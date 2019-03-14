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01:09 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» разгромила «Лион» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 14 марта. Испанский футбольный клуб «Барселона» на своем поле одержал победу над французским «Лионом» со счетом 5:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: AFP 2019

В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси (18-я, с пенальти, 78-я минуты), Филиппе Коутиньо (31), Жерар Пике (81) и Усман Дембеле (86), у проигравших отличился Люка Тузар (58). Первый матч завершился со счетом 0:0. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд пробилась «Барселона».

Команды провели восьмой очный матч, в пяти играх победа оставалась за «Барселоной», еще три встречи завершились вничью. Впервые клубы встретились на первом групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2001/02, тогда в обоих матчах победу одержала команда из Испании (2:0, 3:2).

«Барселона» в 12-й раз подряд вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В предыдущий раз команда вылетела на стадии 1/8 финала в сезоне-2006/07, по сумме двух матчей уступив «Ливерпулю» (1:2, 1:0). «Лион» вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2011/12, тогда клуб уступил кипрскому АПОЭЛу (1:0, 0:1, по пенальти — 3:4).

Соперник «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.

Барселона
5:1
Первый тайм: 2:0
Лион
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала13.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Camp Nou, 92346 зрителей
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеБрюно Женезьо
Голы
Лионель Месси18′
Люка Тузар58′
Филиппе Коутинью(Луис Суарес)31′
Лионель Месси(Серхио Бускетс)78′
Жерар Пике(Лионель Месси)81′
Усман Дембеле(Лионель Месси)86′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
5Джейсон Денайер
3Жерар Пике
6Антониу Марселу
15Клеман Лангле
49′
14Лео Дюбуа
18Жорди Альба
20Фернанду де Оливейра Марсал
33′
4Иван Ракитич
18Набиль Фекир
5Серхио Бускетс
28Танги Ндомбеле
9Луис Суарес
29Люка Тузар
10Лионель Месси
9Мусса Дембеле
45+4′
20Сержи Роберто
83′
1Антони Лопеш
34′
2Нелсон Семеду
30Матье Горжелен
7Филиппе Коутинью
70′
22Ферлан Менди
77′
11Усман Дембеле
27Максвел Гнали Корне
8Артур
74′
11Мемфис Депай
73′
22Артуро Видаль
10Бертран Траоре
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)10
9Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
11Фолы18
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяШимон Марчиняк(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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