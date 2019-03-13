Гостевой комплекс Клоппа, «Барса» против непобедимого «Лиона»
«СЭ» анонсирует матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут в среду в Мюнхене и Барселоне.
«СЭ» анонсирует матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут в среду в Мюнхене и Барселоне.
Чем ближе финиш европейского сезона, тем сильнее ощущение, что в Англии и Германии обратились к услугам одного и того же сценариста. В первой части этого масштабного произведения появляется очаровывающий всех и вся своей красотой и мощью новый герой. Давно не завоевывавший трофеев и готовый сбросить с трона надоевшего короля. Чем все в итоге закончится, пока непонятно, однако в данный момент все вернулось на круги своя. Вызывавшие всеобщий восторг претенденты начали оступаться, тогда как якобы растерявшие былой лоск монархи вспомнили о своем статусе и вернулись на первые позиции.
Вышесказанное имеет непосредственное отношение к матчу в Мюнхене, так как речь идет о фигурантах данных историй.
С точки зрения психологии, наверное, сложнее приходится «Ливерпулю», который в
Однако оправдать выданные авансы на «Энфилде» не удалось. Роберт Ковач со времен работы в своем прежнем клубе — «Айнтрахте» — научился трезво оценивать собственные силы. Нынешняя «Бавария» снова крушит соперников на внутренней арене и уже при равном количестве очков обошла за счет лучшей разности мячей дортмундскую «Боруссию». Однако выходить на «Ливерпуль» с открытым забралом было глупо, поэтому мюнхенцы в первую очередь нейтрализовали козыри соперника, и только потом принялись жалить его острейшими контратаками.
Будут ли чемпионы Германии столь же безупречны спустя три недели? Если исходить из таких эфемерных понятий, как немецкий порядок, это более чем вероятно. Однако за прошедшее с первого матча время соотношение сил несколько изменилось. Вынужденные обходиться без Мюллера баварцы потеряли еще и выдавшего в Ливерпуле блестящую игру Киммиха. Без него у хозяев рискует просесть правый фланг. Как в обороне, что может развязать руки Мане, так и в плане созидания. 24-летний защитник на данный момент с 10 передачами является лучшим ассистентом бундеслиги, и начавший переговоры о новом контракте Левандовски лишится идеального подносчика снарядов.
В свою очередь англичане лишились Кейта и только в день игры оценят готовность
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В другой паре среды расклад сил кажется более предсказуемым. «Барселона» должна выходить в следующий круг и точка. Такой прогноз можно услышать от 99 человек из ста, но на самом деле все не так просто. И дело не в том, что гостевые 0:0 считаются очень коварным счетом, а в игре «Лиона». Команда Брюно Женезьо проводит удивительную европейскую кампанию, в которой еще не было поражений. За плечами у французов серия из шести ничьих и единственная победа. Не рядовая, а над самим «Манчестер Сити» (2:1) на его поле!
«Барсы» в первом матче лионцы также не испугались, хотя им пришлось обойтись без Фекира, гостевой гол которого в ворота «Шахтера» (1:1) открыл команде дорогу в
Зато каталонский партнер Фекира по золотой сборной Франции Дембеле рискует не сыграть
Андрей КУЗИЧЕВ