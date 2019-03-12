Черышев попал в заявку «Валенсии» на ответный матч с «Краснодаром» в Лиге Европы

Российский полузащитник Денис Черышев попал в список игроков на эту встречу.

Напомним, первый матч на стадионе «Месталья» в Валенсии завершился со счётом 2:1 в пользу испанской команды. Голы на свой счёт записали хавбек «Краснодара» Виктор Классон и нападающий «Валенсии» Родриго, оформивший дубль.