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14:48 (мск), источник: Р-Спорт

Мусаев: Мы знаем главное оружие «Валенсии»

КРАСНОДАР, 13 мар — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Старший тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев перед ответным матчем плей-офф Лиги Европы против испанской «Валенсии» заявил, что знает все сильные стороны соперника.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг «Краснодар» сыграет с «Валенсией» в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы.

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В первом матче победу одержал испанский клуб со счетом 2:1.

«В принципе, то, что мы смотрели на видео, то и увидели во время игры в Валенсии. Мы знали, что главное оружие испанского клуба — быстрые атаки. Оттуда исходила вся опасность в первом матче. Они держали рваный ритм игры, брали паузы, после чего вновь был период активности. Первая игра позволила нам лучше узнать их, учесть ошибки. Но одно дело — разобрать, а другое — воплотить в жизнь», — сказал журналистам Мусаев.

«Наше преимущество в том, что все билеты на матч проданы. Стадион будет забит. Наши болельщики гнали нас вперед в последнем матче с “Оренбургом” в премьер-лиге. Их было 16 тысяч, но энергетика была потрясающей. Это наш главный плюс. Остальное покажет игра. Мы хотим победить. Такой счет дает нам шансы, мы понимаем, что соперник силен, но сделаем все для победы», — резюмировал он.

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