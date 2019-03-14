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20:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» — «Валенсия»: Ари и Черышев начнут встречу с первых минут

Тренерские штабы «Краснодара» и «Валенсии» определились с составами на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

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С первых минут на поле выйдут нападающий «горожан» Ари и российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев.

«Краснодар»: Сафонов, Фьолусон, Спаич, Рамирес, Петров, Газинский, Ольссон, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

«Валенсия»: Нето, Дьякаби, Габриэл, Гайя, Васс, Кондогбиа, Солер, Черышев, Коклен, Мина, Собрино.

Матч «Краснодар» — «Валенсия» состоится на домашнем стадионе российской команды сегодня, 14 марта, и начнётся в 20:55 мск.

Первая игра, прошедшая в Валенсии 7 марта, завершилась со счётом 2:1 в пользу испанского клуба.

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