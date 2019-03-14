«Зенит» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом»

Источник: ИТАР-ТАСС

Первая встреча прошла 7 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой испанской команды со счетом 3:1. В чемпионате России после этого «Зенит» одержал волевую домашнюю победу над «Уфой» (2:1) и укрепил лидерство, оторвавшись от идущего вторым «Краснодара» на пять очков. В воскресенье «Зениту» предстоит выездная встреча со «Спартаком».

«Шансы у нас есть и на Лигу Европы. Мы, естественно, держим в уме “Спартак”, но у тех игроков, которые выйдут, есть шанс показать себя», — отметил в среду на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В текущем сезоне петербуржцы вышли в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира, заняв первое место с 11 очками в группе C, где также выступали чешская «Славия» (10), французский «Бордо» (7) и датский «Копенгаген» (5). На стадии 1/16 финала подопечные Семака по сумме двух матчей оказались сильнее турецкого «Фенербахче». В Стамбуле «Зенит» уступил со счетом 0:1, а на домашней арене одержал победу — 3:1.

В предстоящем матче «Зениту» из-за травм не помогут полузащитники Клаудио Маркизио, Александр Ерохин и Кристиан Нобоа. По словам Семака, итальянец должен вернуться в строй после перерыва на игры сборных. В составе «Вильярреала» по состоянию здоровья не сыграют хавбеки Ману Тригерос и Бруно Сориано. Под вопросом участие в игре защитника Даниэля Бонеры и полузащитника Хави Фуэго.

История противостояния «Зенита» и «Вильярреала» берет свое начало в 2008 году. Тогда команды встречались в Кубке УЕФА на стадии 1/16 финала, где в первом матче на стадионе «Петровский» петербургский коллектив под руководством Дика Адвоката выиграл со счетом 1:0. В ответном матче на арене «Эль-Мадригал» испанцы взяли верх (2:1), однако за счет забитого мяча на чужом поле российский клуб вышел в следующую стадию турнира. В том же сезоне «Зенит» стал второй и на данный момент последней российской командой, выигравшей данный трофей.

«Зенит» против Испании

«Зенит» играл с испанскими клубами в еврокубках 21 раз: с «Сельтой» в финале Кубка Интертото — 2000 (1:2, 2:2), с «Севильей» в групповом раунде Кубка УЕФА в 2004-м (1:1), на групповой стадии Кубка УЕФА в 2005 году (2:1), в четвертьфинале Кубка УЕФА в 2006-м (1:4, 1:1) и в четвертьфинале Лиги Европы в 2015-м (1:2, 2:2), с «Вильярреалом» в 1/16 финала Кубка УЕФА в 2008 году (1:0, 1:2) и в первой игре 1/8 финала Лиги Европы этого года (1:3), на групповой стадии Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» в 2008 году (1:2, 0:3), «Малагой» в 2012 году (0:3, 2:2), мадридским «Атлетико» в 2013-м (1:3, 1:1), «Валенсией» в 2015-м (3:2, 2:0) и с клубом «Реал Сосьедад» в групповом раунде Лиги Европы в 2017 году (3:1, 3:1).

Семак на подводной лодке

По итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Вильярреал», имеющий прозвище Желтая Субмарина, под руководством Хавьера Кальехи занял пятое место. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы испанская команда стартовала с группового этапа, где попала в один квартет с московским «Спартаком», шотландским «Рейнджерс» и австрийским «Рапидом». «Вильярреал» не потерпел ни одного поражения при двух победах и четырех ничьих и занял первое место в группе. Матч в Москве со «Спартаком» завершился вничью — 3:3, а в Испании хозяева одержали победу со счетом 2:0.

В 1/16 финала «Вильярреал» победил португальский «Спортинг». Испанская команда одержала гостевую победу со счетом 1:0 и сыграла вничью на своем поле (1:1). В текущем чемпионате Испании «Вильярреал» располагается на 16-м месте, в промежутке между матчами с «Зенитом» команда обыграла «Леванте» (2:0).

С момента последнего матча между командами Желтая Субмарина успела завоевать серебряные медали национального чемпионата (2008), вылететь во второй дивизион и снова закрепиться в шестерке лучших во внутреннем первенстве. На пресс-конференции у Семака поинтересовались, бывал ли он когда-либо на подводной лодке. «В Архангельске я был на подводной лодке. Очень интересно, но не для людей, которые боятся замкнутого пространства», — вспомнил тренер.

По ходу этого сезона руководство «Вильярреала» уволило Кальеху. 10 декабря на его место пришел Луис Гарсия Пласа, дебют которого пришелся на встречу со «Спартаком». После победы над красно-белыми под руководством Пласы «Вильярреал» не выигрывал на протяжении восьми матчей во всех турнирах (5 поражений, 3 ничьи). 29 января главный тренер был отправлен в отставку, а в команду вернулся Кальеха.

Российские клубы уступали «Вильярреалу» на выезде

Лучшим достижением соперника «Зенита» на внутренней арене является второе место в сезоне-2007/08, «Вильярреал» трижды доходил до полуфинала Лиги Европы (Кубка УЕФА) в сезонах-2003/04, 2010/11 и 2015/16. В общей сложности «Вильярреал» участвовал в групповой стадии Лиги Европы семь раз и всегда выходил в плей-офф. Испанская команда является рекордсменом Лиги Европы по количеству матчей в основной сетке (71) и забитых голов (121). «Вильярреал» также доходил до полуфинала Лиги чемпионов сезона-2005/06 и дважды становился победителем Кубка Интертото (2003, 2004).

Помимо матчей группового этапа со «Спартаком» и встреч с «Зенитом» в 2008 году, «Вильярреал» трижды встречался с российскими командами в еврокубках и в домашних матчах неизменно одерживал победы, а в гостевых не побеждал. Во втором раунде Кубка УЕФА сезона-2003/04 «Вильярреал» на своем поле переиграл московское «Торпедо» со счетом 2:0, а в Москве уступил (0:1). В розыгрыше Кубка Интертото — 2004 испанская команда выиграла у «Спартака» (2:2, 1:0).

«Вильярреалу» по-прежнему принадлежат права на полузащитника сборной России Дениса Черышева, который проводит нынешний сезон в «Валенсии» на правах аренды. В составе «Вильярреала» во всех турнирах россиянин провел 90 матчей, в которых забил 11 мячей. В системе «Вильярреала» с 2014 по 2017 год находился нынешний полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец. За основную команду он не провел ни одного матча, а за «Вильярреал В» сыграл 71 встречу и забил 4 мяча.