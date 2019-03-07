Источник: Перес во время перепалки угрожал выгнать Рамоса из «Реала»

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По информации Marca, после того, как Перес начал критиковать игроков «Реала», Рамос дал понять, что руководство клуба тоже виновато в кризисе. Защитник напомнил президенту, что летом его предупреждали о необходимости покупки форварда.

В ответ Флорентино пригрозил Серхио, что выгонит его из клуба. Только после этого капитан «сливочных» сказал: «Заплати мне, и я уйду».

В ответном матче 1/8 финала «Реал» на своём поле проиграл «Аяксу» со счётом 1:4. Первая встреча команд, состоявшаяся в Амстердаме, завершилась победой мадридцев с преимуществом в один мяч — 2:1.