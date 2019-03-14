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8«Ливерпуль» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов
21Самые стильные футбольные тренеры
00:56 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» обыграл «Баварию» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 14 марта. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» на выезде одержал победу над немецкой «Баварией» со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В составе гостей забитыми мячами отметились Садио Мане (26-я, 84-я минуты) и Вирджил ван Дейк (69), еще один мяч защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип отправил в собственные ворота (39). Первый матч завершился вничью — 0:0. По сумме двух встреч в следующий раунд прошла команда из Англии.

На матч были проданы все билеты, стадион «Альянц-Арена» вмещает 75 тыс. зрителей. В Мюнхен приехало порядка 3 тыс. болельщиков из Англии. По данным СМИ, никаких серьезных происшествий с участием фанатов команд не произошло.

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Команды провели 10-й очный матч, в трех сильнее оказывался «Ливерпуль», в одном — «Бавария», еще шесть встреч завершились вничью. «Бавария» и «Ливерпуль» по пять раз выигрывали Лигу чемпионов, которая до сезона-1992/93 называлась Кубок европейских чемпионов. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер провел 100-й матч в Лиге чемпионов. Он стал четвертым немецким игроком, достигшим этой отметки, после Филиппа Лама, Томаса Мюллера и Оливера Кана.

Впервые с сезона-2008/09 четыре английские команды пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, тогда на данной стадии играли «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», а в текущем сезоне — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Во время загрузки произошла ошибка.

Соперник «Ливерпуля», который в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил испанскому «Реалу» (1:3), по четвертьфиналу турнира определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.

Бавария
1:3
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала13.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Allianz-Arena, 68145 зрителей
Главные тренеры
Нико КовачЮрген Клопп
Голы
Жоэль Матип39′
Садио Мане(Виргил ван Дейк)26′
Виргил ван Дейк(Джеймс Милнер)69′
Садио Мане(Мохамед Салах)84′
Составы команд
1Мануэль Нойер
13Алиссон
13Рафинья
66Трент Александр-Арнолд
27Давид Алаба
26Эндрю Робертсон
90+2′
4Никлас Зюле
4Виргил ван Дейк
5Матс Хуммельс
32Жоэль Матип
63′
22Серж Гнабри
11Мохамед Салах
9Роберт Левандовски
5Джорджиньо Вайналдум
6Тиагу Алькантара
65′
10Садио Мане
7Франк Рибери
61′
9Роберту Фирмину
83′
29Кингсли Коман
27Дивок Ориги
11Хамес Родригес
79′
7Джеймс Милнер
87′
35Ренату Санчеш
83′
20Адам Лаллана
8Хави Мартинес
72′
14Джордан Хендерсон
13′
18Леон Горецка
3Фабинью
43′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)9
1Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
7Фолы14
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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