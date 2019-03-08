«Зенит» сыграл слабо, «Краснодар» не развалился. Испанские СМИ оценили наших

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Marca

О «Краснодаре»

«Валенсия» могла закончить это противостояние за полчаса. Команда поразила «Краснодар» энергичным футболом, прессингом и быстрыми контратаками. И затмила соперника, выбившего из Лиги Европы «Байер». Однако в самый важный момент’Валенсия простила «Краснодар» за ошибки и позволила вернуться в игру. Так что вопрос о выходе в следующий раунд остался открытым.

В первом тайме центр полузащиты российской команды выглядел как пустыня, в которой Парехо беспрепятственно раздавал пасы и управлял игрой.

«Краснодар» нанес первый удар лишь на 36-й минуте и произошло это не случайно — команда Марселино снизила интенсивность игры, и соперник смог завладеть мячом. Потом российский тренер сделал ключевую замену — выпустил Ари, который позволил Классону, почти незаметному до того момента, вернуться на левый фланг и забить гол.

О «Зените»

«Российский клуб, наверное, до сих пор думает, за тем ли соперником он наблюдал в чемпионате Испании. “Вильярреал” действительно играл в футбол, доминировал, не ошибался. “Зенит” смотрел на соперника и, кажется, не верил своим глазам».

AS

О «Краснодаре»

«Валенсия» усложнила себе жизнь. Команда провела блестящие 30 минут, а потом поплатилась за то, что «уснула» во втором тайме. В Европе такое непозволительно, так что «Краснодар» воспользовался своим шансом. Хотя довольно долго не понимал, что делать. Но во втором тайме заиграл сильнее. Рамирес, Ольссон и Каборе показали невероятную игру, а Классон забил мяч.

О «Зените»

«Вильярреал», несмотря на травмы, и без игроков стартового состава, обыграл «Зенит», который очень разочаровал. Команда провела идеальный матч. И сыграла на равных с «Зенитом», лидером чемпионата России. «Вильярреал» брал мяч, шел в нападение и использовал любые свободные зоны, которые давал «Зенит».

«Вильярреал» устроил мощный прессинг, тогда как «Зенит» вел себя как более слабая команда. Прессинговал хаотично, терял мяч, и, казалось, что по физическому состоянию еще не вышел из предсезонной подготовки.

Las Provincias