приводит АП слова Неймара, который разместил комментарий в одной из социальных сетей. Футболист также использовал нецензурное выражение.