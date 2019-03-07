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7 марта, источник: Р-Спорт

«Арсенал» уступил «Ренну» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» в гостях потерпел поражение от французского «Ренна» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Ренне в четверг, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе «Ренна» голами отметились Бенжамен Буриго (на 42-й минуте) и Исмаила Сарр (88), футболист «Арсенала» Начо Монреаль (65) забил мяч в свои ворота. У гостей отличился Алекс Ивоби (4). «Арсенал» играл в меньшинстве с 41-й минуты: Сократис Папастатопулос был удален с поля за вторую желтую карточку.

Ответный матч состоится 14 марта в Лондоне.

Ренн
3:1
Первый тайм: 1:1
Арсенал
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала7.03.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Жюльен СтефанУнаи Эмери
Голы
Бенжамен Буриго42′
Алекс Ивоби(Начо Монреаль)4′
Начо Монреаль65′
Исмаила Сарр(Джеймс Леа Силики)88′
Составы команд
40Томаш Коубек
1Петр Чех
2Мехди Зеффан
87′
5Сократис Папастатопулос
34′41′
3Дамьен Да Силва
6Лоран Косьельни
4Эдсон Мексер
18Начо Монреаль
15Рами Бенсебаини
20Шкодран Мустафи
7Исмаила Сарр
7Генрих Мхитарян
18Атем Бен Арфа
11Лукас Торрейра
21Бенжамен Андре
34Гранит Джака
61′
23Адриен Юну
10Месут Езил
70′
8Клеман Гренье
90′
8Аарон Рэмси
26Жереми Желен
14Пьер-Эмерик Обамеянг
79′
14Бенжамен Буриго
38′73′
31Сеад Колашинац
12Джеймс Леа Силики
17Алекс Ивоби
52′
29Маттео Гендузи
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)11
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
16Фолы17
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяИван Кружляк(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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