Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча «ПСЖ» — «МЮ»

Бразилец был недоволен решением арбитров, которые на последних минутах назначили пенальти в ворота хозяев после просмотра видеоповтора. В том эпизоде мяч угодил в руку одному из защитников «ПСЖ». Пенальти в итоге реализовал Маркус Рэшфорд, а «Манчестер Юнайтед» вышел в ¼ финала турнира, хотя и проиграл первый матч со счётом 0:2.