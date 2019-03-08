«Торопимся, форсируем атакующие действия». Как Семак объяснил поражение от «Вильярреала»
Главный тренер «Зенита» на
Главный тренер «Зенита» на
— Первый тайм прошел в
— В подавляющем большинстве игр Лиги Европы «Зенит» владел мячом заметно меньше соперников и меньше них бил по воротам. Вы намеренно отдаете инициативу соперникам? И если да, то почему?
— Нет. Так складываются матчи, мы торопимся, форсируем атакующие действия. Я уже говорил: теряем мяч, чтобы его отбирать. Будем работать, стабилизировать состав. Если в чемпионате более широкий выбор исполнителей, то в Лиге Европы не такой большой.
— Что с Набиуллиным и Анюковым? Почему их не было в составе?
— Анюков отсутствовал по причине личного характера, по очень уважительной. Набиуллина нужно было либо ставить в состав, либо вынести из заявки, потому что лишний защитник на скамейке не был нужен. Это решение тренера.
— В матче с «Уралом» были моменты, когда ваши защитники под прессингом вынуждены были пасовать назад Луневу. Таких передач и сейчас было много, а самой популярной комбинацией стала Лунев — Дзюба. Вы не пытались вывести Ракицкого
— «Вильярреал» старался прессинговать высоко. При прессинге все зависит от того, как оборона и вратарь действуют под давлением. Мы упрощали игру, иногда не было нужных открываний.
— Как вы теперь оцениваете шансы на проход в следующий раунд?
— Это футбол. Шансы есть. Мы будем готовиться к ответному матчу, постараемся подготовиться как можно лучше. Не собираемся делить игры на менее важные и более важные. Все бывает.
— Почему вы выпустили Заболотного так поздно?
— До этого сделали две замены и на случай
— Как вы оцените игру Кузяева?
— Хорошо сыграл. За исключением некоторых моментов, о которых он знает.
— Какие слабые стороны вы заметили в игре «Зенита»? — вопрос главному тренеру «Вильярреала».
— Дело не в слабых местах «Зенита», а в том, что мы использовали все свои сильные стороны. Мы играли в наш футбол, доминировали на протяжении всего матча, создавали моменты. Прекрасный матч с нашей стороны.
— Прокомментируйте пропущенный мяч.
— Это игровой момент. Мы были уверены, что это однозначный офсайд. Оказалось, что это не так. «Зенит» сравнял счет, но мы продолжали верить в себя и смогли победить.
— Вы играли на групповом этапе со «Спартаком». Есть ли
— Это разные команды. Мы готовимся к матчу в каждом случае индивидуально. Мы пытались найти похожие по стилю команды на «Зенит». И мы знали, что у соперника сильное нападение, нужно было стеречь двух форвардов.
— С кем вы можете сравнить «Зенит»?
— С «Алавесом». У него в составе тоже есть два нападающих. В
— Вы удивились, когда увидели Кузяева на левом фланге обороны «Зенита»?
— Да, немножко. Когда мы увидели заявку «Зенита», мы не знали, кто займет это место. Не было однозначного выбора.
|Сергей Семак
|Хавьер Кальеха
|Сердар Азмун(Роберт Мак)
|35′
|Висенте де ла Фуэнте Иборра(Соберон Альваро Гонсалес, Самуэль Чиквуэзе)
|33′
|Херард Морено(Пабло Форнальс)
|64′
|Мануэль Морланес
|71′
|99
|Андрей Лунев
|13
|Морено Андрес Фернандес
|19
|Игорь Смольников
76′
|15
|Мигелон
69′
|14
|Далер Кузяев
|11
|Коста Хорда Хауме
14′
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Соберон Альваро Гонсалес
|44
|Ярослав Ракицкий
|4
|Рамиро Фунес Мори
|11
|Себастьян Дриусси
|6
|Виктор Руис
|25
|Вильмар Барриос
38′
|30
|Самуэль Чиквуэзе
|22
|Артем Дзюба
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
|20
|Роберт Мак
72′
|8
|Пабло Форнальс
78′
|17
|Олег Шатов
|19
|Санти Касорла
|27
|Магомед Оздоев
88′
|28
|Мануэль Морланес
72′
|29
|Антон Заболотный
|5
|Сантьяго Касерес
|7
|Сердар Азмун
75′
|7
|Херард Морено
85′
|33
|Эрнани
|9
|Карлос Бакка
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)
|Боковой судья
|Маттео Пассери(Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели(Италия)
|За воротами
|Паоло Валери(Италия)
|За воротами
|Маурицио Мариани(Италия)