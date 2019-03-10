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16:20 (мск), источник: Р-Спорт

Дембеле из-за травмы рискует пропустить матч «Барселоны» с «Лионом»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Усман Дембеле из-за травмы может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Лионом», сообщается на сайте каталонцев.

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Источник: Reuters

Дембеле получил растяжение подколенного сухожилия левой ноги в субботней встрече чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (3:1). Решение об участии форварда в матче с «Лионом» будет принято позже.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Лионом» состоялся 19 февраля во Франции и завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет 13 марта в Испании.

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