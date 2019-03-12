«Ювентус» — «Атлетико»: Спинаццола и Роналду сыграют в основе хозяев
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Атлетико» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 12 марта.
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Атлетико» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 12 марта.
«Ювентус»: Щесны, Канселу, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола, Матюиди, Пьянич, Джан, Бернардески, Манджукич, Роналду.
Запасные: Алекс Сандро, Барцальи, Дуглас Коста, Куадрадо, Де Шильо, Хедира.
«Атлетико»: Облак, Арьяс, Хименес, Годин, Хуанфран, Родри, Сауль, Лемар, Коке, Гризманн, Мората.
Запасные: Адан, Савич, Монтеро, Витоло, Карро, Калинич, Корреа.
Матч «Ювентус» — «Атлетико» пройдёт в Турине на стадионе «Альянц». Начало встречи в 23:00 мск. Напомним, что в первом матче «Атлетико» одержал победу со счётом 2:0.