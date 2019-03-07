«Зенит» — «Вильярреал»: Дзюба и Азмун — в атаке хозяев

«Зенит» — «Вильярреал»: Дзюба и Азмун — в атаке хозяев

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком определился с составом на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».