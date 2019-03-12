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17:24 (мск), источник: Р-Спорт

Гарай не полетит на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай не полетит с командой на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром», сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

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Встреча «Краснодар» — «Валенсия» пройдет в Краснодаре в четверг, 14 марта, и начнется в 20:55 мск. Гарай пропустил первый матч с «Краснодаром» из-за травмы бедра, полученной в игре 1/16 финала против шотландского «Селтика» 21 февраля (1:0). В понедельник «Валенсия» сообщила, что 32-летний аргентинец вернулся к тренировкам в общей группе.

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На ответный матч 1/8 финала Лиги Европы отправится российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев.

Список из 20 игроков, которые поедут в Краснодар, главный тренер испанской команды Марселино Гарсия Тораль огласил после утренней тренировки во вторник. Отмечается, что, помимо травмированного Гарая, «Валенсия» не сможет рассчитывать на дисквалифицированных защитника Факундо Ронкалью и полузащитника Даниэля Парехо.

Полный список футболистов «Валенсии», вызванных на ответный матч с «Краснодаром», выглядит следующим образом:

вратари — Хауме Доменек, Нету, Кристиан Риверо;.

защитники — Габриэл Паулиста, Муктар Диакаби, Хосе Гайя, Тони Лато, Кристиано Пиччини, Даниэль Васс;.

полузащитники — Жоффре Кондогбья, Гонсалу Гедеш, Карлос Солер, Денис Черышев, Ли Кан Ин, Франсис Коклен, Ферран Торрес;.

нападающие — Кевин Гамейро, Родриго, Санти Мина, Рубен Собрино.

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