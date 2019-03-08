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00:57 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» проиграл «Валенсии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 8 марта. Российский футбольный клуб «Краснодар» в гостях проиграл испанской «Валенсии» со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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В составе победителей дублем отметился Родриго (12-я, 24-я минуты), у проигравших отличился Виктор Классон (63). В составе «Валенсии» на 70-й минуте на поле появился полузащитник сборной России Денис Черышев, который провел первый в карьере матч против российской команды. Футболист всю карьеру провел в чемпионате Испании, а в еврокубках с клубами из России его команды ранее не играли.

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе, а также защитник и капитан команды Александр Мартынович получили по желтой карточке и пропустят ответную встречу.

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«Краснодар» во второй раз в истории играет в 1/8 финала Лиги Европы. В сезоне-2016/17 команда на данной стадии турнира по сумме двух встреч уступила испанской «Сельте» (1:2, 0:2). Всего против испанских команд «Краснодар» провел семь матчей, в которых одержал две победы и потерпел пять поражений. Помимо «Сельты» и «Валенсии», «Краснодар» играл с «Реал Сосьедадом» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2014/15 (0:1, 3:0) и «Севильей» на групповом этапе в текущем розыгрыше турнира (2:1, 0:3).

В 2019 году «Краснодар» не одержал ни одной победы в официальных матчах.

В 1/16 финала Лиги Европы команда дважды сыграла вничью с немецким «Байером» (0:0 дома, 1:1 в гостях), проиграл «Ростову» в ответном матче четвертьфинала Олимп — Кубка России (0:1) и сыграл вничью с московским «Спартаком» во встрече 18-го тура чемпионата России (1:1).

Ответный матч пройдет 14 марта в Краснодаре.

Валенсия
2:1
Первый тайм: 2:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала7.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Mestalla, 36274 зрителя
Главные тренеры
Марселино Гарсия ТоральМурад Мусаев
Голы
Морено Родриго(Кевин Гамейро)12′
Виктор Классон(Юрий Газинский)63′
Морено Родриго(Тони Лато, Даниэль Парехо)24′
Составы команд
13Норберту Мурара Нету
39Матвей Сафонов
21Кристиано Пиччини
98Сергей Петров
15Тони Лато
6Кристиан Рамирес
5Габриэл Паулиста
4Александр Мартынович
72′
12Муктар Диакаби
5Урош Спаич
8Карлос Солер
14Кристоффер Олссон
81′
10Даниэль Парехо
55′
16Виктор Классон
45′
17Франсис Кокелен
81′
77Шарль Каборе
20′
7Гонсалу Гедеш
70′
7Вандерсон Масиэл
80′
11Денис Черышев
93Магомед-Шапи Сулейманов
9Кевин Гамейро
78′
89Дмитрий Стоцкий
55′
23Рубен Собрино
9Арикленес да Силва Ари
19Морено Родриго
62′
8Юрий Газинский
89′
22Санти Мина
50Артем Голубев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
9Удары (всего)11
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
14Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Боковой судьяДвир Шимон(Израиль)
Боковой судьяРой Хассан(Израиль)
За воротамиЭрез Папир(Израиль)
За воротамиЗив Адлер(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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