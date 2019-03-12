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22:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» — «Шальке»: Зинченко и Коноплянка сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Шальке-04» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Встреча команд состоится сегодня, 12 марта на стадионе «Этихад — сити оф Манчестер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Данило, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Д. Сильва, Стерлинг, Зане, Б. Силва, Агуэро.

«Шальке-04»: Ферман, Стамбули, Очипка, С. Сане, Брума, Сердар, Маккенни, Бенталеб, Коноплянка, Эмболо, Бургшталлер.

В первом матче, который прошёл 20 февраля на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене, победу со счётом 3:2 одержал «Манчестер Сити».

На групповом этапе Лиги чемпионов английская команда соперничала с «Лионом», «Шахтёром» и «Хоффенхаймом», по итогу заняв первое место. «Шальке» в свою очередь финишировал вторым в квартете с «Порту», «Галатасараем» и «Локомотивом».

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