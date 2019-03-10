Платини: Теперь футболисты будут специально целиться в руку защитнику
Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал эпизод со спорным пенальти, назначенным в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» (1:3).
Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал эпизод со спорным пенальти, назначенным в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» (1:3).
«В течение многих лет в УЕФА я всегда старался защищать футбол и игроков. То, что произошло в среду, только подтвердило мои слова. Игрок «ПСЖ» просто отворачивался, а мяч попал ему в руку. Это вышло случайно. Рефери сделал то, что должен был — назначить угловой. Но затем ему посоветовали внимательнее посмотреть повтор. Когда пенальти назначают за попадание мяча в руку, то это идёт против духа игры. Это может привести к тому, что футболисты будут специально целиться в руку защитника.
Судьи пытаются защитить себя. Виноваты те, кто советует арбитрам. При просмотре видеоповтора четыре человека в их комнатке больше всего стремятся увидеть игру рукой, чем
|Томас Тухель
|Уле Гуннар Сульшер
|Хуан Бернат(Кильян Мбаппе)
|12′
|Ромелу Лукаку
|2′
|Ромелу Лукаку
|30′
|Маркус Рэшфорд
|90+4′
|1
|Джанлуиджи Буффон
|1
|Давид де Хеа
|14
|Хуан Бернат
|2
|Виктор Линделеф
|2
|Тиагу Силва
|23
|Люк Шоу
90+9′
|3
|Преснель Кимпембе
|12
|Крис Смоллинг
|11
|Анхель Ди Мария
34′
|39
|Скотт Мактоминэй
|7
|Кильян Мбаппе
|9
|Ромелу Лукаку
|5
|Маркиньюс
90+4′
|17
|Фред
|6
|Марко Верратти
|10
|Маркус Рэшфорд
|4
|Тило Керер
70′
|3
|Эрик Байи
36′
|12
|Тома Менье
|20
|Диогу Далот
|13
|Дани Алвес
90′
|15
|Андреас Перейра
80′
|9
|Эдинсон Кавани
|44
|Тахит Чонг
|23
|Юлиан Дракслер
70′
|18
|Эшли Янг
87′
|8
|Леандро Паредес
75′
|54
|Мэйсон Гринвуд
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)