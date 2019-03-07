«Зенит» сыграл ужасно. И дома уступил 18-й команде Испании

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак снова удивил со стартовым составом. На поле с первых минут вышли 10 футболистов, которые четыре дня назад играли в Екатеринбурге и Далер Кузяев, заменивший на левом фланге защиты не заявленного на Лигу Европы Юрия Жиркова.

У «Вильярреала» стартовый состав выглядел так:

В первом тайме «Зенит» уступил сопернику во всем: и во владении (44 на 56), и по ударам (4 против 7), и по ударам в створ (2 против 3). Но самое главное, гости на протяжении первых 45 минут смотрелись интереснее.

«Вильярреал» забил первым. После розыгрыша углового и последующей скидки Иборра головой вколотил мяч в ворота.

«Зениту» почти сразу удалось отыграться. И снова забил Азмун. Это его четвертый гол в четвертом матче за сине-бело-голубых.

Во втором тайме хозяева пыталсь атаковать. Но забивали исключительно гости. Сначала на 64-й минуте Морено после подачи с левого фланга вывел «Вильярреал» вперед.

А спустя 7 минут Морланес точным ударом с линии штрафной практически похоронил шансы питерцев на продолжение борьбы в Лиге Европы.