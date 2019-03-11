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20:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Каррера прилетел в Москву и прокомментирует матч «Ювентус» — «Атлетико»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера завтра в студии «Матч ТВ» прокомментирует матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико».

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15
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В первом матче мадридский клуб победил со счетом 2:0. Матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 11 марта и начнется в 23.00 по московскому времени.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

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