«Краснодар» проиграл «Валенсии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

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В составе победителей дублем отметился Родриго (12-я, 24-я минуты), у проигравших отличился Виктор Классон (63). В составе «Валенсии» на 70-й минуте на поле появился полузащитник сборной России Денис Черышев, который провел первый в карьере матч против российской команды. Футболист всю карьеру провел в чемпионате Испании, а в еврокубках с клубами из России его команды ранее не играли.

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе, а также защитник и капитан команды Александр Мартынович получили по желтой карточке и пропустят ответную встречу.

«Краснодар» во второй раз в истории играет в 1/8 финала Лиги Европы. В сезоне-2016/17 команда на данной стадии турнира по сумме двух встреч уступила испанской «Сельте» (1:2, 0:2). Всего против испанских команд «Краснодар» провел семь матчей, в которых одержал две победы и потерпел пять поражений. Помимо «Сельты» и «Валенсии», «Краснодар» играл с «Реал Сосьедадом» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2014/15 (0:1, 3:0) и «Севильей» на групповом этапе в текущем розыгрыше турнира (2:1, 0:3).

В 2019 году «Краснодар» не одержал ни одной победы в официальных матчах.

В 1/16 финала Лиги Европы команда дважды сыграла вничью с немецким «Байером» (0:0 дома, 1:1 в гостях), проиграл «Ростову» в ответном матче четвертьфинала Олимп — Кубка России (0:1) и сыграл вничью с московским «Спартаком» во встрече 18-го тура чемпионата России (1:1).