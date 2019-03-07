«Севилья» сыграла вничью с чешской «Славией» в первом матче 1/8 финала ЛЕ

Встреча, прошедшая в Севилье в четверг, завершилась вничью со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Виссам Бен Йеддер (на 1-й минуте) и Мунир Эль-Хаддади (28). У гостей отличились Мирослав Стох (25) и Алекс Крал (39).