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14:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Криштианство Роналду: он хоронил «Юве», теперь воскресит его?

Сегодня звездный португалец может вернуть туринскому клубу надежду на победу в ЛЧ.

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Обратное чудо

За последние несколько лет Роналду как минимум три раза хоронил мечты болельщиков «Ювентуса» отпраздновать успех их любимцев в главном еврокубке Старого Света.

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Только год назад это произошло дважды. Сначала был его уже легендарный удар через себя в Турине, после которого поклонники бело-черных стоя аплодировали нападающему «Реала». Затем случился мадридский пенальти в добавленное время — прицельный выстрел Криштиану с точки отправил «сливочных» в полуфинал турнира. Прибавьте к этому дубль португальца в кардиффском финале в сезоне-2016/17, обеспечивший разгром туринцев (4:1). В общем, его похоронный опыт весьма богат.

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И вот, наконец, его первая возможность проявить свои футбольные чудеса в обратную сторону — и воскресить надежды «Юве» на успешное завершение еврокампании. После 0:2 в Мадриде от «Атлетико» последователям криштианства только на чудо надеяться и остается.

Лига чемпионов 2018/20191/8 финала, 12.03.2019, 23:00

Ювентус-:Атлетико-

Голевая пауза

На чудо — и на Роналду. Звездный нападающий был приглашен в Турин именно для этого — прервать еврокубковое проклятие «Юве», который девять раз играл в финалах Лиги чемпионов, но победил лишь в двух из них, причем последний успех датирован 1996 годом.

После жеребьевки 1/8 финала в этой паре фаворитом выглядели туринцы, но первая игра в испанской столице перевернула все с ног на голову. После того февральского поражения «Ювентус» выиграл все три матча в серии А, упрочив и без того огромное превосходство над своими преследователями (18 очков от второго места за 11 туров до финиша), но вот что интересно — Роиналду не отличился ни в одной из этих игр. Да, разгром «Удинезе» (4:1) португалец пропустил, но и без этого его голевая пауза длится уже месяц — последний раз он забивал «Фрозиноне» (3:0) 16 февраля.

Нет лучше момента, чтобы прервать эту паузу — голы Криштиану туринцам вечером во вторник будут нужны как никогда.

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Заход на хет-трик

Например, до сих пор еще в активе Роналду нет хет-триков в бело-черной футболке. Были уже дубли, красные карточки и даже три голевых передачи в одном матче, а вот привычные для него разовые бомбардирские подвиги где-то впереди.

Ничего невозможного в этом нет. Да, «атлеты» — команда с прекрасно организованной защитой, за спиной у которой один из сильнейших вратарей мира, Ян Облак, но в этом сезоне мадридский клуб уже позволял сопернику забивать им три и более мячей (и не раз).

Впрочем, команде Диего Симеоне, как и «Юве», прекрасно известен горький вкус лигочемпионских неудач — два поражения в финалах за три года говорят о многом, — поэтому в Турине «Атлетико» будет стоять насмерть.

Лига чемпионов 2018/20191/8 финала, 12.03.2019, 23:00

Манчестер Сити-:Шальке-04-

«Шальке» — кандидат на вылет из ЛЧ и бундеслиги

Мало того, что «горожане» за пять минут превратили игру в Гельзенкирхене из сенсационного триумфа хозяев в очередную, пусть и трудовую, победу гостей, так они еще ударно провели три недели после этого: выиграли у «Челси» в серии пенальти Кубок английской лиги и, благодаря осечкам «Ливерпуля», вернулись на первую строчку в чемпионате страны.

Нет ни одной причины поверить в то, что в четвертьфинал из этой пары шагнут немцы — уступив «Сити», «Шальке» проиграл все три следующие встречи в бундеслиге с общим счетом 2:11 и замер в трех очках от зоны вылета. Гвардьола вряд ли согласится так рано прекратить борьбу в ЛЧ.

Ювентус — Атлетико
12 марта. Турин. Стадион «Ювентус». 23.00 (Матч ТВ — 22.50).
Потери: Алекс Сандру (дисквал.), Дуглас Коста, Хедира (оба — травм.) — Диегу Коста, Партей (оба — дисквал.), Филипе Луис, Л. Эрнандес (оба — травм.)
Судья: Кайперс (Голландия).
​Первый матч — 0:2.

Манчестер Сити — Шальке
12 марта. Манчестер. Стадион «Этихад». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50).
Потери: Отаменди, Фернандинью (оба — дисквал.), Агуэро, Браво, Де Брейне, Компани, Стоунc (все — под вопросом) — Калиджури, Шепф (оба — травм.), Маскарель (под вопросом).
Судья: Тюрпен (Франция).
Первый матч — 3:2.

Егор БЫЧКОВ

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