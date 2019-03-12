Португальский судья Диаш обслужит матч Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом»

Помощниками арбитра станут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру назначены дополнительными помощниками судьи. Резервным рефери будет Бруну Родригеш.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между российским «Краснодаром» и испанской «Валенсией» обслужит бригада судей из Англией. Главным судьей назначен Энтони Тейлор, помощниками арбитра — Гэри Бисуик и Адам Нанн. Дополнительными помощниками рефери станут Стюарт Эттуэлл и Мартин Аткинсон, резервным арбитром будет Ли Беттс.
Первый матч 1/8 финала «Зенит» — «Вильярреал» завершился со счетом 1:3, ответная встреча пройдет 14 марта в Испании (начало — 23:00 мск). Матч между «Краснодаром» и «Валенсией» также пройдет 14 марта (начало — 20:55 мск), первая встреча завершилась со счетом 1:2.