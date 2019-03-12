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15:27 (мск), источник: ТАСС

Португальский судья Диаш обслужит матч Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом»

ТАСС, 12 марта. Португалец Артур Диаш назначен главным судьей на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы по футболу между российским «Зенитом» и испанским «Вильярреалом». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Помощниками арбитра станут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру назначены дополнительными помощниками судьи. Резервным рефери будет Бруну Родригеш.

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Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между российским «Краснодаром» и испанской «Валенсией» обслужит бригада судей из Англией. Главным судьей назначен Энтони Тейлор, помощниками арбитра — Гэри Бисуик и Адам Нанн. Дополнительными помощниками рефери станут Стюарт Эттуэлл и Мартин Аткинсон, резервным арбитром будет Ли Беттс.

Первый матч 1/8 финала «Зенит» — «Вильярреал» завершился со счетом 1:3, ответная встреча пройдет 14 марта в Испании (начало — 23:00 мск). Матч между «Краснодаром» и «Валенсией» также пройдет 14 марта (начало — 20:55 мск), первая встреча завершилась со счетом 1:2.

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