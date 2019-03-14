«Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» и не смог выйти в ¼ финала Лиги Европы

«Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» и не смог выйти в ¼ финала Лиги Европы

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. «Краснодар» сыграл вничью с испанской «Валенсией» со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и не смог выйти в следующий раунд турнира. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» в присутствии 35 074 зрителей.