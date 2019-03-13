Текущие события
Футбол. Еврокубки
12.03
Манчестер Сити7
Шальке-040
Футбол. Еврокубки
12.03
Ювентус3
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
12.03
Дижон0
ПСЖ4
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
14.03
Динамо К
Челси
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» разгромил «Шальке» в ЛЧ
10Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал ЛЧ
09:23 (мск), источник: Газета.Ру

Роналду — о хет-трике в матче ЛЧ: Я просто сделал свою работу

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0), передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Португальский футболист оформил в данной игре хет-трик.

«Мы хотели сделать этот вечер особенным, и нам это удалось. Не только благодаря моим голам, но и действиям всей команды. Именно с таким настроем надо играть в Лиге чемпионов. Мы собой должны гордиться. Я просто сделал свою работу. Очень рад, вечер получился волшебным», — отметил Роналду.

«Старая синьора» отыгралась после поражения в первой встрече (0:2), пройдя в четвертьфинал.

Ранее Роналду разделил с Месси первое место по хет-трикам в ЛЧ.

Ювентус
3:0
Первый тайм: 1:0
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала12.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium, 40884 зрителя
Главные тренеры
Массимилиано АллегриДиего Симеоне
Голы
Криштиану Роналду(Федерико Бернардески)27′
Криштиану Роналду(Жоау Канселу)48′
Криштиану Роналду86′
Составы команд
1Войчех Щенсны
13Ян Облак
20Жоау Канселу
20Хуанфран
73′
3Джорджо Кьеллини
2Диего Годин
19Леонардо Бонуччи
24Хосе Хименес
86′
14Блез Матюиди
6Коке
23Эмре Джан
7Антуан Гризманн
7Криштиану Роналду
22Альваро Мората
33Федерико Бернардески
64′
8Ньигес Сауль
5Миралем Пьянич
14Родриго Эрнандес
37Леонардо Спинаццола
67′
4Сантьяго Ариас
77′
10Пауло Дибала
23Виктор Мачин Перес Витоло
90+1′
17Марио Манджукич
80′
11Тома Лемар
57′
18Мойзе Кин
10Анхель Корреа
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)4
4Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
5Угловые0
12Фолы17
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБьерн Кайперс(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Анастасия Заворотнюк снова стала мамой
Песков оценил заявление спикера парламента Чечни о кровной мести
Хет-трик Роналду, после которого «Реал» вернет его за миллиард
«Манчестер Сити» забил семь мячей в ворота «Шальке»
Очередная катастрофа в женской сборной России по биатлону
Набравший 1000-е очко в НХЛ Малкин: Не мечтал, что окажусь тут
«Коламбус» с Бобровским в воротах обыграл «Бостон»
Мальчик в Кении обожает Озила. Месут выслал ему форму и бутсы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь