Хет-трик Роналду, после которого «Реал» вернет его за миллиард. «Юве» — в четвертьфинале ЛЧ
После 3:0 ты точно разбудил соседей.
После 3:0 ты точно разбудил соседей.
Последние три недели «Ювентус» провел так, будто готовился не к ответной игре 1/8, а к финалу всей жизни. Клуб запустил мощнейшее промо #GETREADY TO COMEBACK, Криштиану призывал тиффози верить в команду до последнего, а игроки уже во время первого углового у ворот «Атлетико» заводили трибуны за воротами — все, чтобы морально уничтожить оппонента.
План сработал идеально. От быстрого гола Симеоне спас Бьорн Кюйперс, который отменил гол «Юве»
Роналду забил первым ударом в матче и первым касанием в чужой штрафной.
В «Атлетико» наверняка понимали, что «Юве» будет давить, но не догадывались, что с такой силой. Проблемы создавал не только Криш. Тот же Бернардески, которого Аллегри выпустил вместо Пауло Дибалы, нанес четыре удара только за первый тайм — столько же, сколько все игроки «Атлетико».
«Мадрид» выстоял к перерыву — под конец «Юве» чуть выдохся и прессинговал не так, как на первых минутах. Но в раздевалке перезарядил батарейки и во втором тайме продолжил уничтожать.
Сначала Роналду второй раз пробил Облака головой — на этот раз Кюйперс не смог отменить гол, даже если бы сильно захотел.
А за четыре минуты сотворил историю: Бернардески гениально продавил «Атлетико» и заработал пенальти, а Криш казнил Облака с точки. 3:0. ТРИ — НОЛЬ!
Это 124-й гол Криштиану в Лиге чемпионов. У всего «Атлетико» — 118.
Роналду забил «Атлетико» в 25-й раз в карьере. Больше — только в ворота «Севильи» (27).
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Криштиану сделал 8-й
«Юве» выдал гениальный камбэк с 0:2 и вынес «Атлетико» из Лиги чемпионов. А Криштиану ответил Симеоне, показав — у кого действительно стальные яйца. Siii!
|Массимилиано Аллегри
|Диего Симеоне
|Криштиану Роналду(Федерико Бернардески)
|27′
|Криштиану Роналду(Жоау Канселу)
|48′
|Криштиану Роналду
|86′
|1
|Войчех Щенсны
|13
|Ян Облак
|20
|Жоау Канселу
|20
|Хуанфран
73′
|3
|Джорджо Кьеллини
|2
|Диего Годин
|19
|Леонардо Бонуччи
|24
|Хосе Хименес
86′
|14
|Блез Матюиди
|6
|Коке
|23
|Эмре Джан
|7
|Антуан Гризманн
|7
|Криштиану Роналду
|22
|Альваро Мората
|33
|Федерико Бернардески
64′
|8
|Ньигес Сауль
|5
|Миралем Пьянич
|14
|Родриго Эрнандес
|37
|Леонардо Спинаццола
67′
|4
|Сантьяго Ариас
77′
|10
|Пауло Дибала
|23
|Виктор Мачин Перес Витоло
90+1′
|17
|Марио Манджукич
80′
|11
|Тома Лемар
57′
|18
|Мойзе Кин
|10
|Анхель Корреа
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бьерн Кайперс(Нидерланды)