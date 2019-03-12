«Манчестер Сити» — «Шальке»: Зинченко и Коноплянка сыграют с первых минут

Встреча команд состоится сегодня, 12 марта на стадионе «Этихад — сити оф Манчестер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В первом матче, который прошёл 20 февраля на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене, победу со счётом 3:2 одержал «Манчестер Сити».

На групповом этапе Лиги чемпионов английская команда соперничала с «Лионом», «Шахтёром» и «Хоффенхаймом», по итогу заняв первое место. «Шальке» в свою очередь финишировал вторым в квартете с «Порту», «Галатасараем» и «Локомотивом».