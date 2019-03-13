Мусаев: Мы знаем главное оружие «Валенсии»

Источник: РИА "Новости"

В четверг «Краснодар» сыграет с «Валенсией» в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы.

В первом матче победу одержал испанский клуб со счетом 2:1.

«В принципе, то, что мы смотрели на видео, то и увидели во время игры в Валенсии. Мы знали, что главное оружие испанского клуба — быстрые атаки. Оттуда исходила вся опасность в первом матче. Они держали рваный ритм игры, брали паузы, после чего вновь был период активности. Первая игра позволила нам лучше узнать их, учесть ошибки. Но одно дело — разобрать, а другое — воплотить в жизнь», — сказал журналистам Мусаев.