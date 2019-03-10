Дембеле из-за травмы рискует пропустить матч «Барселоны» с «Лионом»
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Усман Дембеле
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Усман Дембеле
Дембеле получил растяжение подколенного сухожилия левой ноги в субботней встрече чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (3:1). Решение об участии форварда в матче с «Лионом» будет принято позже.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Лионом» состоялся 19 февраля во Франции и завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет 13 марта в Испании.