«Барселона» разгромила «Лион» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
ТАСС, 14 марта. Испанский футбольный клуб «Барселона» на своем поле одержал победу над французским «Лионом» со счетом 5:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
ТАСС, 14 марта. Испанский футбольный клуб «Барселона» на своем поле одержал победу над французским «Лионом» со счетом 5:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси (18-я, с пенальти, 78-я минуты), Филиппе Коутиньо (31), Жерар Пике (81) и Усман Дембеле (86), у проигравших отличился Люка Тузар (58). Первый матч завершился со счетом 0:0. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд пробилась «Барселона».
Команды провели восьмой очный матч, в пяти играх победа оставалась за «Барселоной», еще три встречи завершились вничью. Впервые клубы встретились на первом групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2001/02, тогда в обоих матчах победу одержала команда из Испании (2:0, 3:2).
«Барселона» в 12-й раз подряд вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В предыдущий раз команда вылетела на стадии 1/8 финала в сезоне-2006/07, по сумме двух матчей уступив «Ливерпулю» (1:2, 1:0). «Лион» вышел в
Соперник «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.
|Эрнесто Вальверде
|Брюно Женезьо
|Лионель Месси
|18′
|Люка Тузар
|58′
|Филиппе Коутинью(Луис Суарес)
|31′
|Лионель Месси(Серхио Бускетс)
|78′
|Жерар Пике(Лионель Месси)
|81′
|Усман Дембеле(Лионель Месси)
|86′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|5
|Джейсон Денайер
|3
|Жерар Пике
|6
|Антониу Марселу
|15
|Клеман Лангле
49′
|14
|Лео Дюбуа
|18
|Жорди Альба
|20
|Фернанду де Оливейра Марсал
33′
|4
|Иван Ракитич
|18
|Набиль Фекир
|5
|Серхио Бускетс
|28
|Танги Ндомбеле
|9
|Луис Суарес
|29
|Люка Тузар
|10
|Лионель Месси
|9
|Мусса Дембеле
45+4′
|20
|Сержи Роберто
83′
|1
|Антони Лопеш
34′
|2
|Нелсон Семеду
|30
|Матье Горжелен
|7
|Филиппе Коутинью
70′
|22
|Ферлан Менди
77′
|11
|Усман Дембеле
|27
|Максвел Гнали Корне
|8
|Артур
74′
|11
|Мемфис Депай
73′
|22
|Артуро Видаль
|10
|Бертран Траоре
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|10
|9
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|18
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Шимон Марчиняк(Польша)