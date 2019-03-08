Денис Черышев: Довольны победой, но в Краснодаре будет тяжелый матч

— «Краснодар» воспользовался своим моментом, — сказал Черышев в эфире «Матч ТВ». — Мы глубоко сели назалд, это наша ошибка. Надо было действовать так, как и в начале матча. Были моменты, чтобы забить третий гол, вместо этого забили нам. Ну, что поделаешь: футбол — вот такая штука, надо забивать самомму. Довольны победой, но в Краснодаре будет обязательно тяжелый матч.