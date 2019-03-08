Португалия существенно сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций УЕФА
По итогам матчей
По итогам матчей
В 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» на выезде уступил «Валенсии» (1:2), а «Зенит» дома проиграл другой испанской команде — «Вильярреалу» (1:3). Таким образом, Россия не заработала баллов.
В активе Португалии 0,6 балла, отставание от России сократилось до 3,1 балла. В Лиге чемпионов «Порту» обыграл «Рому» (3:1) и прошёл дальше, а «Бенфика» в Лиге Европы уступила загребскому «Динамо» (0:1).
Рейтинг ассоциаций УЕФА:
1. Испания — 100,712
2. Англия — 78,320
3. Италия — 74,011
4. Германия — 70,784
5. Франция — 58,498
6. Россия — 50,382
7. Португалия — 47,232.
Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.
Шестое место даёт стране право выставить в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.