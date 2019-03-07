Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Айнтрахт Ф0
Интер0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо З1
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья2
Славия Пр2
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ренн0
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зенит1
Вильярреал1
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Валенсия
Краснодар
Футбол. Кубок России
17:00
Урал1
Спартак0
Все события
Фоторепортажи
10Пенальти в добавленное время вывел «МЮ» в ¼ Лиги чемпионов
10«Аякс» выбил «Реал» из Лиги чемпионов
20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» — «Вильярреал»: Дзюба и Азмун — в атаке хозяев

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком определился с составом на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».

Наверх

С первых минут встречу начнут форварды сине-бело-голубых Артём Дзюба и Сердар Азмун.

Вратарь: Лунёв.

Защитники: Ракицкий, Иванович (капитан), Кузяев, Смольников.

Полузащитники: Барриос, Оздоев, Дриусси, Мак.

Нападающие: Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Нету, Маммана, Эрнани, Краневиттер, Шатов, Заболотный.

Матч «Зенит» — «Вильярреал» состоится сегодня, 7 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:55 мск.

Ответную игру команды проведут в Испании 14 марта.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» одолел «Фенербахче», а «Вильярреал» оказался сильнее «Спортинга».

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Великолепная подруга российского футболиста восхитила своей фигурой!
Глушаков помог забить в ворота «Спартака». Дальше идет «Урал»
Россия загрустила в первой же гонке чемпионата мира по биатлону
СМИ: Перес во время перепалки угрожал выгнать Рамоса из «Реала»
«Салават Юлаев» вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Фигурист Ковтун завоевал серебро на Универсиаде в Красноярске
Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча ЛЧ
«Это не позор». Кононов оправдывается за вылет «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь