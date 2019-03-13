«Шальке-07»
Лидер чемпионата Англии не дал аутсайдеру бундеслиги ни единого шанса на спасение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, победив со счетом 7:0.
Лидер чемпионата Англии не дал аутсайдеру бундеслиги ни единого шанса на спасение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, победив со счетом 7:0.
У этой игры изначально не существовало никакой интриги. Если бы в первой встрече «Шальке» не смазал бы концовку и удержал бы счет 2:1 в свою пользу, то можно было придумать мотивацию. Но голы Сане и Стерлинга принесли «Сити» победу, а значит немцы почти лежали в гробу.
Однако Лига чемпионов в последнее время потеряла «адекватность», и гарантированные, казалось бы, победы стали превращаться в эпические поражения. И в прошлом сезоне, и в позапрошлом, и даже неделю назад — все это сумасшествие уже напоминает закономерность.
«Я предпочитаю счет 3:2, а не тот, что был год назад после первой игры с “Ливерпулем”, — за сутки до стартового свистка Пеп Гвардьола вспоминал 0:3 на “Энфилде” в четвертьфинале ЛЧ-2017/18. — Но в этом турнире произойти может что угодно».
А еще на
Гвардьола мог выпустить второй состав на игру, ведь «Сити» продолжает биться аж за три трофея и должен экономить силы. Но у «горожан» и так бешеная ротация, и основу от резерва отличить проблематично. Бернарду Силва, Агуэро, Сане, Стерлинг — все они вышли в стартовом составе. И забили.
«Шальке» держался больше получаса, но
Между первым голами Агуэро и Сане прошло всего восемь минут, но из них нужно вычесть еще три — именно столько ушло на просмотр эпизода перед вторым точным ударом аргентинца. ВАР долго расчерчивали линию офсайда и
У «Шальке» было бы больше шансов, если бы на его стороне находился ВАР. Но видеоарбитры во втором тайме один гол «Сити» отменили, а другой — засчитали. И сделали все правильно. В
|Хосеп Гвардьола
|Доменико Тедеско
|Серхио Агуэро
|35′
|Серхио Агуэро(Рахим Стерлинг)
|38′
|Лерой Сане(Александр Зинченко)
|42′
|Рахим Стерлинг(Лерой Сане)
|56′
|Бернарду Силва(Лерой Сане)
|71′
|Фил Фоден(Лерой Сане)
|78′
|Габриэл Жезус(Бернарду Силва)
|84′
|31
|Эдерсон
|1
|Ральф Ферманн
|3
|Данилу
48′
|27
|Джеффри Брума
33′
|35
|Александр Зинченко
69′
|24
|Бастиан Очипка
|2
|Кайл Уокер
|17
|Бенжамен Стамбули
|20
|Бернарду Силва
|26
|Салиф Сане
|8
|Илкай Гюндоган
|10
|Набиль Бенталеб
|7
|Рахим Стерлинг
|11
|Евгений Коноплянка
|19
|Лерой Сане
|8
|Суат Сердар
|14
|Эмерик Ляпорт
72′
|36
|Брель Эмболо
69′
|18
|Фабиан Делф
|22
|Штефен Скрцибски
|21
|Давид Сильва
64′
|2
|Уэстон Маккенни
74′
|47
|Фил Фоден
|3
|Хамза Мендиль
|10
|Серхио Агуэро
64′
|19
|Гвидо Бургшталлер
79′
|33
|Габриэл Жезус
|23
|Седрик Тойхерт
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|1
|11
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Клеман Тюрпен(Франция)