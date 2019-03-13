Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Ливерпуля» на матч ЛЧ
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы «Баварии» и «Ливерпуля» на ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы «Баварии» и «Ливерпуля» на ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Мюнхене в среду начнется в 23:00 мск. Первый матч завершился вничью — 0:0.
«Бавария» начнет встречу в следующем составе: Мануэль Нойер (вратарь, капитан), Никлас Зюле, Матс Хуммельс, Тиаго Алькантара, Франк Рибери, Хави Мартинес, Роберт Левандовский, Хамес Родригес, Рафинья Алькантара, Серж Гнабри, Давид Алаба.
Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон (вратарь), Трент