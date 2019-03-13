Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
12.03
Ювентус3
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
14.03
Динамо К
Челси
Футбол. Еврокубки
14.03
Зальцбург
Наполи
Футбол. Еврокубки
14.03
Краснодар
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» разгромил «Шальке» в ЛЧ
10Церемония закрытия Универсиады-2019
22:22 (мск), источник: Р-Спорт

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Ливерпуля» на матч ЛЧ

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы «Баварии» и «Ливерпуля» на ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча в Мюнхене в среду начнется в 23:00 мск. Первый матч завершился вничью — 0:0.

«Бавария» начнет встречу в следующем составе: Мануэль Нойер (вратарь, капитан), Никлас Зюле, Матс Хуммельс, Тиаго Алькантара, Франк Рибери, Хави Мартинес, Роберт Левандовский, Хамес Родригес, Рафинья Алькантара, Серж Гнабри, Давид Алаба.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон (вратарь), Трент Александер-Арнолд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джеймс Милнер, Джорджиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон (капитан), Садио Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино.

Лига чемпионов 2018/20191/8 финала, 13.03.2019, 23:00

Бавария-:Ливерпуль-
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Канадский хоккеист рассказал, как в России выдавали зарплату в пакетах
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Немецкий биатлонист выиграл индивидуальную гонку на ЧМ
СКА вышел вперед в серии четвертьфинала плей-офф с «Локомотивом»
Губерниев рассказал о конфликте с Вяльбе во время ЧМ в Австрии
Определен состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ
ЦСКА разгромил «Динамо» в первом матче серии Кубка Гагарина
Месси выйдет в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Лионом»
Марадона поделился эмоциями от игры Роналду в матче с «Атлетико»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь