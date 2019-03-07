Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Айнтрахт Ф0
Интер0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо З1
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья2
Славия Пр2
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ренн0
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зенит1
Вильярреал1
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Валенсия
Краснодар
Футбол. Кубок России
17:00
Урал1
Спартак0
Все события
Фоторепортажи
10Пенальти в добавленное время вывел «МЮ» в ¼ Лиги чемпионов
10«Аякс» выбил «Реал» из Лиги чемпионов
20:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Перес во время перепалки угрожал выгнать Рамоса из «Реала»

Стали известны новые подробности перепалки между капитаном «Реала» Серхио Рамосом и президентом клуба Флорентино Пересом, которая произошла после вылета мадридцев из плей-офф Лиги чемпионов.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

По информации Marca, после того, как Перес начал критиковать игроков «Реала», Рамос дал понять, что руководство клуба тоже виновато в кризисе. Защитник напомнил президенту, что летом его предупреждали о необходимости покупки форварда.

В ответ Флорентино пригрозил Серхио, что выгонит его из клуба. Только после этого капитан «сливочных» сказал: «Заплати мне, и я уйду».

В ответном матче 1/8 финала «Реал» на своём поле проиграл «Аяксу» со счётом 1:4. Первая встреча команд, состоявшаяся в Амстердаме, завершилась победой мадридцев с преимуществом в один мяч — 2:1.

Рамос не принимал участие в ответной игре из-за дисквалификации.

Реал
1:4
Первый тайм: 0:2
Аякс
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала5.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu, 77013 зрителей
Главные тренеры
Сантьяго СолариЭрик тен Хаг
Голы
Марко Асенсио(Серхио Регилон)70′
Хаким Зиех(Душан Тадич)7′
Давид Нерес(Душан Тадич)18′
Душан Тадич(Донни ван де Бек)62′
Лассе Шене72′
Составы команд
25Тибо Куртуа
24Андре Онана
2Даниэль Карвахаль
30′
31Николас Тальяфико
23Серхио Регилон
4Маттейс де Лигт
5Рафаэль Варан
17Дэйли Блинд
6Фернандес Иглесиас Начо
90+3′90+3′
6Донни ван де Бек
8Тони Кроос
21Френки де Йонг
10Лука Модрич
10Душан Тадич
9Карим Бензема
22Хаким Зиех
14Каземиру
87′
12Нуссаир Мазрауи
26′80′
15Федерико Вальверде
3Джоэл Фелтман
17Лукас Васкес
29′
20Лассе Шене
73′
11Гарет Бэйл
30Дани де Вит
28Винисиус Жуниор
35′
7Давид Нерес
74′
20Марко Асенсио
25Каспер Дольберг
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)16
7Удары в створ8
2Штанги, перекладины0
6Угловые3
12Фолы11
1Офсайды7
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Великолепная подруга российского футболиста восхитила своей фигурой!
Глушаков помог забить в ворота «Спартака». Дальше идет «Урал»
Россия загрустила в первой же гонке чемпионата мира по биатлону
«Салават Юлаев» вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Фигурист Ковтун завоевал серебро на Универсиаде в Красноярске
Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча ЛЧ
«Это не позор». Кононов оправдывается за вылет «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь