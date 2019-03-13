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22:05 (мск), источник: Sports.Ru

Сарри — перед матчем с «Динамо»: Газон в Киеве — это катастрофа, поле в опасном состоянии

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от ответного матча с киевским «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы (первый матч — 3:0).

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— Чего вы более всего боитесь перед завтрашней игрой?

— Ментально это очень тяжелый матч. Кроме того, этот матч для нас очень опасный, важно избежать недооценки «Динамо», мы видели, как хорошо они сыграли против «Олимпиакоса», нам завтра надо не просто выйти в следующий раунд, а именно победить. Иначе могут возникнуть проблемы.

— Вы уверены, что сможете удержаться на тренерском мостике?

— У меня нет ответа на ваш вопрос. Прежде всего, я сфокусирован на завтрашнем матче, а потом на игре с «Эвертоном». На данный момент у нас задача попасть в топ-4 АПЛ, а в Лиге Европы хотели бы дойти до финала.

Лига Европы 2018/20191/8 финала, 14.03.2019, 20:55

Динамо К-:Челси-

— Выйдет ли завтра Каллум Хадсон-Одои в стартовом составе?

— Этот игрок очень прогрессирует в последнее время. Он однозначно попадет в заявку, но выйдет ли в старте — пока сказать вам не могу. Пока я больше думаю о том, как донести до своих игроков, что завтрашний матч очень важный.

— Почему не прилетел Игуаин?

— Так посоветовал врач после последнего матча, где игрок получил травму.

— Не боитесь, что Азар покинет клуб, учитывая особые отношения с Зиданом?

— Я пока об этом не думаю, а у Азара на сегодняшний день есть контракт с клубом. А перейдет он в «Реал» или нет — я сейчас об этом не знаю.

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— После окончания тренировки некоторые игроки жаловались на состояние газона?

— Это катастрофа, поле в очень опасном состоянии, но выбора у нас нет и играть нам на нем придется. Не понимаю, почему УЕФА не обращает внимание на такой момент. Возможно, это связано с тем, что недавно закончилась зима, — сказал Сарри.

Матч «Динамо» — «Челси» состоится 14 марта в 19.55 на НСК «Олимпийский».

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