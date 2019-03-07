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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча «ПСЖ» — «МЮ»

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар пытался прорваться в судейскую комнату после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3), утверждает RMC Sport.

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11
фотографий

По данным источника, представителям парижан пришлось оттаскивать Неймара от судейской.

Бразилец был недоволен решением арбитров, которые на последних минутах назначили пенальти в ворота хозяев после просмотра видеоповтора. В том эпизоде мяч угодил в руку одному из защитников «ПСЖ». Пенальти в итоге реализовал Маркус Рэшфорд, а «Манчестер Юнайтед» вышел в ¼ финала турнира, хотя и проиграл первый матч со счётом 0:2.

После матча Неймар также выразил негодование в «Твиттере». Футболист опубликовал пост, сопровождавшийся ругательствами. Также он заявил, что встречу обслуживали «слепые арбитры».

ПСЖ
1:3
Первый тайм: 1:2
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала6.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes, 47441 зритель
Главные тренеры
Томас ТухельУле Гуннар Сульшер
Голы
Хуан Бернат(Кильян Мбаппе)12′
Ромелу Лукаку2′
Ромелу Лукаку30′
Маркус Рэшфорд90+4′
Составы команд
1Джанлуиджи Буффон
1Давид де Хеа
14Хуан Бернат
2Виктор Линделеф
2Тиагу Силва
23Люк Шоу
90+9′
3Преснель Кимпембе
12Крис Смоллинг
11Анхель Ди Мария
34′
39Скотт Мактоминэй
7Кильян Мбаппе
9Ромелу Лукаку
5Маркиньюс
90+4′
17Фред
6Марко Верратти
10Маркус Рэшфорд
4Тило Керер
70′
3Эрик Байи
36′
12Тома Менье
20Диогу Далот
13Дани Алвес
90′
15Андреас Перейра
80′
9Эдинсон Кавани
44Тахит Чонг
23Юлиан Дракслер
70′
18Эшли Янг
87′
8Леандро Паредес
75′
54Мэйсон Гринвуд
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)5
4Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
4Угловые0
9Фолы15
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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