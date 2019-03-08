Игра все еще радует. Но хватит ли «Краснодар» до конца сезона?
«Краснодар» ужасно начал матч с «Валенсией», но взял себя в руки и сохранил шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы.
«Краснодар» ужасно начал матч с «Валенсией», но взял себя в руки и сохранил шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы.
Михаил БОРЗЫКИН
«Валенсия» начала без раскачки — обрушилась штормом на оборону «Краснодара», чьи оборонительные укрепления явно не рассчитаны на такой напор. В первые полчаса игры ситуация была близка к катастрофе: «быки» не справлялись с предложенной скоростью, а значит, шансы на успех стремились к нулю. «Валенсия» не просто имела превосходство в командной скорости, что намного хуже — она это умело конвертировала в результат.
Но затем игра выровнялась, открыла глаза краснодарская темповая атака — стало получше, хотя территориальное и игровое преимущество осталось у хозяев. Атакующий ресурс был найден на флангах обороны: сначала ударом отметился Стоцкий, затем незаметно для всех в штрафную площадь пробрался Петров. Отмечу оригинальное тренерское решение на левом фланге: Стоцкий расположился в обороне, а Рамирес оказался вытянут вперед.
Впрочем, вряд ли можно было рассчитывать на то, что новая концепция без обкатки и шлифовки сразу заработает без сбоев. К тому же надо учитывать класс соперника. «Валенсия» проводит неудачный сезон, но ее уровень остается очень высоким. Точно не ниже, чем у «быков».
Главный позитивный момент, помимо счета 1:2, оставляющий шансы на общий успех, — продемонстрированный запас прочности. Когда показалось, что «Краснодар» развалился и уже не просто подошел к краю пропасти, но и сделал шаг вперед, он вдруг отодвинул игру от своих ворот и несколько раз опасно огрызнулся. Может быть, это не наши прибавили, а испанцы сбавили обороты, — здесь важно то, что «Краснодар» в пропасть так и не упал.
Не первый раз одолевают сомнения насчет физической готовности «быков». По идее все нормально, иначе не было бы в истории столь качественных матчей с «Байером». Но не совсем понятно, что случилось с командой против «Спартака», где центр поля с трудом перемещался. Вот и сейчас совсем не убедил Газинский. В начале матча «Валенсия» не замечала среднюю линию соперника. «Краснодару» надо с этим
В ответном матче не будет Каборе — дисквалификация. По этой же причине не сыграет Мартынович. Это серьезные потери, которые могут стать роковыми. С другой стороны, для «Краснодара»
Здесь можно возразить — в первой части сезона «Краснодар» тоже не особо ротировал состав, однако проблем не возникло. Это так. Но тогда команда стартовала на одном фронте и, уже разбегавшись, открыла другой, еврокубковый. А сейчас сразу же после длинной паузы игроки попали под такие нагрузки. Да еще попутешествовать пришлось: Леверкузен,
Это я к тому, что в ответном матче шансы довольно неплохие — какие обычно и бывают после гостевого поражения с минимальным счетом и забитым голом. Но вот дальше перспективы «Краснодара» не кажутся такими уж радужными. Оценивая шансы «быков», мы не учли короткую обойму игроков. Хотя нет, учитывали, но кто ж знал, что команда Мусаева задержится в Лиге Европы, а ротация будет только вынужденной, минимальной.
Качество игры, не считая провалов в центре, все еще чужого в этом организме Оллсона и уже хронически бездарной,
А вот об увеличении обоймы игроков, о чем, к слову, говорится давно, руководству клуба точно не помешает задуматься. Но к текущему сезону это уже не имеет отношения.
|Марселино Гарсия Тораль
|Мурад Мусаев
|Морено Родриго(Кевин Гамейро)
|12′
|Виктор Классон(Юрий Газинский)
|63′
|Морено Родриго(Тони Лато, Даниэль Парехо)
|24′
|13
|Норберту Мурара Нету
|39
|Матвей Сафонов
|21
|Кристиано Пиччини
|98
|Сергей Петров
|15
|Тони Лато
|6
|Кристиан Рамирес
|5
|Габриэл Паулиста
|4
|Александр Мартынович
72′
|12
|Муктар Диакаби
|5
|Урош Спаич
|8
|Карлос Солер
|14
|Кристоффер Олссон
81′
|10
|Даниэль Парехо
55′
|16
|Виктор Классон
45′
|17
|Франсис Кокелен
81′
|77
|Шарль Каборе
20′
|7
|Гонсалу Гедеш
70′
|7
|Вандерсон Масиэл
80′
|11
|Денис Черышев
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|9
|Кевин Гамейро
78′
|89
|Дмитрий Стоцкий
55′
|23
|Рубен Собрино
|9
|Арикленес да Силва Ари
|19
|Морено Родриго
62′
|8
|Юрий Газинский
89′
|22
|Санти Мина
|50
|Артем Голубев
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Орель Гринфельд(Израиль)
|Боковой судья
|Двир Шимон(Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан(Израиль)
|За воротами
|Эрез Папир(Израиль)
|За воротами
|Зив Адлер(Израиль)