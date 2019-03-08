«Краснодар» проиграл «Валенсии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
ТАСС, 8 марта. Российский футбольный клуб «Краснодар» в гостях проиграл испанской «Валенсии» со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
ТАСС, 8 марта. Российский футбольный клуб «Краснодар» в гостях проиграл испанской «Валенсии» со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
В составе победителей дублем отметился Родриго (12-я, 24-я минуты), у проигравших отличился Виктор Классон (63). В составе «Валенсии» на 70-й минуте на поле появился полузащитник сборной России Денис Черышев, который провел первый в карьере матч против российской команды. Футболист всю карьеру провел в чемпионате Испании, а в еврокубках с клубами из России его команды ранее не играли.
Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе, а также защитник и капитан команды Александр Мартынович получили по желтой карточке и пропустят ответную встречу.
«Краснодар» во второй раз в истории играет в 1/8 финала Лиги Европы. В сезоне-2016/17 команда на данной стадии турнира по сумме двух встреч уступила испанской «Сельте» (1:2, 0:2). Всего против испанских команд «Краснодар» провел семь матчей, в которых одержал две победы и потерпел пять поражений. Помимо «Сельты» и «Валенсии», «Краснодар» играл с «Реал Сосьедадом» в раунде
В 1/16 финала Лиги Европы команда дважды сыграла вничью с немецким «Байером» (0:0 дома, 1:1 в гостях), проиграл «Ростову» в ответном матче четвертьфинала Олимп — Кубка России (0:1) и сыграл вничью с московским «Спартаком» во встрече 18-го тура чемпионата России (1:1).
Ответный матч пройдет 14 марта в Краснодаре.
|Марселино Гарсия Тораль
|Мурад Мусаев
|Морено Родриго(Кевин Гамейро)
|12′
|Виктор Классон(Юрий Газинский)
|63′
|Морено Родриго(Тони Лато, Даниэль Парехо)
|24′
|13
|Норберту Мурара Нету
|39
|Матвей Сафонов
|21
|Кристиано Пиччини
|98
|Сергей Петров
|15
|Тони Лато
|6
|Кристиан Рамирес
|5
|Габриэл Паулиста
|4
|Александр Мартынович
72′
|12
|Муктар Диакаби
|5
|Урош Спаич
|8
|Карлос Солер
|14
|Кристоффер Олссон
81′
|10
|Даниэль Парехо
55′
|16
|Виктор Классон
45′
|17
|Франсис Кокелен
81′
|77
|Шарль Каборе
20′
|7
|Гонсалу Гедеш
70′
|7
|Вандерсон Масиэл
80′
|11
|Денис Черышев
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|9
|Кевин Гамейро
78′
|89
|Дмитрий Стоцкий
55′
|23
|Рубен Собрино
|9
|Арикленес да Силва Ари
|19
|Морено Родриго
62′
|8
|Юрий Газинский
89′
|22
|Санти Мина
|50
|Артем Голубев
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Орель Гринфельд(Израиль)
|Боковой судья
|Двир Шимон(Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан(Израиль)
|За воротами
|Эрез Папир(Израиль)
|За воротами
|Зив Адлер(Израиль)