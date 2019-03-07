Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Челси0
Динамо К0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Наполи1
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Валенсия1
Краснодар0
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф0
Интер0
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З1
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
20:55
Севилья2
Славия Пр2
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн3
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит1
Вильярреал3
Футбол. Кубок России
17:00
Урал1
Спартак0
Все события
Фоторепортажи
10Пенальти в добавленное время вывел «МЮ» в ¼ Лиги чемпионов
8«Спартак» вылетел из Кубка России
22:52 (мск), источник: Р-Спорт

«Зенит» уступил дома «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» на своем поле уступили испанскому «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Наверх
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге на поле арены на Крестовском острове, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Висенте Иборра (33-я минута), Жерар Морено (64) и Мануэль Морланес (71). У «Зенита» отличился Сердар Азмун (35).

Ответный матч противостояния пройдет 14 марта в Вильярреале.

Зенит
1:3
Первый тайм: 1:1
Вильярреал
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала7.03.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 51826 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакХавьер Кальеха
Голы
Сердар Азмун(Роберт Мак)35′
Висенте де ла Фуэнте Иборра(Соберон Альваро Гонсалес, Самуэль Чиквуэзе)33′
Херард Морено(Пабло Форнальс)64′
Мануэль Морланес71′
Составы команд
99Андрей Лунев
13Морено Андрес Фернандес
19Игорь Смольников
76′
15Мигелон
69′
14Далер Кузяев
11Коста Хорда Хауме
14′
6Бранислав Иванович
3Соберон Альваро Гонсалес
44Ярослав Ракицкий
4Рамиро Фунес Мори
11Себастьян Дриусси
6Виктор Руис
25Вильмар Барриос
38′
30Самуэль Чиквуэзе
22Артем Дзюба
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
20Роберт Мак
72′
8Пабло Форнальс
78′
17Олег Шатов
19Санти Касорла
27Магомед Оздоев
88′
28Мануэль Морланес
72′
29Антон Заболотный
5Сантьяго Касерес
7Сердар Азмун
75′
7Херард Морено
85′
33Эрнани
9Карлос Бакка
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
6Удары (всего)13
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
13Фолы9
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Боковой судьяМаттео Пассери(Италия)
Боковой судьяФилиппо Мели(Италия)
За воротамиПаоло Валери(Италия)
За воротамиМаурицио Мариани(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Канадский хоккеист рассказал, как в России выдавали зарплату в пакетах
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Глушаков помог забить в ворота «Спартака». Дальше идет «Урал»
Россия загрустила в первой же гонке чемпионата мира по биатлону
СМИ: Перес во время перепалки угрожал выгнать Рамоса из «Реала»
«Салават Юлаев» вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Фигурист Ковтун завоевал серебро на Универсиаде в Красноярске
Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча ЛЧ
«Это не позор». Кононов оправдывается за вылет «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь