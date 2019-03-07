Источник: Перес во время перепалки угрожал выгнать Рамоса из «Реала»
Стали известны новые подробности перепалки между капитаном «Реала» Серхио Рамосом и президентом клуба Флорентино Пересом, которая произошла после вылета мадридцев из
Стали известны новые подробности перепалки между капитаном «Реала» Серхио Рамосом и президентом клуба Флорентино Пересом, которая произошла после вылета мадридцев из
По информации Marca, после того, как Перес начал критиковать игроков «Реала», Рамос дал понять, что руководство клуба тоже виновато в кризисе. Защитник напомнил президенту, что летом его предупреждали о необходимости покупки форварда.
В ответ Флорентино пригрозил Серхио, что выгонит его из клуба. Только после этого капитан «сливочных» сказал: «Заплати мне, и я уйду».
В ответном матче 1/8 финала «Реал» на своём поле проиграл «Аяксу» со счётом 1:4. Первая встреча команд, состоявшаяся в Амстердаме, завершилась победой мадридцев с преимуществом в один мяч — 2:1.
Рамос не принимал участие в ответной игре
|Сантьяго Солари
|Эрик тен Хаг
|Марко Асенсио(Серхио Регилон)
|70′
|Хаким Зиех(Душан Тадич)
|7′
|Давид Нерес(Душан Тадич)
|18′
|Душан Тадич(Донни ван де Бек)
|62′
|Лассе Шене
|72′
|25
|Тибо Куртуа
|24
|Андре Онана
|2
|Даниэль Карвахаль
30′
|31
|Николас Тальяфико
|23
|Серхио Регилон
|4
|Маттейс де Лигт
|5
|Рафаэль Варан
|17
|Дэйли Блинд
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
90+3′90+3′
|6
|Донни ван де Бек
|8
|Тони Кроос
|21
|Френки де Йонг
|10
|Лука Модрич
|10
|Душан Тадич
|9
|Карим Бензема
|22
|Хаким Зиех
|14
|Каземиру
87′
|12
|Нуссаир Мазрауи
26′80′
|15
|Федерико Вальверде
|3
|Джоэл Фелтман
|17
|Лукас Васкес
29′
|20
|Лассе Шене
73′
|11
|Гарет Бэйл
|30
|Дани де Вит
|28
|Винисиус Жуниор
35′
|7
|Давид Нерес
74′
|20
|Марко Асенсио
|25
|Каспер Дольберг
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|16
|7
|Удары в створ
|8
|2
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Феликс Брих(Германия)