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00:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валуев дал обещание на случай выхода «Зенита» в финал Лиги Европы

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев​ пообещал посетить финал Лиги Европы, если питерцы пробьются до этой стадии.

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«Зенит» уступил «Вильярреалу» (1:3) в первом матче 1/8 финала ЛЕ. Ответная встреча пройдет 14 марта.

Что я готов сделать, если «Зенит» выйдет в финал Лиги Европы? Если не ошибаюсь, то финал Лиги пройдет в Баку. Обещаю прилететь на финальный матч.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая 2019 года на стадионе «Олимпийский» в Азербайджане.

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