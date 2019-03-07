Кальеха: Показалось, что в моменте с голом «Зенита» был офсайд

«Зенит» на своем поле уступил испанскому «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 1:3. Единственный гол в составе петербуржцев забил Сердар Азмун.
«В моменте с голом “Зенита” мы были уверены, что это однозначный офсайд. Оказалось, что это не так. Соперник сравнял счет, но мы продолжали играть в свой футбол и смогли нарастить преимущество во втором тайме. Мы были удивлены появлением (Далера) Кузяева на левом фланге обороны. Увидев состав соперника, не понимали, кто займет это место. Удивились, что в стартовом составе не было чистого левого защитника», — заявил Кальеха на пресс-конференции.
«Дело не в слабых местах “Зенита”. Просто мы использовали свои сильные стороны, играли в свой футбол, доминировали на протяжении всего матча. У нас были моменты, и мы смогли забить. Это был прекрасный матч для нас», — сказал Кальеха.