«Шальке-07»

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У этой игры изначально не существовало никакой интриги. Если бы в первой встрече «Шальке» не смазал бы концовку и удержал бы счет 2:1 в свою пользу, то можно было придумать мотивацию. Но голы Сане и Стерлинга принесли «Сити» победу, а значит немцы почти лежали в гробу.

Однако Лига чемпионов в последнее время потеряла «адекватность», и гарантированные, казалось бы, победы стали превращаться в эпические поражения. И в прошлом сезоне, и в позапрошлом, и даже неделю назад — все это сумасшествие уже напоминает закономерность.

Сенсационные вылеты «ПСЖ» и «Реала» заставляли даже «МС» осторожно относиться к преимуществу перед ответным матчем.

«Я предпочитаю счет 3:2, а не тот, что был год назад после первой игры с “Ливерпулем”, — за сутки до стартового свистка Пеп Гвардьола вспоминал 0:3 на “Энфилде” в четвертьфинале ЛЧ-2017/18. — Но в этом турнире произойти может что угодно».

А еще на пресс-конференции тренер «горожан» назвал свою команду «тинейджерами», напоминая о том, что в Лиге чемпионов она стала постоянным гостем совсем недавно. Но прямо сейчас букмекеры считают фаворитом турнира именно англичан, так что Пепе явно скромничал. И результат второго матча с «Шальке» доказывает — каталонец просто прибедняется.

Гвардьола мог выпустить второй состав на игру, ведь «Сити» продолжает биться аж за три трофея и должен экономить силы. Но у «горожан» и так бешеная ротация, и основу от резерва отличить проблематично. Бернарду Силва, Агуэро, Сане, Стерлинг — все они вышли в стартовом составе. И забили.

«Шальке» держался больше получаса, но все-таки пропустил, когда Бернарду Силву снесли в штрафной. Агуэро «паненкой» реализовал пенальти и открыл портал в разгром. «Шальке» и раньше оставлял открытые зоны, но до 35-й минуты «Сити» ими не пользовался. Затем дыры обороне немцев стали шире. Особенно на флангах, откуда пришли второй и третий мячи.

Между первым голами Агуэро и Сане прошло всего восемь минут, но из них нужно вычесть еще три — именно столько ушло на просмотр эпизода перед вторым точным ударом аргентинца. ВАР долго расчерчивали линию офсайда и все-таки приняли сторону атаки — Стерлинг оказался на одной прямой с защитником. И правильно: изящный голевой пас англичанина пяткой не должен был остаться без вознаграждения.

Зинченко в этом матче тоже отметился прекрасной результативной передачей пасом на Сане, а во втором тайме уже при счете 4:0 получил ненужную желтую карточку за разговоры с арбитром — свою первую в сезоне.

У «Шальке» было бы больше шансов, если бы на его стороне находился ВАР. Но видеоарбитры во втором тайме один гол «Сити» отменили, а другой — засчитали. И сделали все правильно. В какой-то момент показалось, что хозяева остановились, однако вышедшие на замену Габриэл Жезус и Фоуден реанимировали игру и установили окончательный счет. 7:0 — и «Манчестер Сити» повторил результат самой крупнейшей победы в истории плей-офф Лиги чемпионов. До этого оба раза отличалась «Бавария» — в 1/8 финала розыгрыша-2011/12 мюнхенцы разгромили «Базель», а в сезоне-2014/15 на той же стадии от них пострадал «Шахтер».