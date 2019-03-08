УЕФА дал разъяснения по использованию VAR в спорных моментах в матчах ЛЧ

Источник: РИА "Новости"

Амстердамский «Аякс» во вторник обыграл на выезде мадридский «Реал» со счетом 4:1. В эпизоде, предшествовавшему третьему голу гостей, мяч, возможно, ушел за боковую линию от ноги игрока голландской команды. Арбитр засчитал взятие ворот.

«Бригада VAR тщательно изучила все доступные изображения и повторы, снятые с разных углов. Ни один не дал неоспоримого доказательства, что мяч полностью вышел за пределы поля», — говорится в комментарии на сайте УЕФА.

«Ассистент рефери, который занимал оптимальную позицию, также подтвердил, что мяч полностью не пересек боковую линию. Поэтому просмотр у бровки не потребовался. Следовательно, рефери принял верное решение, когда не стал вмешиваться и засчитал гол», — отмечается в сообщении.

В матче французского «Пари Сен-Жермен» и английского «Манчестер Юнайтед» (1:3) гости забили третий мяч на последних минутах с пенальти, назначенного за игру рукой Преснеля Кимпембе в своей штрафной. «Видеоассистент рефери изучил доступные повторы, снятые с разных углов, и рекомендовал главному арбитру просмотреть у бровки инцидент в штрафной. Поскольку главный арбитр не смог четко оценить эпизод в динамике игры, он пересмотрел его на повторе у бровки согласно протоколу VAR, в котором подобные случаи описываются как серьезный пропущенный инцидент», — сообщается в комментарии.