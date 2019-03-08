«Торопимся, форсируем атакующие действия». Как Семак объяснил поражение от «Вильярреала»

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— Первый тайм прошел в более-менее равной борьбе, — начал Сергей Семак. — Были и у нас моменты, и у «Вильярреала». Во втором тайме мы сыграли хуже. Мяч, пропущенный нами после аута и отскока, повлиял на ход матча, нам стало гораздо сложнее. «Вильярреал» контролировал мяч, а мы пытались форсировать игру, появилось много потерь. Проиграли, старались, но не хватило сил для нужного нам результата.

— В подавляющем большинстве игр Лиги Европы «Зенит» владел мячом заметно меньше соперников и меньше них бил по воротам. Вы намеренно отдаете инициативу соперникам? И если да, то почему?

— Нет. Так складываются матчи, мы торопимся, форсируем атакующие действия. Я уже говорил: теряем мяч, чтобы его отбирать. Будем работать, стабилизировать состав. Если в чемпионате более широкий выбор исполнителей, то в Лиге Европы не такой большой.

— Что с Набиуллиным и Анюковым? Почему их не было в составе?

— Анюков отсутствовал по причине личного характера, по очень уважительной. Набиуллина нужно было либо ставить в состав, либо вынести из заявки, потому что лишний защитник на скамейке не был нужен. Это решение тренера.

— В матче с «Уралом» были моменты, когда ваши защитники под прессингом вынуждены были пасовать назад Луневу. Таких передач и сейчас было много, а самой популярной комбинацией стала Лунев — Дзюба. Вы не пытались вывести Ракицкого из-под давления? Было ли это вообще проблемой?

— «Вильярреал» старался прессинговать высоко. При прессинге все зависит от того, как оборона и вратарь действуют под давлением. Мы упрощали игру, иногда не было нужных открываний.

— Как вы теперь оцениваете шансы на проход в следующий раунд?

— Это футбол. Шансы есть. Мы будем готовиться к ответному матчу, постараемся подготовиться как можно лучше. Не собираемся делить игры на менее важные и более важные. Все бывает.

— Почему вы выпустили Заболотного так поздно?

— До этого сделали две замены и на случай форс-мажора — например, травм — мы приберегали третью.

— Как вы оцените игру Кузяева?

— Хорошо сыграл. За исключением некоторых моментов, о которых он знает.

Хавьер Кальеха: «Зенит» похож на «Алавес». Со «Спартаком» это разные команды

— Какие слабые стороны вы заметили в игре «Зенита»? — вопрос главному тренеру «Вильярреала».

— Дело не в слабых местах «Зенита», а в том, что мы использовали все свои сильные стороны. Мы играли в наш футбол, доминировали на протяжении всего матча, создавали моменты. Прекрасный матч с нашей стороны.

— Прокомментируйте пропущенный мяч.

— Это игровой момент. Мы были уверены, что это однозначный офсайд. Оказалось, что это не так. «Зенит» сравнял счет, но мы продолжали верить в себя и смогли победить.

— Вы играли на групповом этапе со «Спартаком». Есть ли что-то, в чем он похож на «Зенит»?

— Это разные команды. Мы готовимся к матчу в каждом случае индивидуально. Мы пытались найти похожие по стилю команды на «Зенит». И мы знали, что у соперника сильное нападение, нужно было стеречь двух форвардов.

— С кем вы можете сравнить «Зенит»?

— С «Алавесом». У него в составе тоже есть два нападающих. В чем-то похоже на ситуацию в «Зените».

— Вы удивились, когда увидели Кузяева на левом фланге обороны «Зенита»?