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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Португалия существенно сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций УЕФА

По итогам матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе Португалия существенно приблизилась к России в рейтинге ассоциаций УЕФА.

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В 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» на выезде уступил «Валенсии» (1:2), а «Зенит» дома проиграл другой испанской команде — «Вильярреалу» (1:3). Таким образом, Россия не заработала баллов.

В активе Португалии 0,6 балла, отставание от России сократилось до 3,1 балла. В Лиге чемпионов «Порту» обыграл «Рому» (3:1) и прошёл дальше, а «Бенфика» в Лиге Европы уступила загребскому «Динамо» (0:1).

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания — 100,712
2. Англия — 78,320
3. Италия — 74,011
4. Германия — 70,784
5. Франция — 58,498
6. Россия — 50,382
7. Португалия — 47,232.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.
Шестое место даёт стране право выставить в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.

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