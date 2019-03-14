Нойер был топом, но сейчас он очень плох. Его ошибка похоронила «Баварию»

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За последние несколько месяцев Нико Ковач проделал кропотливую работу. В начале сезона на его методы жаловалась чуть ли не половина состава — игроки не понимали, чего от них хочет тренер, руководство спрашивало за результаты, а болельщики сомневались, что хорват готов к работе в топ-клубе. Ковач справился — наладил отношения с рядом проблемных игроков, заставил Тьяго и Хамеса пахать в центре поля, вдохнул новую жизнь в ветеранов.

«Бавария» сделала чудовищный рывок в Бундеслиге — всего одна потеря очков (поражение 1:3 от «Байера») за 13 туров в чемпионате и выход на первое место в таблице.

Главной проверкой на прочность стала ответка с «Ливерпулем», где в домашнем матче «Бавария» должна была сыграть с позиции силы с более маститым и сильным на данный момент соперником. Нико Ковач не мог рассчитывать на Арьена Роббена и Йосуа Киммиха, но все же выставил близкий к оптимальному состав.

Юрген Клопп ответил тем же стандартным составом. Пару ван Дейку в центре составил Матип, а Хендерсон был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 12-й минуте из-за повреждения. Его заменил Фабиньо.

Эта замена не повлияла на игровой рисунок «Ливерпуля». Более того, Фабиньо прекрасно вошел в игру и дал необходимую интенсивность в центре поля. Гости спокойно отдали мяч сопернику и сосредоточились на прессинге. На передовой главной фигурой был Роберто Фирмино, который проделывал чудовищный объем беговой работы — прессовал Нойера, смещался на фланги, чтобы помогать зажимать крайних защитников «Баварии», через которых мюнхенцы старались выходить в атаку. Центральные полузащитники «Ливерпуля» тем временем давили на Хамеса и Тьяго, заставляя обоих двигаться с мячом поперек поля или в сторону своих ворот, и уже там накрывали их коллективным отбором.

Но в атаке сработал куда более простой прием — Джеймс Милнер бросил мяч на ход Мане, который убежал от заглючившего Рафиньи. Ну, а Нойер нелепым выходом подставил всю команду.

Этот эпизод повлиял на весь дальнейший ход матча — «Бавария» была вынуждена раскрыться, дала необходимый простор форвардам «Ливерпуля» и получила массу проблем. План на игру был разрушен ошибкой Рафиньи и в недавнем прошлом великолепного Нойера, который после травмы очень сильно сдал.

«Бавария» в начале игры старалась искать диагоналями Рибери. Судя по всему, Ковач рассчитывал, что Трент Александер-Арнольд будет играть высоко и можно будет пользоваться пространством за его спиной, но молодой англичанин спокойно держал позицию и перекрыл Рибери весь воздух. Плюс хорошо страховал Матип, ставший лидером матча по отборам мяча (5).

Зато «Баварии» удалось вскрыть тем же приемом противоположный фланг. На этот раз задержался уже Робертсон, упустивший Гнабри и позволивший ему прострелить в штрафную — Матип в попытке прервать передачу срезал мяч в свои ворота.

Главной проблемой «Баварии» стали зоны подборов. Благодаря слаженной структуре игры и движению нападающих «Ливерпуль» грамотно насыщал зоны и опережал соперников во время подборов как у своей, так и у чужой штрафной. Это давало гостям преимущество в матче, который они, по большому счету, не вели.

Похоронил «Баварию» ван Дейк и его прыжок, о котором вы еще будете долго вспоминать.

«Бавария» раскрылась еще больше, Салах и Мане получили возможность постоянно тащить мяч на дриблинге. В конце концов первый нашел второго в штрафной шикарным пасом. 3:1. Точка.