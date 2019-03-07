«Айнтрахт» и «Интер» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

К победе ближе были гости. На 22-й минуте полузащитник «Интера» Марсело Брозович не реализовал пенальти. Отметим, что в матче не принял участие форвард «Интера» Мауро Икарди, который не был включён в заявку миланцев. У аргентинца возник конфликт с руководством клуба после того, как его лишили капитанской повязки.