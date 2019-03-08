«Краснодар» били на «Месталье», но Сафонов и Классон вернули надежду
Кошмарно начав игру, «Краснодар» не сломался, и добился результата, который оставляет хорошие шансы на выход в четвертьфинал.
Кошмарно начав игру, «Краснодар» не сломался, и добился результата, который оставляет хорошие шансы на выход в четвертьфинал.
В заявке «быков» на матч чемпионата России со «Спартаком» (1:1, 3 марта) значилось всего шесть запасных, включая двух вратарей. И относительно короткая скамейка стала одной из причин того, что «Краснодар» лишь временами напоминал команду, блестяще сыгравшую с «Байером» в Лиге Европы. При форсированной подготовке к возобновлению сезона, энергозатратном футболе с немцами и двухчасовом кубковом противостоянии с «Ростовом» в Кубке (0:1, 24 февраля) держать стабильно высокий уровень нелегко. А когда матчи идут один за другим, на счету каждая боевая единица.
Как раз с их наличием у Мурада Мусаева наблюдаются проблемы. Новичок Скопинцев не включен в еврокубковую заявку, а потерю дисквалифицированного Перейры можно было сравнить с ударом ниже пояса. Уругваец в значительной степени определяет лицо сегодняшнего «Краснодара». Наконец, главная головная боль «быков» — центрфорварды.
Для сравнения, у наставника «Валенсии» Марселино на две позиции в атаке четыре претендента. И это не считая периодически отправляющегося в атаку Черышева, который в четверг начал игру на скамейке запасных.
Однако у «летучих мышей» были свои проблемы. Кондогбья подобно Серхио Рамосу не смог обмануть УЕФА и был дополнительно наказан за умышленно полученную желтую карточку, а в обороне кроме травмированного Гарая пока нельзя рассчитывать на Ронкалью. Соотечественник
На «Месталье» краснодарцам поначалу пришлось защищаться.
Потери же «Краснодара» в центре поля оборачивались тем, что гости не успевали перестраиваться, и при наличии у соперника реактивных флангов это оборачивалось почти не утихавшим пожаром даже не в штрафной, а в площади ворот. За полчаса испанцы создали три стопроцентных и однотипных момента. Хорошо, дело ограничилось лишь вторым голом Родриго, а Сафонов совершил невероятное спасение, не позволил отличиться уже видевшему мяч в сетке Гамейро. Причем за минуту до этого голкипер опередил француза, когда тот с удивительной легкостью умчался с центра поля от тройки оппонентов.
Подвиги 20-летнего голкипера не только оставили гостей на плаву, но и привели команду в чувство. Плюс, «Валенсия» физически не могла провести в бешеном темпе полтора часа, и постепенно игра переместилась к штрафной Нету. Первым вратаря напряг плотный удар Стоцкого с линии штрафной, а потом тем, кто не смотрит регулярно матчи ла лиги, стало понятно, как «летучие мыши» постоянно теряют очки, став чемпионом Испании по ничьим. Другое дело, что там их соперники относятся к своим шансам бережнее, чем Спаич. Серба потеряли на углу площади ворот, однако он даже не попал в створ.
Уже во втором тайме, который «быки» провели с позиции силы, промахнулся из хорошей позиции другой защитник — Петров. При этом хозяева лишились на ответную игру получившего лишнюю карточку капитана и лидера Дани Парехо. Под начавшего уставать соперника Мусаев выпустил Ари. Один единственный гол мог кардинально поменять впечатление от кошмарно начавшегося матча, и он состоялся. Но в исполнении не Ари, а Классона, который после шикарного паса Газинского с родного левого фланга ускользнул от Пиччини и пустил мяч в ближний угол.
«Месталья» засвистела, когда оставшихся без мяча валенсийцев начали прижимать к воротам. Тренеры бросили в бой джокеров — Черышева и Сулейманова. Сафонов привез момент на ровном месте, и героически все исправил, забрав мяч в ногах Солера. Освежившая линию атаки «Валенсия» в концовке прибавила, но краснодарская команда выстояла. 2:1 — совсем не приговор, даже с учетом дисквалификации Мартыновича. Теперь 35 тысяч счастливчиков, раскупивших все билеты на ответный матч, неделю будут жить надеждой.
|Марселино Гарсия Тораль
|Мурад Мусаев
|Морено Родриго(Кевин Гамейро)
|12′
|Виктор Классон(Юрий Газинский)
|63′
|Морено Родриго(Тони Лато, Даниэль Парехо)
|24′
|13
|Норберту Мурара Нету
|39
|Матвей Сафонов
|21
|Кристиано Пиччини
|98
|Сергей Петров
|15
|Тони Лато
|6
|Кристиан Рамирес
|5
|Габриэл Паулиста
|4
|Александр Мартынович
72′
|12
|Муктар Диакаби
|5
|Урош Спаич
|8
|Карлос Солер
|14
|Кристоффер Олссон
81′
|10
|Даниэль Парехо
55′
|16
|Виктор Классон
45′
|17
|Франсис Кокелен
81′
|77
|Шарль Каборе
20′
|7
|Гонсалу Гедеш
70′
|7
|Вандерсон Масиэл
80′
|11
|Денис Черышев
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|9
|Кевин Гамейро
78′
|89
|Дмитрий Стоцкий
55′
|23
|Рубен Собрино
|9
|Арикленес да Силва Ари
|19
|Морено Родриго
62′
|8
|Юрий Газинский
89′
|22
|Санти Мина
|50
|Артем Голубев
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Орель Гринфельд(Израиль)
|Боковой судья
|Двир Шимон(Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан(Израиль)
|За воротами
|Эрез Папир(Израиль)
|За воротами
|Зив Адлер(Израиль)