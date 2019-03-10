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17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Платини: Теперь футболисты будут специально целиться в руку защитнику

Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал эпизод со спорным пенальти, назначенным в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» (1:3).

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«В течение многих лет в УЕФА я всегда старался защищать футбол и игроков. То, что произошло в среду, только подтвердило мои слова. Игрок «ПСЖ» просто отворачивался, а мяч попал ему в руку. Это вышло случайно. Рефери сделал то, что должен был — назначить угловой. Но затем ему посоветовали внимательнее посмотреть повтор. Когда пенальти назначают за попадание мяча в руку, то это идёт против духа игры. Это может привести к тому, что футболисты будут специально целиться в руку защитника.

Судьи пытаются защитить себя. Виноваты те, кто советует арбитрам. При просмотре видеоповтора четыре человека в их комнатке больше всего стремятся увидеть игру рукой, чем какое-то другое нарушение. Если в штрафной происходит контакт между игроками, то они говорят судье, что надо ставить пенальти. Но не каждый контакт должен заканчиваться 11-метровым. Я всегда был против VAR. Когда я ещё был футболистом, то понял, что повторы бывают обманчивы, — приводит слова Платини Le Journal du Dimanche.

ПСЖ
1:3
Первый тайм: 1:2
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала6.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes, 47441 зритель
Главные тренеры
Томас ТухельУле Гуннар Сульшер
Голы
Хуан Бернат(Кильян Мбаппе)12′
Ромелу Лукаку2′
Ромелу Лукаку30′
Маркус Рэшфорд90+4′
Составы команд
1Джанлуиджи Буффон
1Давид де Хеа
14Хуан Бернат
2Виктор Линделеф
2Тиагу Силва
23Люк Шоу
90+9′
3Преснель Кимпембе
12Крис Смоллинг
11Анхель Ди Мария
34′
39Скотт Мактоминэй
7Кильян Мбаппе
9Ромелу Лукаку
5Маркиньюс
90+4′
17Фред
6Марко Верратти
10Маркус Рэшфорд
4Тило Керер
70′
3Эрик Байи
36′
12Тома Менье
20Диогу Далот
13Дани Алвес
90′
15Андреас Перейра
80′
9Эдинсон Кавани
44Тахит Чонг
23Юлиан Дракслер
70′
18Эшли Янг
87′
8Леандро Паредес
75′
54Мэйсон Гринвуд
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)5
4Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
4Угловые0
9Фолы15
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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