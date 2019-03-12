Португальский судья Диаш обслужит матч Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом»

Помощниками арбитра станут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру назначены дополнительными помощниками судьи. Резервным рефери будет Бруну Родригеш.

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Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между российским «Краснодаром» и испанской «Валенсией» обслужит бригада судей из Англией. Главным судьей назначен Энтони Тейлор, помощниками арбитра — Гэри Бисуик и Адам Нанн. Дополнительными помощниками рефери станут Стюарт Эттуэлл и Мартин Аткинсон, резервным арбитром будет Ли Беттс.