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7 марта, источник: Чемпионат.com

«Айнтрахт» и «Интер» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Франкфуртский «Айнтрахт» сыграл вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Интером».

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Источник: Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Коммерцбанк-Арена», завершилась со счётом 0:0.

К победе ближе были гости. На 22-й минуте полузащитник «Интера» Марсело Брозович не реализовал пенальти. Отметим, что в матче не принял участие форвард «Интера» Мауро Икарди, который не был включён в заявку миланцев. У аргентинца возник конфликт с руководством клуба после того, как его лишили капитанской повязки.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Айнтрахт» состоится 14 марта в Праге.

«Айнтрахт» в 1/16 финала по сумме двух матчей обыграл донецкий «Шахтёр». В ответной встрече немецкий клуб разгромил соперника (4:1). «Интер» на предыдущей стадии дважды переиграл венский «Рапид».

Айнтрахт Ф
0:0
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала7.03.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Commerzbank-Arena
Главные тренеры
Ади ХюттерЛучано Спаллетти
Нереализованные пенальти
Марсело Брозович22′
Составы команд
31Кевин Трапп
1Самир Ханданович
2Эван Н`Дика
6Стефан де Фрай
13Мартин Хинтереггер
18Квадво Асамоа
24′
24Данни Да Коста
33Данило Д`Амброзио
5Желсон Фернандеш
82′
37Милан Шкриньяр
10Филип Костич
4′
8Матиас Весино
11Мият Гачинович
77Марсело Брозович
20Макото Хасебе
53′
10Лаутаро Мартинес
33′
8Лука Йович
16Маттео Политано
17Себастьян Роде
77′
20Борха Валеро
79′
15Йетро Виллемс
21Седрик Суариш
9Себастьен Алле
80′
44Иван Перишич
58′
39Гонсалу Пасьенсия
87Антонио Кандрева
59′
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)10
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые2
14Фолы11
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяУильям Коллам(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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