«Арсенал» уступил «Ренну» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Встреча, прошедшая в Ренне в четверг, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе «Ренна» голами отметились Бенжамен Буриго (на 42-й минуте) и Исмаила Сарр (88), футболист «Арсенала» Начо Монреаль (65) забил мяч в свои ворота. У гостей отличился Алекс Ивоби (4). «Арсенал» играл в меньшинстве с 41-й минуты: Сократис Папастатопулос был удален с поля за вторую желтую карточку.