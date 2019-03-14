Нужны две победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за четвертьфинал ЛЕ

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Краснодар» и «Зенит» проиграли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы и крайне осложнили себе задачу выхода в четвертьфинал второго по значимости турнира Старого Света. Но если «горожанам» для прохождения в следующую стадию будет достаточно домашней победы над «Валенсией» со счетом 1:0, то питерцам нужно выигрывать у «Вильярреала» с разницей в три мяча. Еще никогда в истории российского футбола в ¼ финала ЛЕ не выходило сразу два отечественных клуба.

«Вильярреал» — «Зенит»

Результат первого матча в Санкт-Петербурге стал одной из главных сенсаций 1/8 финала Лиги Европы. Подопечные Сергея Семака без шансов уступили крайне нестабильному «Вильярреалу» (1:3), который в этом сезоне рискует вылететь из испанской Ла Лиги. Причем до игры все считали «Зенит» безоговорочным фаворитом пары и надеялись, что клуб закроет все вопросы о выходе в четвертьфинал Лиги Европы уже в первой встрече.

— Первый матч «Зенита» против «Вильярреала» оставил очень неприятный осадок, — сказал «Известиям» бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Тем не менее шансы на выход в следующую стадию у питерцев есть, хотя они и выглядят совсем призрачными. Но если сине-бело-голубые подойдут к ответной встрече с максимальным настроем, заряженностью на борьбу и верой в свои силы, то они могут совершить маленькое чудо.

Возможно, «Зенит» недооценил своего соперника. Неделю назад «желтая субмарина» и вовсе была в зоне вылета Ла Лиги, но в прошедшие выходные «Вильярреал» обыграл «Леванте» (2:0) и поднялся на 17 строчку во внутреннем первенстве. «Зенит» же продолжает лидировать в РПЛ, оторвавшись от преследователей уже на пять очков.

— Несмотря на крупный счет первого матча, уверен, что ответный получится очень увлекательным, — заявил «Известиям» бывший защитник московского «Спартака» Серхио Родри. — У «Зенита» сильная команда и они могут доставить много проблем «Вильярреалу». Однако у испанского клуба есть серьезный задел и преимущество домашнего стадиона. Российской команде будет непросто пройти дальше.

До этого противостояния «Зенит» уже встречался с «Вильярреалом». Это случилось в 2008 году в рамках 1/16 финала Кубка УЕФА (турнир — предшественник Лиги Европы). Тогда питерцы с трудом выбили испанцев, победив дома (1:0) и уступив в гостях (1:2). То противостояние стало первым шагом в плей-офф в победном для сине-бело-голубых розыгрыше Кубка УЕФА.

— За последнее время мы видели уже не один удивительный камбэк в еврокубках, — сказал «Известиям» именитый тренер Ринат Билялетдинов. — В тот же «Манчестер Юнайтед» никто не верил после домашнего поражения от ПСЖ (0:2), а они забили три гола в ответной игре и прошли дальше. То же самое можно сказать и про «Ювентус». Так что нельзя списывать «Зенит» со счетов. Они прибавляют с каждым матчем, и «Вильярреал» им точно по силам. У испанского клуба есть проблемы в защите, питерцы должны этим воспользоваться.

«Краснодар» — «Валенсия»

«Горожане» очень плохо начали первый матч против «Валенсии», пропустив два мяча уже к 25-й минуте встречи. Казалось, что «Краснодар» может закончить еще хуже, чем «Зенит», но во втором тайме «быки» перевернули игру, забили ответный мяч и не позволили «летучим мышам» реализовать свои моменты. Итоговый результат — 2:1 — не выглядит столь критичным для «Краснодара» перед ответной встречей.

— «Валенсия» подходит к ответной игре с не самым лучшим результатом, — пояснил «Известиям» Серхио Родри. — Их преимущество очень шаткое, и в этой паре еще ничего не ясно. «Краснодар» будет играть дома, при своих болельщиках, и ему нужно будет воспользоваться своими моментами, чтобы пройти в четвертьфинал. Жду упорной и очень нервной игры, ведь всё может решить один забитый мяч.

Однако последние результаты «Краснодара» не внушают оптимизма. Безвыигрышная серия «горожан» насчитывает уже девять официальных матчей. Это худший показатель в истории клуба с момента его основания (2008 год). В 1/8 финала Лиги Европы «быки» прошли немецкий «Байер» за счет ничейных результатов: 0:0 дома и 1:1 в гостях. «Валенсию» же необходимо обязательно обыгрывать, при этом лучше и не пропускать.

— Не надо списывать со счетов «Краснодар», в футболе возможно всё, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «летучих мышей» Гаиска Мендьета. — «Валенсия» сейчас выглядит неплохо, и это серьезный соперник. Однако любой команде очень тяжело играть в России.

Явно не добавит уверенности клубу и скандальная ситуация с молодыми воспитанниками «Краснодара». 20-летний форвард Иван Игнатьев был переведен во второй состав «горожан».

В недавнем интервью футболист заявил, что руководство приняло такое решение из-за его отказа продлевать контракт с «Краснодаром» на условиях, которые не устраивали спортсмена. Форвард отметил, что окончательного решения о новом соглашении еще не принял и его партнер — 19-летний Магомед-Шапи Сулейманов. Оба игрока не просто перспективные футболисты, они уже сегодня — важная часть первой команды «быков». У Сулейманова в этом сезоне уже семь голов, а Игнатьев забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

— В «Краснодаре» сейчас наблюдается ситуация, которая не свойственна этому клубу, — сказал «Известиям» экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — Не думаю, что все эти разговоры вокруг Игнатьева могут напрямую повлиять на результаты команды, но косвенно это может привести к определенным последствиям. Тем не менее считаю, что у «горожан» есть шансы пройти «Валенсию».

Смотрите также: «Краснодар» проиграл в Валенсии, но забил важный мяч

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

В случае успешного исхода матчей «Зенит» и «Краснодар» узнают соперников по четвертьфиналу уже 15 марта. Матчи ¼ финала Лиги Европы состоятся 11 и 18 апреля.