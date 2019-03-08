«Зенит», ты ли это?
Питерцы проиграли «Вильярреалу» на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:3). Лидер российской
Питерцы проиграли «Вильярреалу» на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:3). Лидер российской
«Вильярреал» — наше проклятье в этом евросезоне. Второй
Когда проигрывали
«Зенит» не зарубился. И это странно. На протяжении всего матча складывалось впечатление, что в Петербург приехал гранд, которому все дается легко. А наши, наоборот, из кожи вон лезли, чтобы себя проявить, но без всякого эффекта.
И сейчас обиднее вот по какой причине. «Зенит» лидер
Главный тренер «Вильярреала» Хави Кальеха не скрывал, что выжить в высшем дивизионе для него важнее, чем выстрелить в Лиге Европы. Но «Зенит» уступил команде, погрязшей в турнирной яме.
В Лиге чемпионов, как выяснилось, отыгрывается и не такое. «Аякс» и «МЮ» привели пару наглядных примеров. Вот только здесь и сейчас «Зенит», как бы он этого ни хотел, не тянет на команду уровня Лиги чемпионов. Хотя в последние десять лет все усилия направлены именно на это.
Жаль, что в 2019-м итогом этих попыток становится поражение со счетом 1:3 на ранней стадии
У «Зенита» есть неделя, чтобы подготовиться к ответному матчу. И доказать, что случившееся в Петербурге — просто недоразумение. Мы в это верим.
|Сергей Семак
|Хавьер Кальеха
|Сердар Азмун(Роберт Мак)
|35′
|Висенте де ла Фуэнте Иборра(Соберон Альваро Гонсалес, Самуэль Чиквуэзе)
|33′
|Херард Морено(Пабло Форнальс)
|64′
|Мануэль Морланес
|71′
|99
|Андрей Лунев
|13
|Морено Андрес Фернандес
|19
|Игорь Смольников
76′
|15
|Мигелон
69′
|14
|Далер Кузяев
|11
|Коста Хорда Хауме
14′
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Соберон Альваро Гонсалес
|44
|Ярослав Ракицкий
|4
|Рамиро Фунес Мори
|11
|Себастьян Дриусси
|6
|Виктор Руис
|25
|Вильмар Барриос
38′
|30
|Самуэль Чиквуэзе
|22
|Артем Дзюба
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
|20
|Роберт Мак
72′
|8
|Пабло Форнальс
78′
|17
|Олег Шатов
|19
|Санти Касорла
|27
|Магомед Оздоев
88′
|28
|Мануэль Морланес
72′
|29
|Антон Заболотный
|5
|Сантьяго Касерес
|7
|Сердар Азмун
75′
|7
|Херард Морено
85′
|33
|Эрнани
|9
|Карлос Бакка
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)
|Боковой судья
|Маттео Пассери(Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели(Италия)
|За воротами
|Паоло Валери(Италия)
|За воротами
|Маурицио Мариани(Италия)