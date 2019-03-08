УЕФА дал разъяснения по использованию VAR в спорных моментах в матчах ЛЧ

Амстердамский «Аякс» во вторник обыграл на выезде мадридский «Реал» со счетом 4:1. В эпизоде, предшествовавшему третьему голу гостей, мяч, возможно, ушел за боковую линию от ноги игрока голландской команды. Арбитр засчитал взятие ворот.
«Бригада VAR тщательно изучила все доступные изображения и повторы, снятые с разных углов. Ни один не дал неоспоримого доказательства, что мяч полностью вышел за пределы поля», — говорится в комментарии на сайте УЕФА.
«Ассистент рефери, который занимал оптимальную позицию, также подтвердил, что мяч полностью не пересек боковую линию. Поэтому просмотр у бровки не потребовался. Следовательно, рефери принял верное решение, когда не стал вмешиваться и засчитал гол», — отмечается в сообщении.
В матче французского «Пари Сен-Жермен» и английского «Манчестер Юнайтед» (1:3) гости забили третий мяч на последних минутах с пенальти, назначенного за игру рукой Преснеля Кимпембе в своей штрафной. «Видеоассистент рефери изучил доступные повторы, снятые с разных углов, и рекомендовал главному арбитру просмотреть у бровки инцидент в штрафной. Поскольку главный арбитр не смог четко оценить эпизод в динамике игры, он пересмотрел его на повторе у бровки согласно протоколу VAR, в котором подобные случаи описываются как серьезный пропущенный инцидент», — сообщается в комментарии.
«После просмотра главный арбитр подтвердил, что дистанция полета мяча не была короткой, и удар не был неожиданным. Рука защитника не была прижата к корпусу и позволила защитнику увеличить площадь тела, благодаря чему полет мяча в направлении ворот был прерван. Поэтому арбитр назначил пенальти», — говорится в сообщении.