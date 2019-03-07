«Севилья» сыграла вничью с чешской «Славией» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Испанская «Севилья» дома сыграла вничью с чешской «Славией» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Испанская «Севилья» дома сыграла вничью с чешской «Славией» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Севилье в четверг, завершилась вничью со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Виссам Бен Йеддер (на 1-й минуте) и Мунир
Ответный матч состоится 14 марта в Праге.
Другие результаты матчей 1/8 финала Лиги Европы:
«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:0,
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) — «Интер» (Милан, Италия) — 0:0.
|Пабло Мачин
|Индржих Трпишовски
|Виссам Бен Йеддер
|1′
|Мирослав Стох(Ибраим Траоре)
|25′
|Мунир Эль-Хаддади(Эвер Банега)
|28′
|Алекс Крал(Мирослав Стох)
|39′
|3
|Серхи Гомес
|1
|Ондржей Коларж
|4
|Симон Кьер
|5
|Владимир Цоуфал
6′
|25
|Габриэль Меркадо
|15
|Ондржей Кудела
|20
|Марко Рог
|18
|Ян Боржил
|9
|Виссам Бен Йеддер
|19
|Симон Дели
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|17
|Мирослав Стох
|17
|Пабло Сарабия
|22
|Томаш Соучек
63′
|19
|Мунир Эль-Хаддади
|27
|Ибраим Траоре
|1
|Томаш Вацлик
45′
|33
|Алекс Крал
79′
|13
|Хуан Сориано
|13
|Мишель Нгаде-Нгаджюи
|14
|Максимилиан Вебер
45′
|8
|Яромир Змргал
72′
|7
|Роке Меса
|21
|Милан Шкода
|10
|Эвер Банега
12′76′
|28
|Лукаш Масопуст
44′60′
|21
|Квинси Промес
|9
|Питер Олайинка
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|6
|Фолы
|22
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Рюдди Бюке(Франция)