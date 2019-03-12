Гарай не полетит на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром»

Встреча «Краснодар» — «Валенсия» пройдет в Краснодаре в четверг, 14 марта, и начнется в 20:55 мск. Гарай пропустил первый матч с «Краснодаром» из-за травмы бедра, полученной в игре 1/16 финала против шотландского «Селтика» 21 февраля (1:0). В понедельник «Валенсия» сообщила, что 32-летний аргентинец вернулся к тренировкам в общей группе.