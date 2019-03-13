Гостевой комплекс Клоппа, «Барса» против непобедимого «Лиона»

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Салах готов на жертвы

Чем ближе финиш европейского сезона, тем сильнее ощущение, что в Англии и Германии обратились к услугам одного и того же сценариста. В первой части этого масштабного произведения появляется очаровывающий всех и вся своей красотой и мощью новый герой. Давно не завоевывавший трофеев и готовый сбросить с трона надоевшего короля. Чем все в итоге закончится, пока непонятно, однако в данный момент все вернулось на круги своя. Вызывавшие всеобщий восторг претенденты начали оступаться, тогда как якобы растерявшие былой лоск монархи вспомнили о своем статусе и вернулись на первые позиции.

Вышесказанное имеет непосредственное отношение к матчу в Мюнхене, так как речь идет о фигурантах данных историй.

С точки зрения психологии, наверное, сложнее приходится «Ливерпулю», который в премьер-лиге теперь вынужден догонять «Манчестер Сити». С одной стороны от красных ждут чемпионства, ради которого Салах даже готов пожертвовать Лигой чемпионов. В то же время многим все равно хочется угнаться за вторым — еврокубковым — зайцем. А так как год назад Юрген Клопп довел команду до финала, в противостоянии с начавшей перестройку «Баварией» англичанам изначально отводилась роль фаворита.

Однако оправдать выданные авансы на «Энфилде» не удалось. Роберт Ковач со времен работы в своем прежнем клубе — «Айнтрахте» — научился трезво оценивать собственные силы. Нынешняя «Бавария» снова крушит соперников на внутренней арене и уже при равном количестве очков обошла за счет лучшей разности мячей дортмундскую «Боруссию». Однако выходить на «Ливерпуль» с открытым забралом было глупо, поэтому мюнхенцы в первую очередь нейтрализовали козыри соперника, и только потом принялись жалить его острейшими контратаками.

Будут ли чемпионы Германии столь же безупречны спустя три недели? Если исходить из таких эфемерных понятий, как немецкий порядок, это более чем вероятно. Однако за прошедшее с первого матча время соотношение сил несколько изменилось. Вынужденные обходиться без Мюллера баварцы потеряли еще и выдавшего в Ливерпуле блестящую игру Киммиха. Без него у хозяев рискует просесть правый фланг. Как в обороне, что может развязать руки Мане, так и в плане созидания. 24-летний защитник на данный момент с 10 передачами является лучшим ассистентом бундеслиги, и начавший переговоры о новом контракте Левандовски лишится идеального подносчика снарядов.

В свою очередь англичане лишились Кейта и только в день игры оценят готовность Александра-Арнолда, но их не могут не радовать завершившаяся дисквалификация ван Дейка и состояние Роберту Фирмину. Небольшая травма выбила бразильца из игрового ритма, однако воскресный дубль в ворота «Бернли» свидетельствует об отсутствии данной проблемы. Зато в наличии другая — неожиданно выработавшийся у «Ливерпуля» комплекс гостевых матчей в Лиге чемпионов. Начиная с мая, красные проиграли на чужих полях четыре раза подряд. «Роме» в прошлогоднем полуфинале, а также «Наполи», «ПСЖ» и даже «Црвене Звезде» в групповом раунде текущего розыгрыша. Теперь пожаловавшемуся на календарь АПЛ Клоппу нужно не только переломить неблагоприятную тенденцию, но и грамотно восстановить силы игравших в воскресенье футболистов.

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В Фекира верят, Коутинью свистят

В другой паре среды расклад сил кажется более предсказуемым. «Барселона» должна выходить в следующий круг и точка. Такой прогноз можно услышать от 99 человек из ста, но на самом деле все не так просто. И дело не в том, что гостевые 0:0 считаются очень коварным счетом, а в игре «Лиона». Команда Брюно Женезьо проводит удивительную европейскую кампанию, в которой еще не было поражений. За плечами у французов серия из шести ничьих и единственная победа. Не рядовая, а над самим «Манчестер Сити» (2:1) на его поле!

«Барсы» в первом матче лионцы также не испугались, хотя им пришлось обойтись без Фекира, гостевой гол которого в ворота «Шахтера» (1:1) открыл команде дорогу в плей-офф. Сейчас один из самых ярких футболистов французского чемпионата снова в строю и признается, что знаком с ожиданиями верящих в чудо на «Камп Ноу» болельщиков.

Зато каталонский партнер Фекира по золотой сборной Франции Дембеле рискует не сыграть из-за травмы. Соответственно Эрнесто Вальверде придется положиться на проводящего неоднозначный сезон Филиппе Коутинью. В последнем туре Ла Лиги бразильцу пришлось пережить неприятные мгновения, когда его освистали в момент замены, однако партнеры встали на его защиту. Пике, не став оспаривать реакцию публики, поддержал одноклубника в разговоре с журналистами, а на поле в среду должна помочь работоспособность воодушевленного подписанием нового контракта Жорди Альбы.

Сегодня пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ливерпулем», а также между «Барселоной» и «Лионом». Первые игры завершились одинаково — нулевыми ничьими. По итогам ответных встреч станут известны все участники четвертьфиналов турнира.