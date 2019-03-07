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16:56 (мск), источник: Р-Спорт

Роббен не сыграет с «Ливерпулем» в ЛЧ, Коман будет готов к матчу

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Футболист немецкой «Баварии» Арьен Роббен из-за травмы голени не сможет помочь команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем».

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Источник: Reuters

«Роббен повредил голень вчера и, к сожалению, выбыл из строя. Кингсли Коман восстанавливается, мы надеемся, что он будет готов к игре с “Ливерпулем”. Арьен точно не сыграет в этом матче», — сказал главный тренер «Баварии» Нико Ковач, чьи слова приводятся в микроблоге команды в Twitter.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Ливерпуль» пройдет в Мюнхене 13 марта. Первая встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 0:0.

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