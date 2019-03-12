Валуев дал обещание на случай выхода «Зенита» в финал Лиги Европы
Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев пообещал посетить финал Лиги Европы, если питерцы пробьются до этой стадии.
Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев пообещал посетить финал Лиги Европы, если питерцы пробьются до этой стадии.
«Зенит» уступил «Вильярреалу» (1:3) в первом матче 1/8 финала ЛЕ. Ответная встреча пройдет 14 марта.
Что я готов сделать, если «Зенит» выйдет в финал Лиги Европы? Если не ошибаюсь, то финал Лиги пройдет в Баку. Обещаю прилететь на финальный матч.
Финал Лиги Европы пройдет 29 мая 2019 года на стадионе «Олимпийский» в Азербайджане.