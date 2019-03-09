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00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Симеоне: Поражения «Реала» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов не удивили

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не был удивлён ранним вылетом из Лиги чемпионов «Реала» и «ПСЖ».

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«Реал» в ответной встрече уступил «Аяксу» с крупным счётом (1:4), а «ПСЖ», пропустив в концовке с пенальти, проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:3). При этом «Реал» и «ПСЖ» выиграли первые матчи в гостях.

«Меня не удивили эти результаты. В Лиге чемпионов участвуют сильные команды, в последние годы уровень сильно вырос».

Возможно, люди, которые нечасто смотрят футбол, были удивлены такими результатами. Но специалисты прекрасно знают, какие сложности таит футбол.

«Матч с “Ювентусом”? Мы находимся в разных ситуациях. У туринцев огромный отрыв от других команд, а нам нужно тратить силы в каждой игре. Только в этом случае мы сможем добиться нужного результата», — приводит слова Симеоне Football-Espana.

Лига чемпионов 2018/20191/8 финала, 12.03.2019, 23:00

Ювентус-:Атлетико-

«Атлетико» одержал победу со счётом 2:0 в первом матче с «Ювентусом». Ответная встреча будет проходить в Турине 12 марта.

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