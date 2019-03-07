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7 марта, источник: Р-Спорт

«Севилья» сыграла вничью с чешской «Славией» в первом матче 1/8 финала ЛЕ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Испанская «Севилья» дома сыграла вничью с чешской «Славией» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Севилье в четверг, завершилась вничью со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Виссам Бен Йеддер (на 1-й минуте) и Мунир Эль-Хаддади (28). У гостей отличились Мирослав Стох (25) и Алекс Крал (39).

Ответный матч состоится 14 марта в Праге.

Другие результаты матчей 1/8 финала Лиги Европы:

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:0,

«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) — «Интер» (Милан, Италия) — 0:0.

Севилья
2:2
Первый тайм: 2:2
Славия Пр
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала7.03.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Пабло МачинИндржих Трпишовски
Голы
Виссам Бен Йеддер1′
Мирослав Стох(Ибраим Траоре)25′
Мунир Эль-Хаддади(Эвер Банега)28′
Алекс Крал(Мирослав Стох)39′
Составы команд
3Серхи Гомес
1Ондржей Коларж
4Симон Кьер
5Владимир Цоуфал
6′
25Габриэль Меркадо
15Ондржей Кудела
20Марко Рог
18Ян Боржил
9Виссам Бен Йеддер
19Симон Дели
16Гонсалес Хесус Навас
17Мирослав Стох
17Пабло Сарабия
22Томаш Соучек
63′
19Мунир Эль-Хаддади
27Ибраим Траоре
1Томаш Вацлик
45′
33Алекс Крал
79′
13Хуан Сориано
13Мишель Нгаде-Нгаджюи
14Максимилиан Вебер
45′
8Яромир Змргал
72′
7Роке Меса
21Милан Шкода
10Эвер Банега
12′76′
28Лукаш Масопуст
44′60′
21Квинси Промес
9Питер Олайинка
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)6
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
6Фолы22
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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