Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Шальке-04
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
11.03
Краснодар2
Оренбург2
Футбол. Зарубежный
11.03
Рома2
Эмполи1
Футбол. Зарубежный
11.03
Фортуна Д0
Айнтрахт Ф3
Все события
Фоторепортажи
10Лидерство «Баварии», первое поражение Сульшера в АПЛ и другие события выходных
12Самые красивые спортсменки Универсиады
18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Черышев попал в заявку «Валенсии» на ответный матч с «Краснодаром» в Лиге Европы

«Валенсия» огласила заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром».

Наверх
Источник: Reuters

Российский полузащитник Денис Черышев попал в список игроков на эту встречу.

«Валенсия»: Нету, Хайме Доменек, Кристиан Риверо, Кристиано Пиччини, Тони Лато, Габриэль Паулиста, Муктар Диакаби, Хосе Гайя, Франсис Коклен, Жоффре Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Денис Черышев, Даниэль Васс, Ферран Торрес, Карлос Солер, Ли Кан Ин, Родриго, Кевин Гамейро, Санти Мина, Рубен Собрино.

Напомним, первый матч на стадионе «Месталья» в Валенсии завершился со счётом 2:1 в пользу испанской команды. Голы на свой счёт записали хавбек «Краснодара» Виктор Классон и нападающий «Валенсии» Родриго, оформивший дубль.

Ответная встреча состоится 14 марта на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую биатлонистку выгнали с Чемпионата Мира!
Жена футболиста "Спартака" знает как вдохновить своего мужа!
Криштианство Роналду: он хоронил «Юве», теперь воскресит его?
Вратарь из Америки чуть не лишил Россию золота Универсиады
Зимняя Универсиада стала самой успешной в истории сборной РФ
Шарапова и Хабиб вошли в число самых популярных спортсменов мира
Большунов уступил Клебо без боя. Желтая майка опять у норвежца
Самые красивые болельщицы на Универсиаде (фото)
Биатлонистки выступают в индивидуальной гонке на ЧМ (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь