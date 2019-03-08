Игра все еще радует. Но хватит ли «Краснодар» до конца сезона?

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Михаил БОРЗЫКИН

«Валенсия» начала без раскачки — обрушилась штормом на оборону «Краснодара», чьи оборонительные укрепления явно не рассчитаны на такой напор. В первые полчаса игры ситуация была близка к катастрофе: «быки» не справлялись с предложенной скоростью, а значит, шансы на успех стремились к нулю. «Валенсия» не просто имела превосходство в командной скорости, что намного хуже — она это умело конвертировала в результат.

Но затем игра выровнялась, открыла глаза краснодарская темповая атака — стало получше, хотя территориальное и игровое преимущество осталось у хозяев. Атакующий ресурс был найден на флангах обороны: сначала ударом отметился Стоцкий, затем незаметно для всех в штрафную площадь пробрался Петров. Отмечу оригинальное тренерское решение на левом фланге: Стоцкий расположился в обороне, а Рамирес оказался вытянут вперед.

«Краснодар» учится играть вторым номером. Пока получается с переменным успехом: отличный результат с «Байером» и провал в первом тайме с «Валенсией».

Впрочем, вряд ли можно было рассчитывать на то, что новая концепция без обкатки и шлифовки сразу заработает без сбоев. К тому же надо учитывать класс соперника. «Валенсия» проводит неудачный сезон, но ее уровень остается очень высоким. Точно не ниже, чем у «быков».

Главный позитивный момент, помимо счета 1:2, оставляющий шансы на общий успех, — продемонстрированный запас прочности. Когда показалось, что «Краснодар» развалился и уже не просто подошел к краю пропасти, но и сделал шаг вперед, он вдруг отодвинул игру от своих ворот и несколько раз опасно огрызнулся. Может быть, это не наши прибавили, а испанцы сбавили обороты, — здесь важно то, что «Краснодар» в пропасть так и не упал.

Не первый раз одолевают сомнения насчет физической готовности «быков». По идее все нормально, иначе не было бы в истории столь качественных матчей с «Байером». Но не совсем понятно, что случилось с командой против «Спартака», где центр поля с трудом перемещался. Вот и сейчас совсем не убедил Газинский. В начале матча «Валенсия» не замечала среднюю линию соперника. «Краснодару» надо с этим что-то делать. Но что?

В ответном матче не будет Каборе — дисквалификация. По этой же причине не сыграет Мартынович. Это серьезные потери, которые могут стать роковыми. С другой стороны, для «Краснодара» где-то даже хорошо, что они пропустят матч — хоть отдохнут. Мурад Мусаев не ротирует состав, да и, наверное, нет для этого ресурсов. Что ж, игра одним составом в плотном графике, скорее всего, измотает команду и приведет к поражению в чемпионской гонке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/acO8BbibfhU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Здесь можно возразить — в первой части сезона «Краснодар» тоже не особо ротировал состав, однако проблем не возникло. Это так. Но тогда команда стартовала на одном фронте и, уже разбегавшись, открыла другой, еврокубковый. А сейчас сразу же после длинной паузы игроки попали под такие нагрузки. Да еще попутешествовать пришлось: Леверкузен, Ростов-на-Дону, Москва, Валенсия. Вот и вопрос — надолго хватит «быков»?

Это я к тому, что в ответном матче шансы довольно неплохие — какие обычно и бывают после гостевого поражения с минимальным счетом и забитым голом. Но вот дальше перспективы «Краснодара» не кажутся такими уж радужными. Оценивая шансы «быков», мы не учли короткую обойму игроков. Хотя нет, учитывали, но кто ж знал, что команда Мусаева задержится в Лиге Европы, а ротация будет только вынужденной, минимальной.

Качество игры, не считая провалов в центре, все еще чужого в этом организме Оллсона и уже хронически бездарной, какой-то нервозной игры Сафонова при вводе мяча (в то же время на линии он очень хорош), порадовало. Оно уж точно было выше, чем у «Зенита» в матче с куда менее классным соперником. Опасения вызывает не ответный матч, а конец сезона. Сразу поясню: я не намекаю на то, что «Краснодару» хорошо бы слить еврокубки.