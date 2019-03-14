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22:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вильярреал» — «Зенит»: Дзюба — вне заявки

«Вильярреал» и «Зенит» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Источник: РИА "Новости"

Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.

Российский нападающий Артем Дзюба не попал в заявку питерцев. Ранее сообщалось, что 30-летнему форварду дадут отдохнуть сегодня.

Стартовый состав «Вильярреала»: Фернандес — Гаспар, Альваро, Море, Касерес — Руис, Морено, Форнальс, Коста — Иборра, Бакка.

Запасные: Асенхо, Льямбрич, Педраса, Токо-Экамби, Касорла, Морланес, Чуквуэзе.

Стартовый состав «Зенита»: Лунев — Смольников, Ракицкий, Иванович, Маммана — Шатов, Оздоев, Барриос, Эрнани — Дриусси, Азмун.

Запасные: Кержаков, Нету, Анюков, Краневиттер, Заболотный, Мак.

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