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01:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Шальке-07»

Лидер чемпионата Англии не дал аутсайдеру бундеслиги ни единого шанса на спасение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, победив со счетом 7:0.

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У этой игры изначально не существовало никакой интриги. Если бы в первой встрече «Шальке» не смазал бы концовку и удержал бы счет 2:1 в свою пользу, то можно было придумать мотивацию. Но голы Сане и Стерлинга принесли «Сити» победу, а значит немцы почти лежали в гробу.

Однако Лига чемпионов в последнее время потеряла «адекватность», и гарантированные, казалось бы, победы стали превращаться в эпические поражения. И в прошлом сезоне, и в позапрошлом, и даже неделю назад — все это сумасшествие уже напоминает закономерность.

Сенсационные вылеты «ПСЖ» и «Реала» заставляли даже «МС» осторожно относиться к преимуществу перед ответным матчем.

«Я предпочитаю счет 3:2, а не тот, что был год назад после первой игры с “Ливерпулем”, — за сутки до стартового свистка Пеп Гвардьола вспоминал 0:3 на “Энфилде” в четвертьфинале ЛЧ-2017/18. — Но в этом турнире произойти может что угодно».

А еще на пресс-конференции тренер «горожан» назвал свою команду «тинейджерами», напоминая о том, что в Лиге чемпионов она стала постоянным гостем совсем недавно. Но прямо сейчас букмекеры считают фаворитом турнира именно англичан, так что Пепе явно скромничал. И результат второго матча с «Шальке» доказывает — каталонец просто прибедняется.

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Гвардьола мог выпустить второй состав на игру, ведь «Сити» продолжает биться аж за три трофея и должен экономить силы. Но у «горожан» и так бешеная ротация, и основу от резерва отличить проблематично. Бернарду Силва, Агуэро, Сане, Стерлинг — все они вышли в стартовом составе. И забили.

«Шальке» держался больше получаса, но все-таки пропустил, когда Бернарду Силву снесли в штрафной. Агуэро «паненкой» реализовал пенальти и открыл портал в разгром. «Шальке» и раньше оставлял открытые зоны, но до 35-й минуты «Сити» ими не пользовался. Затем дыры обороне немцев стали шире. Особенно на флангах, откуда пришли второй и третий мячи.

Между первым голами Агуэро и Сане прошло всего восемь минут, но из них нужно вычесть еще три — именно столько ушло на просмотр эпизода перед вторым точным ударом аргентинца. ВАР долго расчерчивали линию офсайда и все-таки приняли сторону атаки — Стерлинг оказался на одной прямой с защитником. И правильно: изящный голевой пас англичанина пяткой не должен был остаться без вознаграждения.

Зинченко в этом матче тоже отметился прекрасной результативной передачей пасом на Сане, а во втором тайме уже при счете 4:0 получил ненужную желтую карточку за разговоры с арбитром — свою первую в сезоне.

У «Шальке» было бы больше шансов, если бы на его стороне находился ВАР. Но видеоарбитры во втором тайме один гол «Сити» отменили, а другой — засчитали. И сделали все правильно. В какой-то момент показалось, что хозяева остановились, однако вышедшие на замену Габриэл Жезус и Фоуден реанимировали игру и установили окончательный счет. 7:0 — и «Манчестер Сити» повторил результат самой крупнейшей победы в истории плей-офф Лиги чемпионов. До этого оба раза отличалась «Бавария» — в 1/8 финала розыгрыша-2011/12 мюнхенцы разгромили «Базель», а в сезоне-2014/15 на той же стадии от них пострадал «Шахтер».

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Манчестер Сити
7:0
Первый тайм: 3:0
Шальке-04
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала12.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium (City of Manchester)
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаДоменико Тедеско
Голы
Серхио Агуэро35′
Серхио Агуэро(Рахим Стерлинг)38′
Лерой Сане(Александр Зинченко)42′
Рахим Стерлинг(Лерой Сане)56′
Бернарду Силва(Лерой Сане)71′
Фил Фоден(Лерой Сане)78′
Габриэл Жезус(Бернарду Силва)84′
Составы команд
31Эдерсон
1Ральф Ферманн
3Данилу
48′
27Джеффри Брума
33′
35Александр Зинченко
69′
24Бастиан Очипка
2Кайл Уокер
17Бенжамен Стамбули
20Бернарду Силва
26Салиф Сане
8Илкай Гюндоган
10Набиль Бенталеб
7Рахим Стерлинг
11Евгений Коноплянка
19Лерой Сане
8Суат Сердар
14Эмерик Ляпорт
72′
36Брель Эмболо
69′
18Фабиан Делф
22Штефен Скрцибски
21Давид Сильва
64′
2Уэстон Маккенни
74′
47Фил Фоден
3Хамза Мендиль
10Серхио Агуэро
64′
19Гвидо Бургшталлер
79′
33Габриэл Жезус
23Седрик Тойхерт
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)1
11Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
10Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКлеман Тюрпен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
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