«Айнтрахт» и «Интер» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Франкфуртский «Айнтрахт» сыграл вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Интером».
Франкфуртский «Айнтрахт» сыграл вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Интером».
Встреча, проходившая на стадионе «Коммерцбанк-Арена», завершилась со счётом 0:0.
К победе ближе были гости. На 22-й минуте полузащитник «Интера» Марсело Брозович не реализовал пенальти. Отметим, что в матче не принял участие форвард «Интера» Мауро Икарди, который не был включён в заявку миланцев. У аргентинца возник конфликт с руководством клуба после того, как его лишили капитанской повязки.
Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Айнтрахт» состоится 14 марта в Праге.
«Айнтрахт» в 1/16 финала по сумме двух матчей обыграл донецкий «Шахтёр». В ответной встрече немецкий клуб разгромил соперника (4:1). «Интер» на предыдущей стадии дважды переиграл венский «Рапид».
|Ади Хюттер
|Лучано Спаллетти
|Марсело Брозович
|22′
|31
|Кевин Трапп
|1
|Самир Ханданович
|2
|Эван Н`Дика
|6
|Стефан де Фрай
|13
|Мартин Хинтереггер
|18
|Квадво Асамоа
24′
|24
|Данни Да Коста
|33
|Данило Д`Амброзио
|5
|Желсон Фернандеш
82′
|37
|Милан Шкриньяр
|10
|Филип Костич
4′
|8
|Матиас Весино
|11
|Мият Гачинович
|77
|Марсело Брозович
|20
|Макото Хасебе
53′
|10
|Лаутаро Мартинес
33′
|8
|Лука Йович
|16
|Маттео Политано
|17
|Себастьян Роде
77′
|20
|Борха Валеро
79′
|15
|Йетро Виллемс
|21
|Седрик Суариш
|9
|Себастьен Алле
80′
|44
|Иван Перишич
58′
|39
|Гонсалу Пасьенсия
|87
|Антонио Кандрева
59′
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Уильям Коллам(Шотландия)