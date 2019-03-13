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01:15 (мск), источник: Sport24

Хет-трик Роналду, после которого «Реал» вернет его за миллиард. «Юве» — в четвертьфинале ЛЧ

После 3:0 ты точно разбудил соседей.

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Последние три недели «Ювентус» провел так, будто готовился не к ответной игре 1/8, а к финалу всей жизни. Клуб запустил мощнейшее промо #GETREADY TO COMEBACK, Криштиану призывал тиффози верить в команду до последнего, а игроки уже во время первого углового у ворот «Атлетико» заводили трибуны за воротами — все, чтобы морально уничтожить оппонента.

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План сработал идеально. От быстрого гола Симеоне спас Бьорн Кюйперс, который отменил гол «Юве» из-за спорного фола Криштиану на Облаке. Но от гола Роналду в середине тайма «Атлетико» не спас даже судья — Криш завис над штрафной и по-королевски вколотил мяч в сетку.

Роналду забил первым ударом в матче и первым касанием в чужой штрафной.

В «Атлетико» наверняка понимали, что «Юве» будет давить, но не догадывались, что с такой силой. Проблемы создавал не только Криш. Тот же Бернардески, которого Аллегри выпустил вместо Пауло Дибалы, нанес четыре удара только за первый тайм — столько же, сколько все игроки «Атлетико».

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«Мадрид» выстоял к перерыву — под конец «Юве» чуть выдохся и прессинговал не так, как на первых минутах. Но в раздевалке перезарядил батарейки и во втором тайме продолжил уничтожать.

Сначала Роналду второй раз пробил Облака головой — на этот раз Кюйперс не смог отменить гол, даже если бы сильно захотел. Goal-line technology показала — мяч полностью пересек линию.

А за четыре минуты сотворил историю: Бернардески гениально продавил «Атлетико» и заработал пенальти, а Криш казнил Облака с точки. 3:0. ТРИ — НОЛЬ!

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Это 124-й гол Криштиану в Лиге чемпионов. У всего «Атлетико» — 118.

Роналду забил «Атлетико» в 25-й раз в карьере. Больше — только в ворота «Севильи» (27).

В плей-офф ЛЧ Криштиану забил 63 гола и выполнил 14 ассистов.

Криштиану сделал 8-й хет-трик в Лиге чемпионов (первый — в составе «Юве» в турнире) и догнал Месси.

«Юве» выдал гениальный камбэк с 0:2 и вынес «Атлетико» из Лиги чемпионов. А Криштиану ответил Симеоне, показав — у кого действительно стальные яйца. Siii!

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Ювентус
3:0
Первый тайм: 1:0
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала12.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано АллегриДиего Симеоне
Голы
Криштиану Роналду(Федерико Бернардески)27′
Криштиану Роналду(Жоау Канселу)48′
Криштиану Роналду86′
Составы команд
1Войчех Щенсны
13Ян Облак
20Жоау Канселу
20Хуанфран
73′
3Джорджо Кьеллини
2Диего Годин
19Леонардо Бонуччи
24Хосе Хименес
86′
14Блез Матюиди
6Коке
23Эмре Джан
7Антуан Гризманн
7Криштиану Роналду
22Альваро Мората
33Федерико Бернардески
64′
8Ньигес Сауль
5Миралем Пьянич
14Родриго Эрнандес
37Леонардо Спинаццола
67′
4Сантьяго Ариас
77′
10Пауло Дибала
23Виктор Мачин Перес Витоло
90+1′
17Марио Манджукич
80′
11Тома Лемар
57′
18Мойзе Кин
10Анхель Корреа
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)4
4Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
5Угловые0
12Фолы17
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБьерн Кайперс(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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