Роналду — о хет-трике в матче ЛЧ: Я просто сделал свою работу

«Мы хотели сделать этот вечер особенным, и нам это удалось. Не только благодаря моим голам, но и действиям всей команды. Именно с таким настроем надо играть в Лиге чемпионов. Мы собой должны гордиться. Я просто сделал свою работу. Очень рад, вечер получился волшебным», — отметил Роналду.