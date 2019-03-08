Тадич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Сербский форвард отметился голом и двумя результативными передачами в ответном матче 1/8 финала главного еврокубкового турнира с мадридском «Реалом», чем помог своей команде одержать победу со счётом 4:1 и выйти в четвертьфинал после домашнего поражения со счётом 1:2.



В голосовании Тадич обошёл вратаря «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льориса, форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку и нападающего «Порту» Муссу Марегу.



Напомним, на этой неделе в Лиге чемпионов состоялись следующие матчи: «Боруссия» (Дортмунд) — «Тоттенхэм» (0:1), «Реал» — «Аякс» (1:4), «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» (1:3) и «Порту» — «Рома» (3:1 ДВ).