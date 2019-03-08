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01:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» били на «Месталье», но Сафонов и Классон вернули надежду

Кошмарно начав игру, «Краснодар» не сломался, и добился результата, который оставляет хорошие шансы на выход в четвертьфинал.

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Без Игнатьева и Черышева

В заявке «быков» на матч чемпионата России со «Спартаком» (1:1, 3 марта) значилось всего шесть запасных, включая двух вратарей. И относительно короткая скамейка стала одной из причин того, что «Краснодар» лишь временами напоминал команду, блестяще сыгравшую с «Байером» в Лиге Европы. При форсированной подготовке к возобновлению сезона, энергозатратном футболе с немцами и двухчасовом кубковом противостоянии с «Ростовом» в Кубке (0:1, 24 февраля) держать стабильно высокий уровень нелегко. А когда матчи идут один за другим, на счету каждая боевая единица.

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Как раз с их наличием у Мурада Мусаева наблюдаются проблемы. Новичок Скопинцев не включен в еврокубковую заявку, а потерю дисквалифицированного Перейры можно было сравнить с ударом ниже пояса. Уругваец в значительной степени определяет лицо сегодняшнего «Краснодара». Наконец, главная головная боль «быков» — центрфорварды.

Ари после травмы не набрал оптимальные кондиции, у Игнатьева, по словам Мусаева, футбол сейчас не на первом месте, поэтому в центре атакующей тройки снова появился Классон.
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Для сравнения, у наставника «Валенсии» Марселино на две позиции в атаке четыре претендента. И это не считая периодически отправляющегося в атаку Черышева, который в четверг начал игру на скамейке запасных.

Однако у «летучих мышей» были свои проблемы. Кондогбья подобно Серхио Рамосу не смог обмануть УЕФА и был дополнительно наказан за умышленно полученную желтую карточку, а в обороне кроме травмированного Гарая пока нельзя рассчитывать на Ронкалью. Соотечественник экс-зенитовца пришел в клуб зимой, но в теории сможет сыграть только в следующем раунде Лиги Европы, так как два года назад заработал длительную дисквалификацию после драки с Байи в матче «Сельта» — «МЮ».

Полчаса кошмара

На «Месталье» краснодарцам поначалу пришлось защищаться. Чем-то это напоминало игры с «Байером», однако там у «быков» был Перейра. Не только очень умный, но и надежный игрок. Находящемуся в стадии адаптации Олссону до уругвайца пока далеко. Когда российская команда наконец-то взяла мяч под контроль и перешла к позиционной атаке, шведский новобранец хотел сделать, как лучше. Он здорово поймал соперника на ложном замахе, однако продолжение получилось не таким эффективным, и валенсийцы умчались в контратаку. Партнеры здорово растащили в стороны защитников черно-зеленых, а Родриго, легко уйдя на шаге от Спаича, закрутил мяч под дальнюю штангу.

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«Валенсия» играла на космических скоростях, используя весь фронт атаки.

Потери же «Краснодара» в центре поля оборачивались тем, что гости не успевали перестраиваться, и при наличии у соперника реактивных флангов это оборачивалось почти не утихавшим пожаром даже не в штрафной, а в площади ворот. За полчаса испанцы создали три стопроцентных и однотипных момента. Хорошо, дело ограничилось лишь вторым голом Родриго, а Сафонов совершил невероятное спасение, не позволил отличиться уже видевшему мяч в сетке Гамейро. Причем за минуту до этого голкипер опередил француза, когда тот с удивительной легкостью умчался с центра поля от тройки оппонентов.

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Гол надежды

Подвиги 20-летнего голкипера не только оставили гостей на плаву, но и привели команду в чувство. Плюс, «Валенсия» физически не могла провести в бешеном темпе полтора часа, и постепенно игра переместилась к штрафной Нету. Первым вратаря напряг плотный удар Стоцкого с линии штрафной, а потом тем, кто не смотрит регулярно матчи ла лиги, стало понятно, как «летучие мыши» постоянно теряют очки, став чемпионом Испании по ничьим. Другое дело, что там их соперники относятся к своим шансам бережнее, чем Спаич. Серба потеряли на углу площади ворот, однако он даже не попал в створ.

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Уже во втором тайме, который «быки» провели с позиции силы, промахнулся из хорошей позиции другой защитник — Петров. При этом хозяева лишились на ответную игру получившего лишнюю карточку капитана и лидера Дани Парехо. Под начавшего уставать соперника Мусаев выпустил Ари. Один единственный гол мог кардинально поменять впечатление от кошмарно начавшегося матча, и он состоялся. Но в исполнении не Ари, а Классона, который после шикарного паса Газинского с родного левого фланга ускользнул от Пиччини и пустил мяч в ближний угол.

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«Месталья» засвистела, когда оставшихся без мяча валенсийцев начали прижимать к воротам. Тренеры бросили в бой джокеров — Черышева и Сулейманова. Сафонов привез момент на ровном месте, и героически все исправил, забрав мяч в ногах Солера. Освежившая линию атаки «Валенсия» в концовке прибавила, но краснодарская команда выстояла. 2:1 — совсем не приговор, даже с учетом дисквалификации Мартыновича. Теперь 35 тысяч счастливчиков, раскупивших все билеты на ответный матч, неделю будут жить надеждой.

Валенсия
2:1
Первый тайм: 2:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала7.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Mestalla, 36274 зрителя
Главные тренеры
Марселино Гарсия ТоральМурад Мусаев
Голы
Морено Родриго(Кевин Гамейро)12′
Виктор Классон(Юрий Газинский)63′
Морено Родриго(Тони Лато, Даниэль Парехо)24′
Составы команд
13Норберту Мурара Нету
39Матвей Сафонов
21Кристиано Пиччини
98Сергей Петров
15Тони Лато
6Кристиан Рамирес
5Габриэл Паулиста
4Александр Мартынович
72′
12Муктар Диакаби
5Урош Спаич
8Карлос Солер
14Кристоффер Олссон
81′
10Даниэль Парехо
55′
16Виктор Классон
45′
17Франсис Кокелен
81′
77Шарль Каборе
20′
7Гонсалу Гедеш
70′
7Вандерсон Масиэл
80′
11Денис Черышев
93Магомед-Шапи Сулейманов
9Кевин Гамейро
78′
89Дмитрий Стоцкий
55′
23Рубен Собрино
9Арикленес да Силва Ари
19Морено Родриго
62′
8Юрий Газинский
89′
22Санти Мина
50Артем Голубев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
9Удары (всего)11
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
14Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Боковой судьяДвир Шимон(Израиль)
Боковой судьяРой Хассан(Израиль)
За воротамиЭрез Папир(Израиль)
За воротамиЗив Адлер(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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