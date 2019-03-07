Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Челси0
Динамо К0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Наполи1
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Валенсия0
Краснодар0
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф0
Интер0
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З1
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
20:55
Севилья2
Славия Пр2
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн3
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит1
Вильярреал3
Футбол. Кубок России
17:00
Урал1
Спартак0
Все события
Фоторепортажи
10Пенальти в добавленное время вывел «МЮ» в ¼ Лиги чемпионов
8«Спартак» вылетел из Кубка России
22:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» — «Краснодар»: Черышев, Ари и Сулейманов начнут встречу на скамейке

Тренерские штабы «Валенсии» и «Краснодара» определились с составами на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

Наверх

«Валенсия»: Нето, Дьякаби, Габриэл, Латорре, Пиччини, Парехо, Коклен, Гуэдеш, Солер, Гамейро, Родриго.

Запасные: Доменек, Гайя, Черышев, Васс, Торрес, Лоренсо, Собрино.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Ольссон, Классон, Вандерсон, Стоцкий.

Запасные: Синицын, Фьолусон, Марков, Голубев, Ари, Сулейманов.

Матч «Валенсия» — «Краснодар» состоится сегодня, 7 марта, в Валенсии на стадионе «Месталья» и начнётся в 23:00 мск.

Ответную игру «Краснодар» и «Валенсия» проведут в России 14 марта, начало — в 20:55 мск.

Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Великолепная подруга российского футболиста восхитила своей фигурой!
Глушаков помог забить в ворота «Спартака». Дальше идет «Урал»
Россия загрустила в первой же гонке чемпионата мира по биатлону
СМИ: Перес во время перепалки угрожал выгнать Рамоса из «Реала»
«Салават Юлаев» вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Фигурист Ковтун завоевал серебро на Универсиаде в Красноярске
Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча ЛЧ
«Это не позор». Кононов оправдывается за вылет «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь