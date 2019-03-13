Хет-трик Роналду, после которого «Реал» вернет его за миллиард. «Юве» — в четвертьфинале ЛЧ

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Последние три недели «Ювентус» провел так, будто готовился не к ответной игре 1/8, а к финалу всей жизни. Клуб запустил мощнейшее промо #GETREADY TO COMEBACK, Криштиану призывал тиффози верить в команду до последнего, а игроки уже во время первого углового у ворот «Атлетико» заводили трибуны за воротами — все, чтобы морально уничтожить оппонента.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bcFbzgAm4U8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

План сработал идеально. От быстрого гола Симеоне спас Бьорн Кюйперс, который отменил гол «Юве» из-за спорного фола Криштиану на Облаке. Но от гола Роналду в середине тайма «Атлетико» не спас даже судья — Криш завис над штрафной и по-королевски вколотил мяч в сетку.

Роналду забил первым ударом в матче и первым касанием в чужой штрафной.

В «Атлетико» наверняка понимали, что «Юве» будет давить, но не догадывались, что с такой силой. Проблемы создавал не только Криш. Тот же Бернардески, которого Аллегри выпустил вместо Пауло Дибалы, нанес четыре удара только за первый тайм — столько же, сколько все игроки «Атлетико».

«Мадрид» выстоял к перерыву — под конец «Юве» чуть выдохся и прессинговал не так, как на первых минутах. Но в раздевалке перезарядил батарейки и во втором тайме продолжил уничтожать.

Сначала Роналду второй раз пробил Облака головой — на этот раз Кюйперс не смог отменить гол, даже если бы сильно захотел. Goal-line technology показала — мяч полностью пересек линию.

А за четыре минуты сотворил историю: Бернардески гениально продавил «Атлетико» и заработал пенальти, а Криш казнил Облака с точки. 3:0. ТРИ — НОЛЬ!

Это 124-й гол Криштиану в Лиге чемпионов. У всего «Атлетико» — 118.

Роналду забил «Атлетико» в 25-й раз в карьере. Больше — только в ворота «Севильи» (27).

В плей-офф ЛЧ Криштиану забил 63 гола и выполнил 14 ассистов.

Криштиану сделал 8-й хет-трик в Лиге чемпионов (первый — в составе «Юве» в турнире) и догнал Месси.

«Юве» выдал гениальный камбэк с 0:2 и вынес «Атлетико» из Лиги чемпионов. А Криштиану ответил Симеоне, показав — у кого действительно стальные яйца. Siii!