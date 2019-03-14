«Ливерпуль» обыграл «Баварию» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

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В составе гостей забитыми мячами отметились Садио Мане (26-я, 84-я минуты) и Вирджил ван Дейк (69), еще один мяч защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип отправил в собственные ворота (39). Первый матч завершился вничью — 0:0. По сумме двух встреч в следующий раунд прошла команда из Англии.

На матч были проданы все билеты, стадион «Альянц-Арена» вмещает 75 тыс. зрителей. В Мюнхен приехало порядка 3 тыс. болельщиков из Англии. По данным СМИ, никаких серьезных происшествий с участием фанатов команд не произошло.

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Команды провели 10-й очный матч, в трех сильнее оказывался «Ливерпуль», в одном — «Бавария», еще шесть встреч завершились вничью. «Бавария» и «Ливерпуль» по пять раз выигрывали Лигу чемпионов, которая до сезона-1992/93 называлась Кубок европейских чемпионов. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер провел 100-й матч в Лиге чемпионов. Он стал четвертым немецким игроком, достигшим этой отметки, после Филиппа Лама, Томаса Мюллера и Оливера Кана.

Впервые с сезона-2008/09 четыре английские команды пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, тогда на данной стадии играли «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», а в текущем сезоне — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».