Роббен не сыграет с «Ливерпулем» в ЛЧ, Коман будет готов к матчу

«Роббен повредил голень вчера и, к сожалению, выбыл из строя. Кингсли Коман восстанавливается, мы надеемся, что он будет готов к игре с “Ливерпулем”. Арьен точно не сыграет в этом матче», — сказал главный тренер «Баварии» Нико Ковач, чьи слова приводятся в микроблоге команды в Twitter.