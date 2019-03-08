«Зенит», ты ли это?

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«Вильярреал» — наше проклятье в этом евросезоне. Второй топ-клуб России становится жертвой аутсайдера чемпионата Испании. Сначала «Спартак», теперь «Зенит».

Когда проигрывали красно-белые, было не так обидно — во-первых, групповой турнир, во-вторых, москвичи переживали кризис, в-третьих, встреча состоялась на выезде. А дома «Спартак» — тогда еще под руководством Массимо Карреры — зарубился, все кончилось яркими 3:3.

«Зенит» не зарубился. И это странно. На протяжении всего матча складывалось впечатление, что в Петербург приехал гранд, которому все дается легко. А наши, наоборот, из кожи вон лезли, чтобы себя проявить, но без всякого эффекта.

И сейчас обиднее вот по какой причине. «Зенит» лидер премьер-лиги, а с точки зрения букмекеров и здравого смысла — будущий чемпион России. Сине-бело-голубые играли с восемнадцатой командой примеры, которую в этом сезоне били все кому не лень — такие как «Алавес», «Вальядолид» и «Жирона». Для Испании это как «Амкар», «Томь» и «Анжи» для нас.

Главный тренер «Вильярреала» Хави Кальеха не скрывал, что выжить в высшем дивизионе для него важнее, чем выстрелить в Лиге Европы. Но «Зенит» уступил команде, погрязшей в турнирной яме.

В Лиге чемпионов, как выяснилось, отыгрывается и не такое. «Аякс» и «МЮ» привели пару наглядных примеров. Вот только здесь и сейчас «Зенит», как бы он этого ни хотел, не тянет на команду уровня Лиги чемпионов. Хотя в последние десять лет все усилия направлены именно на это.

Жаль, что в 2019-м итогом этих попыток становится поражение со счетом 1:3 на ранней стадии плей-офф второго по значимости еврокубка. Что это значит — просто помутнение в не самый удачный день или реальный показатель уровня нашего чемпионата?