Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча «ПСЖ» — «МЮ»
Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар пытался прорваться в судейскую комнату после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3), утверждает RMC Sport.
Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар пытался прорваться в судейскую комнату после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3), утверждает RMC Sport.
По данным источника, представителям парижан пришлось оттаскивать Неймара от судейской.
Бразилец был недоволен решением арбитров, которые на последних минутах назначили пенальти в ворота хозяев после просмотра видеоповтора. В том эпизоде мяч угодил в руку одному из защитников «ПСЖ». Пенальти в итоге реализовал Маркус Рэшфорд, а «Манчестер Юнайтед» вышел в ¼ финала турнира, хотя и проиграл первый матч со счётом 0:2.
После матча Неймар также выразил негодование в «Твиттере». Футболист опубликовал пост, сопровождавшийся ругательствами. Также он заявил, что встречу обслуживали «слепые арбитры».
|Томас Тухель
|Уле Гуннар Сульшер
|Хуан Бернат(Кильян Мбаппе)
|12′
|Ромелу Лукаку
|2′
|Ромелу Лукаку
|30′
|Маркус Рэшфорд
|90+4′
|1
|Джанлуиджи Буффон
|1
|Давид де Хеа
|14
|Хуан Бернат
|2
|Виктор Линделеф
|2
|Тиагу Силва
|23
|Люк Шоу
90+9′
|3
|Преснель Кимпембе
|12
|Крис Смоллинг
|11
|Анхель Ди Мария
34′
|39
|Скотт Мактоминэй
|7
|Кильян Мбаппе
|9
|Ромелу Лукаку
|5
|Маркиньюс
90+4′
|17
|Фред
|6
|Марко Верратти
|10
|Маркус Рэшфорд
|4
|Тило Керер
70′
|3
|Эрик Байи
36′
|12
|Тома Менье
|20
|Диогу Далот
|13
|Дани Алвес
90′
|15
|Андреас Перейра
80′
|9
|Эдинсон Кавани
|44
|Тахит Чонг
|23
|Юлиан Дракслер
70′
|18
|Эшли Янг
87′
|8
|Леандро Паредес
75′
|54
|Мэйсон Гринвуд
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)