«Краснодар» били на «Месталье», но Сафонов и Классон вернули надежду

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Без Игнатьева и Черышева

В заявке «быков» на матч чемпионата России со «Спартаком» (1:1, 3 марта) значилось всего шесть запасных, включая двух вратарей. И относительно короткая скамейка стала одной из причин того, что «Краснодар» лишь временами напоминал команду, блестяще сыгравшую с «Байером» в Лиге Европы. При форсированной подготовке к возобновлению сезона, энергозатратном футболе с немцами и двухчасовом кубковом противостоянии с «Ростовом» в Кубке (0:1, 24 февраля) держать стабильно высокий уровень нелегко. А когда матчи идут один за другим, на счету каждая боевая единица.

Как раз с их наличием у Мурада Мусаева наблюдаются проблемы. Новичок Скопинцев не включен в еврокубковую заявку, а потерю дисквалифицированного Перейры можно было сравнить с ударом ниже пояса. Уругваец в значительной степени определяет лицо сегодняшнего «Краснодара». Наконец, главная головная боль «быков» — центрфорварды.

Ари после травмы не набрал оптимальные кондиции, у Игнатьева, по словам Мусаева, футбол сейчас не на первом месте, поэтому в центре атакующей тройки снова появился Классон.

Для сравнения, у наставника «Валенсии» Марселино на две позиции в атаке четыре претендента. И это не считая периодически отправляющегося в атаку Черышева, который в четверг начал игру на скамейке запасных.

Однако у «летучих мышей» были свои проблемы. Кондогбья подобно Серхио Рамосу не смог обмануть УЕФА и был дополнительно наказан за умышленно полученную желтую карточку, а в обороне кроме травмированного Гарая пока нельзя рассчитывать на Ронкалью. Соотечественник экс-зенитовца пришел в клуб зимой, но в теории сможет сыграть только в следующем раунде Лиги Европы, так как два года назад заработал длительную дисквалификацию после драки с Байи в матче «Сельта» — «МЮ».

Полчаса кошмара

На «Месталье» краснодарцам поначалу пришлось защищаться. Чем-то это напоминало игры с «Байером», однако там у «быков» был Перейра. Не только очень умный, но и надежный игрок. Находящемуся в стадии адаптации Олссону до уругвайца пока далеко. Когда российская команда наконец-то взяла мяч под контроль и перешла к позиционной атаке, шведский новобранец хотел сделать, как лучше. Он здорово поймал соперника на ложном замахе, однако продолжение получилось не таким эффективным, и валенсийцы умчались в контратаку. Партнеры здорово растащили в стороны защитников черно-зеленых, а Родриго, легко уйдя на шаге от Спаича, закрутил мяч под дальнюю штангу.

«Валенсия» играла на космических скоростях, используя весь фронт атаки.

Потери же «Краснодара» в центре поля оборачивались тем, что гости не успевали перестраиваться, и при наличии у соперника реактивных флангов это оборачивалось почти не утихавшим пожаром даже не в штрафной, а в площади ворот. За полчаса испанцы создали три стопроцентных и однотипных момента. Хорошо, дело ограничилось лишь вторым голом Родриго, а Сафонов совершил невероятное спасение, не позволил отличиться уже видевшему мяч в сетке Гамейро. Причем за минуту до этого голкипер опередил француза, когда тот с удивительной легкостью умчался с центра поля от тройки оппонентов.

Гол надежды

Подвиги 20-летнего голкипера не только оставили гостей на плаву, но и привели команду в чувство. Плюс, «Валенсия» физически не могла провести в бешеном темпе полтора часа, и постепенно игра переместилась к штрафной Нету. Первым вратаря напряг плотный удар Стоцкого с линии штрафной, а потом тем, кто не смотрит регулярно матчи ла лиги, стало понятно, как «летучие мыши» постоянно теряют очки, став чемпионом Испании по ничьим. Другое дело, что там их соперники относятся к своим шансам бережнее, чем Спаич. Серба потеряли на углу площади ворот, однако он даже не попал в створ.

Уже во втором тайме, который «быки» провели с позиции силы, промахнулся из хорошей позиции другой защитник — Петров. При этом хозяева лишились на ответную игру получившего лишнюю карточку капитана и лидера Дани Парехо. Под начавшего уставать соперника Мусаев выпустил Ари. Один единственный гол мог кардинально поменять впечатление от кошмарно начавшегося матча, и он состоялся. Но в исполнении не Ари, а Классона, который после шикарного паса Газинского с родного левого фланга ускользнул от Пиччини и пустил мяч в ближний угол.