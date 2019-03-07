«Зенит» уступил дома «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге на поле арены на Крестовском острове, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Висенте Иборра (33-я минута), Жерар Морено (64) и Мануэль Морланес (71). У «Зенита» отличился Сердар Азмун (35).