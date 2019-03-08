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10:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Денис Черышев: Довольны победой, но в Краснодаре будет тяжелый матч

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев после победы над «Краснодаром» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:1) отметил, что ответная встреча будет тяжелой.

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Также он добавил, что российская команда наказала «летучих мышей» за ошибку.

— «Краснодар» воспользовался своим моментом, — сказал Черышев в эфире «Матч ТВ». — Мы глубоко сели назалд, это наша ошибка. Надо было действовать так, как и в начале матча. Были моменты, чтобы забить третий гол, вместо этого забили нам. Ну, что поделаешь: футбол — вот такая штука, надо забивать самомму. Довольны победой, но в Краснодаре будет обязательно тяжелый матч.

Валенсия
2:1
Первый тайм: 2:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала7.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Mestalla, 36274 зрителя
Главные тренеры
Марселино Гарсия ТоральМурад Мусаев
Голы
Морено Родриго(Кевин Гамейро)12′
Виктор Классон(Юрий Газинский)63′
Морено Родриго(Тони Лато, Даниэль Парехо)24′
Составы команд
13Норберту Мурара Нету
39Матвей Сафонов
21Кристиано Пиччини
98Сергей Петров
15Тони Лато
6Кристиан Рамирес
5Габриэл Паулиста
4Александр Мартынович
72′
12Муктар Диакаби
5Урош Спаич
8Карлос Солер
14Кристоффер Олссон
81′
10Даниэль Парехо
55′
16Виктор Классон
45′
17Франсис Кокелен
81′
77Шарль Каборе
20′
7Гонсалу Гедеш
70′
7Вандерсон Масиэл
80′
11Денис Черышев
93Магомед-Шапи Сулейманов
9Кевин Гамейро
78′
89Дмитрий Стоцкий
55′
23Рубен Собрино
9Арикленес да Силва Ари
19Морено Родриго
62′
8Юрий Газинский
89′
22Санти Мина
50Артем Голубев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
9Удары (всего)11
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
14Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Боковой судьяДвир Шимон(Израиль)
Боковой судьяРой Хассан(Израиль)
За воротамиЭрез Папир(Израиль)
За воротамиЗив Адлер(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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