«Вильярреал» — «Зенит»: Дзюба — вне заявки
«Вильярреал» и «Зенит» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
«Вильярреал» и «Зенит» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.
Российский нападающий Артем Дзюба не попал в заявку питерцев. Ранее сообщалось, что 30-летнему форварду дадут отдохнуть сегодня.
Стартовый состав «Вильярреала»: Фернандес — Гаспар, Альваро, Море, Касерес — Руис, Морено, Форнальс, Коста — Иборра, Бакка.
Запасные: Асенхо, Льямбрич, Педраса,
Стартовый состав «Зенита»: Лунев — Смольников, Ракицкий, Иванович, Маммана — Шатов, Оздоев, Барриос, Эрнани — Дриусси, Азмун.
Запасные: Кержаков, Нету, Анюков, Краневиттер, Заболотный, Мак.