Платини: Теперь футболисты будут специально целиться в руку защитнику

«В течение многих лет в УЕФА я всегда старался защищать футбол и игроков. То, что произошло в среду, только подтвердило мои слова. Игрок «ПСЖ» просто отворачивался, а мяч попал ему в руку. Это вышло случайно. Рефери сделал то, что должен был — назначить угловой. Но затем ему посоветовали внимательнее посмотреть повтор. Когда пенальти назначают за попадание мяча в руку, то это идёт против духа игры. Это может привести к тому, что футболисты будут специально целиться в руку защитника.