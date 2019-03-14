Месси после разгрома «Лиона»: При счете 2:1 стало несколько нервозно

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«Барса» в среду на своем поле разгромила «Лион» со счетом 5:1 и по сумме двух матчей вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«При 2:1 стало несколько нервозно, мы допустили хаос. До того “Лион” нам не угрожал. К счастью, мы забили третий мяч и снова взяли игру под контроль», — цитирует аргентинца сайт УЕФА.

Жеребьевка ¼ и ½ финала Лиги чемпионов пройдет в швейцарском Ньоне в пятницу. Помимо «Барселоны» в четвертьфинал вышли «Аякс» (Нидерланды), «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» (все — Англия), «Порту» (Португалия) и «Ювентус» (Италия).