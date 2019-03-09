Симеоне: Поражения «Реала» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов не удивили

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«Реал» в ответной встрече уступил «Аяксу» с крупным счётом (1:4), а «ПСЖ», пропустив в концовке с пенальти, проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:3). При этом «Реал» и «ПСЖ» выиграли первые матчи в гостях.

«Меня не удивили эти результаты. В Лиге чемпионов участвуют сильные команды, в последние годы уровень сильно вырос».

Возможно, люди, которые нечасто смотрят футбол, были удивлены такими результатами. Но специалисты прекрасно знают, какие сложности таит футбол.

«Матч с “Ювентусом”? Мы находимся в разных ситуациях. У туринцев огромный отрыв от других команд, а нам нужно тратить силы в каждой игре. Только в этом случае мы сможем добиться нужного результата», — приводит слова Симеоне Football-Espana.