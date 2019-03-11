Каррера прилетел в Москву и прокомментирует матч «Ювентус» — «Атлетико»
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера завтра в студии «Матч ТВ» прокомментирует матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико».
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера завтра в студии «Матч ТВ» прокомментирует матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико».
В первом матче мадридский клуб победил со счетом 2:0. Матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 11 марта и начнется в 23.00 по московскому времени.
Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством