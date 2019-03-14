«Ливерпуль» обыграл «Баварию» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов
ТАСС, 14 марта. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» на выезде одержал победу над немецкой «Баварией» со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
ТАСС, 14 марта. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» на выезде одержал победу над немецкой «Баварией» со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В составе гостей забитыми мячами отметились Садио Мане (26-я, 84-я минуты) и Вирджил ван Дейк (69), еще один мяч защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип отправил в собственные ворота (39). Первый матч завершился вничью — 0:0. По сумме двух встреч в следующий раунд прошла команда из Англии.
На матч были проданы все билеты, стадион «Альянц-Арена» вмещает 75 тыс. зрителей. В Мюнхен приехало порядка 3 тыс. болельщиков из Англии. По данным СМИ, никаких серьезных происшествий с участием фанатов команд не произошло.
Смотрите также: Лидерство «Баварии», первое поражение Сульшера в АПЛ и другие события выходных
Команды провели 10-й очный матч, в трех сильнее оказывался «Ливерпуль», в одном — «Бавария», еще шесть встреч завершились вничью. «Бавария» и «Ливерпуль» по пять раз выигрывали Лигу чемпионов, которая до сезона-1992/93 называлась Кубок европейских чемпионов. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер провел 100-й матч в Лиге чемпионов. Он стал четвертым немецким игроком, достигшим этой отметки, после Филиппа Лама, Томаса Мюллера и Оливера Кана.
Впервые с сезона-2008/09 четыре английские команды пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, тогда на данной стадии играли «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», а в текущем сезоне — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Соперник «Ливерпуля», который в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил испанскому «Реалу» (1:3), по четвертьфиналу турнира определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.
|Нико Ковач
|Юрген Клопп
|Жоэль Матип
|39′
|Садио Мане(Виргил ван Дейк)
|26′
|Виргил ван Дейк(Джеймс Милнер)
|69′
|Садио Мане(Мохамед Салах)
|84′
|1
|Мануэль Нойер
|13
|Алиссон
|13
|Рафинья
|66
|Трент Александр-Арнолд
|27
|Давид Алаба
|26
|Эндрю Робертсон
90+2′
|4
|Никлас Зюле
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Матс Хуммельс
|32
|Жоэль Матип
63′
|22
|Серж Гнабри
|11
|Мохамед Салах
|9
|Роберт Левандовски
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|6
|Тиагу Алькантара
65′
|10
|Садио Мане
|7
|Франк Рибери
61′
|9
|Роберту Фирмину
83′
|29
|Кингсли Коман
|27
|Дивок Ориги
|11
|Хамес Родригес
79′
|7
|Джеймс Милнер
87′
|35
|Ренату Санчеш
83′
|20
|Адам Лаллана
|8
|Хави Мартинес
72′
|14
|Джордан Хендерсон
13′
|18
|Леон Горецка
|3
|Фабинью
43′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)