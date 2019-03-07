«Арсенал» уступил «Ренну» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» в гостях потерпел поражение от французского «Ренна» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» в гостях потерпел поражение от французского «Ренна» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Ренне в четверг, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе «Ренна» голами отметились Бенжамен Буриго (на 42-й минуте) и Исмаила Сарр (88), футболист «Арсенала» Начо Монреаль (65) забил мяч в свои ворота. У гостей отличился Алекс Ивоби (4). «Арсенал» играл в меньшинстве с 41-й минуты: Сократис Папастатопулос был удален с поля за вторую желтую карточку.
Ответный матч состоится 14 марта в Лондоне.
|Жюльен Стефан
|Унаи Эмери
|Бенжамен Буриго
|42′
|Алекс Ивоби(Начо Монреаль)
|4′
|Начо Монреаль
|65′
|Исмаила Сарр(Джеймс Леа Силики)
|88′
|40
|Томаш Коубек
|1
|Петр Чех
|2
|Мехди Зеффан
87′
|5
|Сократис Папастатопулос
34′41′
|3
|Дамьен Да Силва
|6
|Лоран Косьельни
|4
|Эдсон Мексер
|18
|Начо Монреаль
|15
|Рами Бенсебаини
|20
|Шкодран Мустафи
|7
|Исмаила Сарр
|7
|Генрих Мхитарян
|18
|Атем Бен Арфа
|11
|Лукас Торрейра
|21
|Бенжамен Андре
|34
|Гранит Джака
61′
|23
|Адриен Юну
|10
|Месут Езил
70′
|8
|Клеман Гренье
90′
|8
|Аарон Рэмси
|26
|Жереми Желен
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
79′
|14
|Бенжамен Буриго
38′73′
|31
|Сеад Колашинац
|12
|Джеймс Леа Силики
|17
|Алекс Ивоби
52′
|29
|Маттео Гендузи
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|11
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Иван Кружляк(Словакия)