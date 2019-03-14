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10«Барселона» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
11:27 (мск), источник: Р-Спорт

Месси после разгрома «Лиона»: При счете 2:1 стало несколько нервозно

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лиона» футболисты испанской команды почувствовали нервозность после пропущенного мяча.

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«Барса» в среду на своем поле разгромила «Лион» со счетом 5:1 и по сумме двух матчей вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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«При 2:1 стало несколько нервозно, мы допустили хаос. До того “Лион” нам не угрожал. К счастью, мы забили третий мяч и снова взяли игру под контроль», — цитирует аргентинца сайт УЕФА.

Жеребьевка ¼ и ½ финала Лиги чемпионов пройдет в швейцарском Ньоне в пятницу. Помимо «Барселоны» в четвертьфинал вышли «Аякс» (Нидерланды), «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» (все — Англия), «Порту» (Португалия) и «Ювентус» (Италия).

«Все потенциальные соперники по пятничной жеребьевке сильны. Тот же “Аякс” продемонстрировал, что является потрясающей командой молодых талантов, которые никого не боятся», — считает Месси.

Барселона
5:1
Первый тайм: 2:0
Лион
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала13.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Camp Nou, 92346 зрителей
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеБрюно Женезьо
Голы
Лионель Месси18′
Люка Тузар58′
Филиппе Коутинью(Луис Суарес)31′
Лионель Месси(Серхио Бускетс)78′
Жерар Пике(Лионель Месси)81′
Усман Дембеле(Лионель Месси)86′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
14Лео Дюбуа
18Жорди Альба
5Джейсон Денайер
3Жерар Пике
6Антониу Марселу
15Клеман Лангле
49′
20Фернанду де Оливейра Марсал
33′
4Иван Ракитич
28Танги Ндомбеле
5Серхио Бускетс
18Набиль Фекир
9Луис Суарес
9Мусса Дембеле
45+4′
10Лионель Месси
29Люка Тузар
20Сержи Роберто
83′
1Антони Лопеш
34′
2Нелсон Семеду
30Матье Горжелен
8Артур
74′
22Ферлан Менди
77′
22Артуро Видаль
27Максвел Гнали Корне
7Филиппе Коутинью
70′
11Мемфис Депай
73′
11Усман Дембеле
10Бертран Траоре
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)10
9Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
11Фолы18
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяШимон Марчиняк(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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