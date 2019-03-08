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01:07 (мск), источник: ТАСС

«Челси» разгромил киевское «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 8 марта. Лондонский футбольный клуб «Челси» на своем поле одержал крупную победу над киевским «Динамо» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Педро Родригес (17-я минута), Виллиан (65) и Каллум Хадсон-Одои (90).

Команды до этого провели два матча, в сезоне-2015/16 они играли в одной группе в Лиге чемпионов. В первой игре команды победителя не выявили (0:0), а во второй сильнее оказался английский клуб (2:1).

В параллельном матче итальянский «Наполи» дома обыграл австрийский «Зальцбург» со счетом 3:0.

Ответные встречи пройдут 14 марта.

Челси
3:0
Первый тайм: 1:0
Динамо К
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала7.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио СарриАлександр Хацкевич
Голы
Родригес Педро(Оливье Жиру)17′
Виллиан65′
Каллум Хадсон-Одои(Рубен Лофтус-Чик)90′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
71Денис Бойко
3Маркос Алонсо
16Виталий Миколенко
21Давиде Дзаппакоста
26Никита Бурда
27Андреас Кристенсен
30Артем Шабанов
30Давид Луиз
94Томаш Кендзера
17Матео Ковачич
5Сергей Сидорчук
11Родригес Педро
8Владимир Шепелев
9′
18Оливье Жиру
10Николай Шапаренко
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
62′
15Виктор Цыганков
7Н`Голо Канте
29Виталий Буяльский
42′71′
8Росс Баркли
62′
17Сидклей
12Рубен Лофтус-Чик
43Назарий Русин
66′
22Виллиан
78′
19Денис Гармаш
20Каллум Хадсон-Одои
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)4
8Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
14Фолы15
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСлавко Винчич(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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