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22:58 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» и не смог выйти в ¼ финала Лиги Европы

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. «Краснодар» сыграл вничью с испанской «Валенсией» со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и не смог выйти в следующий раунд турнира. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» в присутствии 35 074 зрителей.

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В составе хозяев голом отметился Магомед-Шапи Сулейманов (85-я минута), у гостей отличился Гонсалу Гедеш (93).

Первый матч, прошедший в Испании 7 марта, краснодарский клуб проиграл со счетом 1:2.

Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:0
Валенсия
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала14.03.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 35074 зрителя
Главные тренеры
Мурад МусаевМарселино Гарсия Тораль
Голы
Магомед-Шапи Сулейманов85′
Гонсалу Гедеш(Кевин Гамейро)90+3′
Составы команд
39Матвей Сафонов
13Норберту Мурара Нету
6Кристиан Рамирес
18Даниэль Васс
3Йон Гудни Фьолусон
14Хосе Гайя
5Урош Спаич
5Габриэл Паулиста
14Кристоффер Олссон
12Муктар Диакаби
8Юрий Газинский
78′
11Денис Черышев
7Вандерсон Масиэл
6Жоффре Кондогбья
15′
16Виктор Классон
17Франсис Кокелен
98Сергей Петров
75′
8Карлос Солер
75′88′
93Магомед-Шапи Сулейманов
9Кевин Гамейро
33Маурисио Перейра
30′90′
22Санти Мина
70′
22Иван Таранов
7Гонсалу Гедеш
9Арикленес да Силва Ари
30′
23Рубен Собрино
57′
89Дмитрий Стоцкий
19Морено Родриго
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
14Удары (всего)10
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
16Фолы12
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Боковой судьяГэри Бесуик(Англия)
Боковой судьяАдам Нанн(Англия)
За воротамиМартин Аткинсон(Англия)
За воротамиСтюарт Аттуэлл(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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