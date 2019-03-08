«Челси» разгромил киевское «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
ТАСС, 8 марта. Лондонский футбольный клуб «Челси» на своем поле одержал крупную победу над киевским «Динамо» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
ТАСС, 8 марта. Лондонский футбольный клуб «Челси» на своем поле одержал крупную победу над киевским «Динамо» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Забитыми мячами отметились Педро Родригес (17-я минута), Виллиан (65) и Каллум
Команды до этого провели два матча, в сезоне-2015/16 они играли в одной группе в Лиге чемпионов. В первой игре команды победителя не выявили (0:0), а во второй сильнее оказался английский клуб (2:1).
В параллельном матче итальянский «Наполи» дома обыграл австрийский «Зальцбург» со счетом 3:0.
Ответные встречи пройдут 14 марта.
|Маурицио Сарри
|Александр Хацкевич
|Родригес Педро(Оливье Жиру)
|17′
|Виллиан
|65′
|Каллум Хадсон-Одои(Рубен Лофтус-Чик)
|90′
|1
|Кепа Аррисабалага
|71
|Денис Бойко
|3
|Маркос Алонсо
|16
|Виталий Миколенко
|21
|Давиде Дзаппакоста
|26
|Никита Бурда
|27
|Андреас Кристенсен
|30
|Артем Шабанов
|30
|Давид Луиз
|94
|Томаш Кендзера
|17
|Матео Ковачич
|5
|Сергей Сидорчук
|11
|Родригес Педро
|8
|Владимир Шепелев
9′
|18
|Оливье Жиру
|10
|Николай Шапаренко
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
62′
|15
|Виктор Цыганков
|7
|Н`Голо Канте
|29
|Виталий Буяльский
42′71′
|8
|Росс Баркли
62′
|17
|Сидклей
|12
|Рубен Лофтус-Чик
|43
|Назарий Русин
66′
|22
|Виллиан
78′
|19
|Денис Гармаш
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|4
|8
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Славко Винчич(Словения)