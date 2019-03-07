«Зенит» сыграл ужасно. И дома уступил 18-й команде Испании
Кажется, Петербург прощается с Лигой Европы.
Кажется, Петербург прощается с Лигой Европы.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак снова удивил со стартовым составом. На поле с первых минут вышли 10 футболистов, которые четыре дня назад играли в Екатеринбурге и Далер Кузяев, заменивший на левом фланге защиты не заявленного на Лигу Европы Юрия Жиркова.
У «Вильярреала» стартовый состав выглядел так:
В первом тайме «Зенит» уступил сопернику во всем: и во владении (44 на 56), и по ударам (4 против 7), и по ударам в створ (2 против 3). Но самое главное, гости на протяжении первых 45 минут смотрелись интереснее.
«Вильярреал» забил первым. После розыгрыша углового и последующей скидки Иборра головой вколотил мяч в ворота.
«Зениту» почти сразу удалось отыграться. И снова забил Азмун. Это его четвертый гол в четвертом матче за
Во втором тайме хозяева пыталсь атаковать. Но забивали исключительно гости. Сначала на 64-й минуте Морено после подачи с левого фланга вывел «Вильярреал» вперед.
А спустя 7 минут Морланес точным ударом с линии штрафной практически похоронил шансы питерцев на продолжение борьбы в Лиге Европы.
«Зенит» так и не смог организовать штурм. И не смог забить, чтобы ответный матч не превращался в формальность. Теперь для прохода дальше «Зениту» через неделю в Испании нужно забивать трижды. Ну и сыграть раз в пять сильнее.
|Сергей Семак
|Хавьер Кальеха
|Сердар Азмун(Роберт Мак)
|35′
|Висенте де ла Фуэнте Иборра(Соберон Альваро Гонсалес, Самуэль Чиквуэзе)
|33′
|Херард Морено(Пабло Форнальс)
|64′
|Мануэль Морланес
|71′
|99
|Андрей Лунев
|13
|Морено Андрес Фернандес
|19
|Игорь Смольников
76′
|15
|Мигелон
69′
|14
|Далер Кузяев
|11
|Коста Хорда Хауме
14′
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Соберон Альваро Гонсалес
|44
|Ярослав Ракицкий
|4
|Рамиро Фунес Мори
|11
|Себастьян Дриусси
|6
|Виктор Руис
|25
|Вильмар Барриос
38′
|30
|Самуэль Чиквуэзе
|22
|Артем Дзюба
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
|20
|Роберт Мак
72′
|8
|Пабло Форнальс
78′
|17
|Олег Шатов
|19
|Санти Касорла
|27
|Магомед Оздоев
88′
|28
|Мануэль Морланес
72′
|29
|Антон Заболотный
|5
|Сантьяго Касерес
|7
|Сердар Азмун
75′
|7
|Херард Морено
85′
|33
|Эрнани
|9
|Карлос Бакка
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)
|Боковой судья
|Маттео Пассери(Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели(Италия)
|За воротами
|Паоло Валери(Италия)
|За воротами
|Маурицио Мариани(Италия)