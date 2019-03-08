Денис Черышев: Довольны победой, но в Краснодаре будет тяжелый матч
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев после победы над «Краснодаром» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:1) отметил, что ответная встреча будет тяжелой.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев после победы над «Краснодаром» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:1) отметил, что ответная встреча будет тяжелой.
Также он добавил, что российская команда наказала «летучих мышей» за ошибку.
— «Краснодар» воспользовался своим моментом, — сказал Черышев в эфире «Матч ТВ». — Мы глубоко сели назалд, это наша ошибка. Надо было действовать так, как и в начале матча. Были моменты, чтобы забить третий гол, вместо этого забили нам. Ну, что поделаешь: футбол — вот такая штука, надо забивать самомму. Довольны победой, но в Краснодаре будет обязательно тяжелый матч.
|Марселино Гарсия Тораль
|Мурад Мусаев
|Морено Родриго(Кевин Гамейро)
|12′
|Виктор Классон(Юрий Газинский)
|63′
|Морено Родриго(Тони Лато, Даниэль Парехо)
|24′
|13
|Норберту Мурара Нету
|39
|Матвей Сафонов
|21
|Кристиано Пиччини
|98
|Сергей Петров
|15
|Тони Лато
|6
|Кристиан Рамирес
|5
|Габриэл Паулиста
|4
|Александр Мартынович
72′
|12
|Муктар Диакаби
|5
|Урош Спаич
|8
|Карлос Солер
|14
|Кристоффер Олссон
81′
|10
|Даниэль Парехо
55′
|16
|Виктор Классон
45′
|17
|Франсис Кокелен
81′
|77
|Шарль Каборе
20′
|7
|Гонсалу Гедеш
70′
|7
|Вандерсон Масиэл
80′
|11
|Денис Черышев
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|9
|Кевин Гамейро
78′
|89
|Дмитрий Стоцкий
55′
|23
|Рубен Собрино
|9
|Арикленес да Силва Ари
|19
|Морено Родриго
62′
|8
|Юрий Газинский
89′
|22
|Санти Мина
|50
|Артем Голубев
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Орель Гринфельд(Израиль)
|Боковой судья
|Двир Шимон(Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан(Израиль)
|За воротами
|Эрез Папир(Израиль)
|За воротами
|Зив Адлер(Израиль)