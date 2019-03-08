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12:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игра все еще радует. Но хватит ли «Краснодар» до конца сезона?

«Краснодар» ужасно начал матч с «Валенсией», но взял себя в руки и сохранил шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы.

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Михаил БОРЗЫКИН

«Валенсия» начала без раскачки — обрушилась штормом на оборону «Краснодара», чьи оборонительные укрепления явно не рассчитаны на такой напор. В первые полчаса игры ситуация была близка к катастрофе: «быки» не справлялись с предложенной скоростью, а значит, шансы на успех стремились к нулю. «Валенсия» не просто имела превосходство в командной скорости, что намного хуже — она это умело конвертировала в результат.

Но затем игра выровнялась, открыла глаза краснодарская темповая атака — стало получше, хотя территориальное и игровое преимущество осталось у хозяев. Атакующий ресурс был найден на флангах обороны: сначала ударом отметился Стоцкий, затем незаметно для всех в штрафную площадь пробрался Петров. Отмечу оригинальное тренерское решение на левом фланге: Стоцкий расположился в обороне, а Рамирес оказался вытянут вперед.

«Краснодар» учится играть вторым номером. Пока получается с переменным успехом: отличный результат с «Байером» и провал в первом тайме с «Валенсией».

Впрочем, вряд ли можно было рассчитывать на то, что новая концепция без обкатки и шлифовки сразу заработает без сбоев. К тому же надо учитывать класс соперника. «Валенсия» проводит неудачный сезон, но ее уровень остается очень высоким. Точно не ниже, чем у «быков».

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Главный позитивный момент, помимо счета 1:2, оставляющий шансы на общий успех, — продемонстрированный запас прочности. Когда показалось, что «Краснодар» развалился и уже не просто подошел к краю пропасти, но и сделал шаг вперед, он вдруг отодвинул игру от своих ворот и несколько раз опасно огрызнулся. Может быть, это не наши прибавили, а испанцы сбавили обороты, — здесь важно то, что «Краснодар» в пропасть так и не упал.

Не первый раз одолевают сомнения насчет физической готовности «быков». По идее все нормально, иначе не было бы в истории столь качественных матчей с «Байером». Но не совсем понятно, что случилось с командой против «Спартака», где центр поля с трудом перемещался. Вот и сейчас совсем не убедил Газинский. В начале матча «Валенсия» не замечала среднюю линию соперника. «Краснодару» надо с этим что-то делать. Но что?

В ответном матче не будет Каборе — дисквалификация. По этой же причине не сыграет Мартынович. Это серьезные потери, которые могут стать роковыми. С другой стороны, для «Краснодара» где-то даже хорошо, что они пропустят матч — хоть отдохнут. Мурад Мусаев не ротирует состав, да и, наверное, нет для этого ресурсов. Что ж, игра одним составом в плотном графике, скорее всего, измотает команду и приведет к поражению в чемпионской гонке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Здесь можно возразить — в первой части сезона «Краснодар» тоже не особо ротировал состав, однако проблем не возникло. Это так. Но тогда команда стартовала на одном фронте и, уже разбегавшись, открыла другой, еврокубковый. А сейчас сразу же после длинной паузы игроки попали под такие нагрузки. Да еще попутешествовать пришлось: Леверкузен, Ростов-на-Дону, Москва, Валенсия. Вот и вопрос — надолго хватит «быков»?

Это я к тому, что в ответном матче шансы довольно неплохие — какие обычно и бывают после гостевого поражения с минимальным счетом и забитым голом. Но вот дальше перспективы «Краснодара» не кажутся такими уж радужными. Оценивая шансы «быков», мы не учли короткую обойму игроков. Хотя нет, учитывали, но кто ж знал, что команда Мусаева задержится в Лиге Европы, а ротация будет только вынужденной, минимальной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Качество игры, не считая провалов в центре, все еще чужого в этом организме Оллсона и уже хронически бездарной, какой-то нервозной игры Сафонова при вводе мяча (в то же время на линии он очень хорош), порадовало. Оно уж точно было выше, чем у «Зенита» в матче с куда менее классным соперником. Опасения вызывает не ответный матч, а конец сезона. Сразу поясню: я не намекаю на то, что «Краснодару» хорошо бы слить еврокубки.

А вот об увеличении обоймы игроков, о чем, к слову, говорится давно, руководству клуба точно не помешает задуматься. Но к текущему сезону это уже не имеет отношения.

Валенсия
2:1
Первый тайм: 2:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала7.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Mestalla, 36274 зрителя
Главные тренеры
Марселино Гарсия ТоральМурад Мусаев
Голы
Морено Родриго(Кевин Гамейро)12′
Виктор Классон(Юрий Газинский)63′
Морено Родриго(Тони Лато, Даниэль Парехо)24′
Составы команд
13Норберту Мурара Нету
39Матвей Сафонов
21Кристиано Пиччини
98Сергей Петров
15Тони Лато
6Кристиан Рамирес
5Габриэл Паулиста
4Александр Мартынович
72′
12Муктар Диакаби
5Урош Спаич
8Карлос Солер
14Кристоффер Олссон
81′
10Даниэль Парехо
55′
16Виктор Классон
45′
17Франсис Кокелен
81′
77Шарль Каборе
20′
7Гонсалу Гедеш
70′
7Вандерсон Масиэл
80′
11Денис Черышев
93Магомед-Шапи Сулейманов
9Кевин Гамейро
78′
89Дмитрий Стоцкий
55′
23Рубен Собрино
9Арикленес да Силва Ари
19Морено Родриго
62′
8Юрий Газинский
89′
22Санти Мина
50Артем Голубев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
9Удары (всего)11
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
14Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Боковой судьяДвир Шимон(Израиль)
Боковой судьяРой Хассан(Израиль)
За воротамиЭрез Папир(Израиль)
За воротамиЗив Адлер(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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