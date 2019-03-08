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00:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит», ты ли это?

Питерцы проиграли «Вильярреалу» на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:3). Лидер российской премьер-лиги уступил 18-й команде Испании.

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«Вильярреал» — наше проклятье в этом евросезоне. Второй топ-клуб России становится жертвой аутсайдера чемпионата Испании. Сначала «Спартак», теперь «Зенит».

Когда проигрывали красно-белые, было не так обидно — во-первых, групповой турнир, во-вторых, москвичи переживали кризис, в-третьих, встреча состоялась на выезде. А дома «Спартак» — тогда еще под руководством Массимо Карреры — зарубился, все кончилось яркими 3:3.

«Зенит» не зарубился. И это странно. На протяжении всего матча складывалось впечатление, что в Петербург приехал гранд, которому все дается легко. А наши, наоборот, из кожи вон лезли, чтобы себя проявить, но без всякого эффекта.

И сейчас обиднее вот по какой причине. «Зенит» лидер премьер-лиги, а с точки зрения букмекеров и здравого смысла — будущий чемпион России. Сине-бело-голубые играли с восемнадцатой командой примеры, которую в этом сезоне били все кому не лень — такие как «Алавес», «Вальядолид» и «Жирона». Для Испании это как «Амкар», «Томь» и «Анжи» для нас.

Главный тренер «Вильярреала» Хави Кальеха не скрывал, что выжить в высшем дивизионе для него важнее, чем выстрелить в Лиге Европы. Но «Зенит» уступил команде, погрязшей в турнирной яме.

В Лиге чемпионов, как выяснилось, отыгрывается и не такое. «Аякс» и «МЮ» привели пару наглядных примеров. Вот только здесь и сейчас «Зенит», как бы он этого ни хотел, не тянет на команду уровня Лиги чемпионов. Хотя в последние десять лет все усилия направлены именно на это.

Жаль, что в 2019-м итогом этих попыток становится поражение со счетом 1:3 на ранней стадии плей-офф второго по значимости еврокубка. Что это значит — просто помутнение в не самый удачный день или реальный показатель уровня нашего чемпионата?

У «Зенита» есть неделя, чтобы подготовиться к ответному матчу. И доказать, что случившееся в Петербурге — просто недоразумение. Мы в это верим.

Зенит
1:3
Первый тайм: 1:1
Вильярреал
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала7.03.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 51826 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакХавьер Кальеха
Голы
Сердар Азмун(Роберт Мак)35′
Висенте де ла Фуэнте Иборра(Соберон Альваро Гонсалес, Самуэль Чиквуэзе)33′
Херард Морено(Пабло Форнальс)64′
Мануэль Морланес71′
Составы команд
99Андрей Лунев
13Морено Андрес Фернандес
19Игорь Смольников
76′
15Мигелон
69′
14Далер Кузяев
11Коста Хорда Хауме
14′
6Бранислав Иванович
3Соберон Альваро Гонсалес
44Ярослав Ракицкий
4Рамиро Фунес Мори
11Себастьян Дриусси
6Виктор Руис
25Вильмар Барриос
38′
30Самуэль Чиквуэзе
22Артем Дзюба
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
20Роберт Мак
72′
8Пабло Форнальс
78′
17Олег Шатов
19Санти Касорла
27Магомед Оздоев
88′
28Мануэль Морланес
72′
29Антон Заболотный
5Сантьяго Касерес
7Сердар Азмун
75′
7Херард Морено
85′
33Эрнани
9Карлос Бакка
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
6Удары (всего)13
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
13Фолы9
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Боковой судьяМаттео Пассери(Италия)
Боковой судьяФилиппо Мели(Италия)
За воротамиПаоло Валери(Италия)
За воротамиМаурицио Мариани(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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