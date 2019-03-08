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01:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Торопимся, форсируем атакующие действия». Как Семак объяснил поражение от «Вильярреала»

Главный тренер «Зенита» на пресс-конференции после поражения от «Вильярреала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы рассуждал о тактике.

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— Первый тайм прошел в более-менее равной борьбе, — начал Сергей Семак. — Были и у нас моменты, и у «Вильярреала». Во втором тайме мы сыграли хуже. Мяч, пропущенный нами после аута и отскока, повлиял на ход матча, нам стало гораздо сложнее. «Вильярреал» контролировал мяч, а мы пытались форсировать игру, появилось много потерь. Проиграли, старались, но не хватило сил для нужного нам результата.

— В подавляющем большинстве игр Лиги Европы «Зенит» владел мячом заметно меньше соперников и меньше них бил по воротам. Вы намеренно отдаете инициативу соперникам? И если да, то почему?

— Нет. Так складываются матчи, мы торопимся, форсируем атакующие действия. Я уже говорил: теряем мяч, чтобы его отбирать. Будем работать, стабилизировать состав. Если в чемпионате более широкий выбор исполнителей, то в Лиге Европы не такой большой.

— Что с Набиуллиным и Анюковым? Почему их не было в составе?

— Анюков отсутствовал по причине личного характера, по очень уважительной. Набиуллина нужно было либо ставить в состав, либо вынести из заявки, потому что лишний защитник на скамейке не был нужен. Это решение тренера.

— В матче с «Уралом» были моменты, когда ваши защитники под прессингом вынуждены были пасовать назад Луневу. Таких передач и сейчас было много, а самой популярной комбинацией стала Лунев — Дзюба. Вы не пытались вывести Ракицкого из-под давления? Было ли это вообще проблемой?

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— «Вильярреал» старался прессинговать высоко. При прессинге все зависит от того, как оборона и вратарь действуют под давлением. Мы упрощали игру, иногда не было нужных открываний.

— Как вы теперь оцениваете шансы на проход в следующий раунд?

— Это футбол. Шансы есть. Мы будем готовиться к ответному матчу, постараемся подготовиться как можно лучше. Не собираемся делить игры на менее важные и более важные. Все бывает.

— Почему вы выпустили Заболотного так поздно?

— До этого сделали две замены и на случай форс-мажора — например, травм — мы приберегали третью.

— Как вы оцените игру Кузяева?

— Хорошо сыграл. За исключением некоторых моментов, о которых он знает.

Хавьер Кальеха: «Зенит» похож на «Алавес». Со «Спартаком» это разные команды

— Какие слабые стороны вы заметили в игре «Зенита»? — вопрос главному тренеру «Вильярреала».

— Дело не в слабых местах «Зенита», а в том, что мы использовали все свои сильные стороны. Мы играли в наш футбол, доминировали на протяжении всего матча, создавали моменты. Прекрасный матч с нашей стороны.

— Прокомментируйте пропущенный мяч.

— Это игровой момент. Мы были уверены, что это однозначный офсайд. Оказалось, что это не так. «Зенит» сравнял счет, но мы продолжали верить в себя и смогли победить.

— Вы играли на групповом этапе со «Спартаком». Есть ли что-то, в чем он похож на «Зенит»?

— Это разные команды. Мы готовимся к матчу в каждом случае индивидуально. Мы пытались найти похожие по стилю команды на «Зенит». И мы знали, что у соперника сильное нападение, нужно было стеречь двух форвардов.

— С кем вы можете сравнить «Зенит»?

— С «Алавесом». У него в составе тоже есть два нападающих. В чем-то похоже на ситуацию в «Зените».

— Вы удивились, когда увидели Кузяева на левом фланге обороны «Зенита»?

— Да, немножко. Когда мы увидели заявку «Зенита», мы не знали, кто займет это место. Не было однозначного выбора.

Зенит
1:3
Первый тайм: 1:1
Вильярреал
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала7.03.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 51826 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакХавьер Кальеха
Голы
Сердар Азмун(Роберт Мак)35′
Висенте де ла Фуэнте Иборра(Соберон Альваро Гонсалес, Самуэль Чиквуэзе)33′
Херард Морено(Пабло Форнальс)64′
Мануэль Морланес71′
Составы команд
99Андрей Лунев
13Морено Андрес Фернандес
19Игорь Смольников
76′
15Мигелон
69′
14Далер Кузяев
11Коста Хорда Хауме
14′
6Бранислав Иванович
3Соберон Альваро Гонсалес
44Ярослав Ракицкий
4Рамиро Фунес Мори
11Себастьян Дриусси
6Виктор Руис
25Вильмар Барриос
38′
30Самуэль Чиквуэзе
22Артем Дзюба
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
20Роберт Мак
72′
8Пабло Форнальс
78′
17Олег Шатов
19Санти Касорла
27Магомед Оздоев
88′
28Мануэль Морланес
72′
29Антон Заболотный
5Сантьяго Касерес
7Сердар Азмун
75′
7Херард Морено
85′
33Эрнани
9Карлос Бакка
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
6Удары (всего)13
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
13Фолы9
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Боковой судьяМаттео Пассери(Италия)
Боковой судьяФилиппо Мели(Италия)
За воротамиПаоло Валери(Италия)
За воротамиМаурицио Мариани(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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