Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Манчестер Сити2
Шальке-040
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ювентус1
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон0
ПСЖ4
Футбол. Зарубежный
11.03
Рома2
Эмполи1
Футбол. Еврокубки
13.03
Барселона
Лион
Футбол. Еврокубки
13.03
Бавария
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
15Сборная России в марте-2019. Кого не вызвал Черчесов
9Российские лыжники заняли весь пьедестал в Осло
22:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» — «Атлетико»: Спинаццола и Роналду сыграют в основе хозяев

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Атлетико» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 12 марта.

Наверх
Источник: Reuters

«Ювентус»: Щесны, Канселу, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола, Матюиди, Пьянич, Джан, Бернардески, Манджукич, Роналду.

Запасные: Алекс Сандро, Барцальи, Дуглас Коста, Куадрадо, Де Шильо, Хедира.

«Атлетико»: Облак, Арьяс, Хименес, Годин, Хуанфран, Родри, Сауль, Лемар, Коке, Гризманн, Мората.

Запасные: Адан, Савич, Монтеро, Витоло, Карро, Калинич, Корреа.

Матч «Ювентус» — «Атлетико» пройдёт в Турине на стадионе «Альянц». Начало встречи в 23:00 мск. Напомним, что в первом матче «Атлетико» одержал победу со счётом 2:0.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую биатлонистку выгнали с Чемпионата Мира!
Жена футболиста "Спартака" знает как вдохновить своего мужа!
22 ножа на дерби. Три истории тура в РПЛ, которые вы пропустили
Вратарь из Америки чуть не лишил Россию золота Универсиады
Очередная катастрофа в женской сборной России по биатлону
Топ-трансферы. Как Перес уговорил Зидана вернуться в «Реал»
Большунов уступил Клебо без боя. Желтая майка опять у норвежца
В Красноярске прошла церемония закрытия Универсиады (фото)
«Манчестер Сити» играет с «Шальке» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь