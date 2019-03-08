Португалия существенно сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций УЕФА

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В 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» на выезде уступил «Валенсии» (1:2), а «Зенит» дома проиграл другой испанской команде — «Вильярреалу» (1:3). Таким образом, Россия не заработала баллов.

В активе Португалии 0,6 балла, отставание от России сократилось до 3,1 балла. В Лиге чемпионов «Порту» обыграл «Рому» (3:1) и прошёл дальше, а «Бенфика» в Лиге Европы уступила загребскому «Динамо» (0:1).

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания — 100,712

2. Англия — 78,320

3. Италия — 74,011

4. Германия — 70,784

5. Франция — 58,498

6. Россия — 50,382

7. Португалия — 47,232.