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8«Зенит» проиграл «Вильярреалу» в Петербурге
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7 марта, источник: Sport24

«Зенит» сыграл ужасно. И дома уступил 18-й команде Испании

Кажется, Петербург прощается с Лигой Европы.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак снова удивил со стартовым составом. На поле с первых минут вышли 10 футболистов, которые четыре дня назад играли в Екатеринбурге и Далер Кузяев, заменивший на левом фланге защиты не заявленного на Лигу Европы Юрия Жиркова.

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У «Вильярреала» стартовый состав выглядел так:

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В первом тайме «Зенит» уступил сопернику во всем: и во владении (44 на 56), и по ударам (4 против 7), и по ударам в створ (2 против 3). Но самое главное, гости на протяжении первых 45 минут смотрелись интереснее.

«Вильярреал» забил первым. После розыгрыша углового и последующей скидки Иборра головой вколотил мяч в ворота.

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«Зениту» почти сразу удалось отыграться. И снова забил Азмун. Это его четвертый гол в четвертом матче за сине-бело-голубых.

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Во втором тайме хозяева пыталсь атаковать. Но забивали исключительно гости. Сначала на 64-й минуте Морено после подачи с левого фланга вывел «Вильярреал» вперед.

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А спустя 7 минут Морланес точным ударом с линии штрафной практически похоронил шансы питерцев на продолжение борьбы в Лиге Европы.

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«Зенит» так и не смог организовать штурм. И не смог забить, чтобы ответный матч не превращался в формальность. Теперь для прохода дальше «Зениту» через неделю в Испании нужно забивать трижды. Ну и сыграть раз в пять сильнее.

Зенит
1:3
Первый тайм: 1:1
Вильярреал
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала7.03.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 51826 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакХавьер Кальеха
Голы
Сердар Азмун(Роберт Мак)35′
Висенте де ла Фуэнте Иборра(Соберон Альваро Гонсалес, Самуэль Чиквуэзе)33′
Херард Морено(Пабло Форнальс)64′
Мануэль Морланес71′
Составы команд
99Андрей Лунев
13Морено Андрес Фернандес
19Игорь Смольников
76′
15Мигелон
69′
14Далер Кузяев
11Коста Хорда Хауме
14′
6Бранислав Иванович
3Соберон Альваро Гонсалес
44Ярослав Ракицкий
4Рамиро Фунес Мори
11Себастьян Дриусси
6Виктор Руис
25Вильмар Барриос
38′
30Самуэль Чиквуэзе
22Артем Дзюба
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
20Роберт Мак
72′
8Пабло Форнальс
78′
17Олег Шатов
19Санти Касорла
27Магомед Оздоев
88′
28Мануэль Морланес
72′
29Антон Заболотный
5Сантьяго Касерес
7Сердар Азмун
75′
7Херард Морено
85′
33Эрнани
9Карлос Бакка
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
6Удары (всего)13
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
13Фолы9
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Боковой судьяМаттео Пассери(Италия)
Боковой судьяФилиппо Мели(Италия)
За воротамиПаоло Валери(Италия)
За воротамиМаурицио Мариани(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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