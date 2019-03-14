Нойер был топом, но сейчас он очень плох. Его ошибка похоронила «Баварию»
«Ливерпуль» побеждает 3:1 и идет дальше.
«Ливерпуль» побеждает 3:1 и идет дальше.
За последние несколько месяцев Нико Ковач проделал кропотливую работу. В начале сезона на его методы жаловалась чуть ли не половина состава — игроки не понимали, чего от них хочет тренер, руководство спрашивало за результаты, а болельщики сомневались, что хорват готов к работе в
«Бавария» сделала чудовищный рывок в Бундеслиге — всего одна потеря очков (поражение 1:3 от «Байера») за 13 туров в чемпионате и выход на первое место в таблице.
Главной проверкой на прочность стала ответка с «Ливерпулем», где в домашнем матче «Бавария» должна была сыграть с позиции силы с более маститым и сильным на данный момент соперником. Нико Ковач не мог рассчитывать на Арьена Роббена и Йосуа Киммиха, но все же выставил близкий к оптимальному состав.
Юрген Клопп ответил тем же стандартным составом. Пару ван Дейку в центре составил Матип, а Хендерсон был вынужден покинуть поле
Эта замена не повлияла на игровой рисунок «Ливерпуля». Более того, Фабиньо прекрасно вошел в игру и дал необходимую интенсивность в центре поля. Гости спокойно отдали мяч сопернику и сосредоточились на прессинге. На передовой главной фигурой был Роберто Фирмино, который проделывал чудовищный объем беговой работы — прессовал Нойера, смещался на фланги, чтобы помогать зажимать крайних защитников «Баварии», через которых мюнхенцы старались выходить в атаку. Центральные полузащитники «Ливерпуля» тем временем давили на Хамеса и Тьяго, заставляя обоих двигаться с мячом поперек поля или в сторону своих ворот, и уже там накрывали их коллективным отбором.
Но в атаке сработал куда более простой прием — Джеймс Милнер бросил мяч на ход Мане, который убежал от заглючившего Рафиньи. Ну, а Нойер нелепым выходом подставил всю команду.
Этот эпизод повлиял на весь дальнейший ход матча — «Бавария» была вынуждена раскрыться, дала необходимый простор форвардам «Ливерпуля» и получила массу проблем. План на игру был разрушен ошибкой Рафиньи и в недавнем прошлом великолепного Нойера, который после травмы очень сильно сдал.
«Бавария» в начале игры старалась искать диагоналями Рибери. Судя по всему, Ковач рассчитывал, что Трент
Зато «Баварии» удалось вскрыть тем же приемом противоположный фланг. На этот раз задержался уже Робертсон, упустивший Гнабри и позволивший ему прострелить в штрафную — Матип в попытке прервать передачу срезал мяч в свои ворота.
Главной проблемой «Баварии» стали зоны подборов. Благодаря слаженной структуре игры и движению нападающих «Ливерпуль» грамотно насыщал зоны и опережал соперников во время подборов как у своей, так и у чужой штрафной. Это давало гостям преимущество в матче, который они, по большому счету, не вели.
Похоронил «Баварию» ван Дейк и его прыжок, о котором вы еще будете долго вспоминать.
«Бавария» раскрылась еще больше, Салах и Мане получили возможность постоянно тащить мяч на дриблинге. В конце концов первый нашел второго в штрафной шикарным пасом. 3:1. Точка.
Несмотря на поражение, болельщики на «Альянц Арене» под конец матча растянули шарфы и запели песни. Они понимают, что Ковач идет в верном направлении. Они видят, что команда меняется, у нее появляется четкий рисунок игры, но для доведения всего этого до ума нужно время. Ну, а «Ливерпуль» проходит дальше, использовав те качества, которых ему так не хватало в доклопповскую эпоху: класс, опыт, умение терпеть и держать качество на протяжении всего матча.
|Нико Ковач
|Юрген Клопп
|Жоэль Матип
|39′
|Садио Мане(Виргил ван Дейк)
|26′
|Виргил ван Дейк(Джеймс Милнер)
|69′
|Садио Мане(Мохамед Салах)
|84′
|1
|Мануэль Нойер
|13
|Алиссон
|13
|Рафинья
|66
|Трент Александр-Арнолд
|27
|Давид Алаба
|26
|Эндрю Робертсон
90+2′
|4
|Никлас Зюле
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Матс Хуммельс
|32
|Жоэль Матип
63′
|22
|Серж Гнабри
|11
|Мохамед Салах
|9
|Роберт Левандовски
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|6
|Тиагу Алькантара
65′
|10
|Садио Мане
|7
|Франк Рибери
61′
|9
|Роберту Фирмину
83′
|29
|Кингсли Коман
|27
|Дивок Ориги
|11
|Хамес Родригес
79′
|7
|Джеймс Милнер
87′
|35
|Ренату Санчеш
83′
|20
|Адам Лаллана
|8
|Хави Мартинес
72′
|14
|Джордан Хендерсон
13′
|18
|Леон Горецка
|3
|Фабинью
43′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)