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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Тадич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий амстердамского «Аякса» Душан Тадич стал победителем голосования за звание лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере».

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Сербский форвард отметился голом и двумя результативными передачами в ответном матче 1/8 финала главного еврокубкового турнира с мадридском «Реалом», чем помог своей команде одержать победу со счётом 4:1 и выйти в четвертьфинал после домашнего поражения со счётом 1:2.

В голосовании Тадич обошёл вратаря «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льориса, форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку и нападающего «Порту» Муссу Марегу.

Напомним, на этой неделе в Лиге чемпионов состоялись следующие матчи: «Боруссия» (Дортмунд) — «Тоттенхэм» (0:1), «Реал» — «Аякс» (1:4), «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» (1:3) и «Порту» — «Рома» (3:1 ДВ).

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