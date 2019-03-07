Кальеха: Показалось, что в моменте с голом «Зенита» был офсайд

«В моменте с голом “Зенита” мы были уверены, что это однозначный офсайд. Оказалось, что это не так. Соперник сравнял счет, но мы продолжали играть в свой футбол и смогли нарастить преимущество во втором тайме. Мы были удивлены появлением (Далера) Кузяева на левом фланге обороны. Увидев состав соперника, не понимали, кто займет это место. Удивились, что в стартовом составе не было чистого левого защитника», — заявил Кальеха на пресс-конференции.